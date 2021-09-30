"Москву и Север кормим". Почему картофель на Алтае подорожал вдвое и что будет дальше

Стоимость картофеля в Алтайском крае выросла в два раза в сравнении с прошлым годом и продолжает расти. Предприниматели и фермеры в шоке: закупочная стоимость "второго хлеба" увеличивается практически ежедневно. Эксперты объясняют рост цен ажиотажным спросом: алтайский картофель фурами вывозят в другие регионы и даже за рубеж, где в этом году был неурожай. Сколько сейчас стоит картошка и ожидают ли аграрии и крестьяне снижения цен в ближайшие месяцы, разбирался amic.ru.

Фуры в поле

Картофель в Алтайском крае начал дорожать с первой недели сентября. И это абсолютно нетипичная для рынка ситуация, отмечают фермеры, ведь традиционно с началом уборки любой культуры её цена снижается из-за изобилия продукции. Но в этом году к концу сентября оптовая цена картофеля достигла 30-35 рублей за килограмм. Это в два и более раз выше, чем осенью прошлого года. В рознице стоимость и того больше – килограмм картошечки обходится 40-50 рублей.

"Мы продали весь картофель за несколько недель. Когда начали реализацию – в первых числах сентября – ажиотажа не было, но потом спрос резко вырос. Возможно, это связано с тем, что у нас были цены ниже, чем у конкурентов. Затем мы стоимость тоже увеличили, но тем не менее ажиотаж до сих пор продолжается, звонков очень много", – сообщили amic.ru в бийском плодопитомнике.

Алтайский картофель скоро может стать новой российской валютой, шутят продавцы. Дело в том, что наш регион – один из немногих, где урожай этого овоща превышает показатели прошлого года. Так, по информации на конец августа, предприятия края собрали 4,2 тыс. тонн, что на треть больше, чем в прошлом году.

В остальных регионах России картошка не уродилась: Краснодарский край страдает из-за проливных дождей, а в Ставрополье и на Урале посадки картофеля погибли из-за жары. Так, в Свердловской области урожай в этом году прогнозируется на 40% меньше прошлогоднего.

По данным Союза участников рынка картофеля и овощей России (Картофельный союз), урожай в РФ в этом году будет на 15-20% меньше прошлогоднего. Если в 2020 году предприятия страны собрали 6,8 млн тонн, то в этом прогнозируют около 5,78 млн тонн.

Перекупщики (приобретают картофель в деревнях, сёлах и перепродают в Барнауле и других крупных городах, – прим. ред.) рассказывают: алтайский картофель скупает практически вся Россия, причём предприниматели других регионов предлагают более высокую цену, чем местные. Из-за этого закупочная цена картофеля растёт, а за ней – и рыночная.

"У нас картофель остался только "гала" (сорт, – прим. ред.), цена – 32 рубля за килограмм. Всё вывезли уже – Москву и Север кормить, в этом году неурожай в России страшный, в Краснодаре неурожай, полстраны чуть ли не потонуло. Поэтому наши фермеры продают в другие регионы", – объясняет барнаульский продавец картофеля Анастасия.

Приезжие скупщики работают бесцеремонно и даже нагло, возмущается барнаульский предприниматель Алексей. По его словам, они устанавливают пункты приёма в полях – там же, где аграрии собирают картофель.

В итоге фермеры и сельчане, которые выращивают корнеплод на продажу, сдают урожай сразу в поле, "практически не сходя с места".

"Сейчас картофель отдаю по 30 рублей за килограмм, а сколько будет завтра – не знаю. В деревню приезжаем закупать, а они [продавцы] цену поднимают, приходится и нам тоже поднимать. Казахстан и Новосибирск вывозит всё с Алтая: зерно, сахар, теперь и картошку. Фуры грузят прям на поле", – отмечает предприниматель.

В соседнем Казахстане из-за неурожая стоимость килограмма картофеля сейчас доходит до 500 тенге (85,36 рубля по курсу от 29 сентября 2021 года).

Запасы на весну

На барнаульских продовольственных рынках цена картофеля достигает 50 рублей за килограмм при покупке небольшого объёма (два-три кило).

Десятилитровое ведро покупателю обойдётся в среднем 350-400 рублей, а мешок (четыре десятилитровых ведра, или примерно 35 килограммов) – от 1000 до 1500 рублей.

"Мы начинали торговать по 700-800 рублей за мешок, а сейчас цена перевалила за 1000. Вывозят от нас фурами в другие регионы. Из-за роста цен люди стали меньше брать: кто раньше покупал по шесть-восемь мешков, сейчас – три-четыре. Но в основном один-два", – рассказала amic.ru продавец на Новом рынке.

И ждать падения цены не стоит, считают предприниматели. Фермеры Тальменского района сообщили amic.ru, что некоторые хозяйства Алтайского края отказываются сейчас продавать картофель, предпочитая "затарить" урожаем склады. Аграрии рассчитывают, что стоимость овоща ещё вырастет, и тогда они смогут продать его на пике цен и спроса.

"Картошки нет. Кто тут [на рынке] стоит с картошкой – посмотрите! В прошлом году всё уставлено было. А сейчас – почти никого. Урожай не особо богатый, а цена растёт ещё из-за того, что рабочим нужно заплатить, бензин и ГСМ выросли в цене. Но весной картошка будет ещё дороже. Поэтому люди и берут сейчас. Фермеры же сейчас не отдают, придерживают: сейчас складируют, а потом начнут продавать. Поэтому стоимость будет 70-80 рублей за килограмм", – считает предприниматель.

Никогда не было, и вот опять

Рост цен на картофель – общероссийская тенденция. На подорожавший овощ жалуются жители юга страны, Москвы и Московский области, Урала, Сибири. В Картофельном союзе России (алтайских предприятий среди его членов нет) отмечают: высокие закупочные и розничные цены объяснимы не только дефицитом продукции, но и ростом себестоимости.

"Удобрения подорожали в два раза, вся техника – импортная, её обслуживание растёт вместе с ростом валют, не говоря уже о покупке новой. Да и семена в семи из десяти случаев в хозяйствах покупают импортные, поскольку своих мало (в бийском плодопитомнике также отметили, что закупают импортные семена, – прим. ред.). В то же время картофель у нас недооценен как продукт. В Германии килограмм клубней стоит два евро. У нас он очень дешёвый. Сегодня маржинальность зерна выше намного. Многие фермеры перестают заниматься картошкой и переходят на зерно или вообще уходят в переработку. Продавать на уровне себестоимости – это путь к разорению. Заниматься картофелем есть смысл, если среднегодовая оптовая цена будет 25 рублей", – комментирует "Российской газете" член Картофельного союза России Егор Березовский.

Российские эксперты прогнозируют, что дефицита картофеля в стране всё-таки не будет. Но неурожай в ближнем зарубежье (в Прибалтике, Белоруссии, на Украине и в Казахстане) может привести к тому, что корнеплод станут больше закупать в России, а это спровоцирует дальнейший рост цен. К весне 2022 года, прогнозируют аналитики, цена на "второй хлеб" для россиян превысит 100 рублей за килограмм.