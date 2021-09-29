Двое человек погибли в жёстком ДТП на алтайской трассе

В Алтайском крае двое человек погибли и двое пострадали при столкновении автомобилей, сообщает "Инцидент Рубцовск".

Авария случилась 28 сентября около 17:00 на 231-м километре трассы А-322. 73-летний водитель LADA Vesta ехал в сторону Рубцовска и при обгоне попутного автомобиля выскочил на "встречку" и врезался в Honda Accord.

Водитель отечественного авто скончался на месте до приезда медиков, его пассажирка умерла в больнице. Пассажир и водитель Honda отделались травмами различной степени тяжести.

Ранее на трассе Барнаул – Новосибирск водитель выехал на "встречку" и столкнулся с микроавтобусом.