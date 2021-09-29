Двое человек погибли в жёстком ДТП на алтайской трассе

В Алтайском крае двое человек погибли и двое пострадали при столкновении автомобилей, сообщает "Инцидент Рубцовск".
Авария случилась 28 сентября около 17:00 на 231-м километре трассы А-322. 73-летний водитель LADA Vesta ехал в сторону Рубцовска и при обгоне попутного автомобиля выскочил на "встречку" и врезался в Honda Accord.
Водитель отечественного авто скончался на месте до приезда медиков, его пассажирка умерла в больнице. Пассажир и водитель Honda отделались травмами различной степени тяжести.
Ранее на трассе Барнаул – Новосибирск водитель выехал на "встречку" и столкнулся с микроавтобусом.
Комментарии
Дома надо уже в 73 года сидеть!
А в 25 тем более - дурости в голове много ..