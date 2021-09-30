"Москву и Север кормим". Почему картофель на Алтае подорожал вдвое и что будет дальше

Стоимость картофеля в Алтайском крае выросла в два раза в сравнении с прошлым годом и продолжает расти. Предприниматели и фермеры в шоке: закупочная стоимость "второго хлеба" увеличивается практически ежедневно. Эксперты объясняют рост цен ажиотажным спросом: алтайский картофель фурами вывозят в другие регионы и даже за рубеж, где в этом году был неурожай. Сколько сейчас стоит картошка и ожидают ли аграрии и крестьяне снижения цен в ближайшие месяцы, разбирался amic.ru.
Фуры в поле
Картофель в Алтайском крае начал дорожать с первой недели сентября. И это абсолютно нетипичная для рынка ситуация, отмечают фермеры, ведь традиционно с началом уборки любой культуры её цена снижается из-за изобилия продукции. Но в этом году к концу сентября оптовая цена картофеля достигла 30-35 рублей за килограмм. Это в два и более раз выше, чем осенью прошлого года. В рознице стоимость и того больше – килограмм картошечки обходится 40-50 рублей.
"Мы продали весь картофель за несколько недель. Когда начали реализацию – в первых числах сентября – ажиотажа не было, но потом спрос резко вырос. Возможно, это связано с тем, что у нас были цены ниже, чем у конкурентов. Затем мы стоимость тоже увеличили, но тем не менее ажиотаж до сих пор продолжается, звонков очень много", – сообщили amic.ru в бийском плодопитомнике.
Алтайский картофель скоро может стать новой российской валютой, шутят продавцы. Дело в том, что наш регион – один из немногих, где урожай этого овоща превышает показатели прошлого года. Так, по информации на конец августа, предприятия края собрали 4,2 тыс. тонн, что на треть больше, чем в прошлом году.
В остальных регионах России картошка не уродилась: Краснодарский край страдает из-за проливных дождей, а в Ставрополье и на Урале посадки картофеля погибли из-за жары. Так, в Свердловской области урожай в этом году прогнозируется на 40% меньше прошлогоднего.
По данным Союза участников рынка картофеля и овощей России (Картофельный союз), урожай в РФ в этом году будет на 15-20% меньше прошлогоднего. Если в 2020 году предприятия страны собрали 6,8 млн тонн, то в этом прогнозируют около 5,78 млн тонн.
Перекупщики (приобретают картофель в деревнях, сёлах и перепродают в Барнауле и других крупных городах, – прим. ред.) рассказывают: алтайский картофель скупает практически вся Россия, причём предприниматели других регионов предлагают более высокую цену, чем местные. Из-за этого закупочная цена картофеля растёт, а за ней – и рыночная.
"У нас картофель остался только "гала" (сорт, – прим. ред.), цена – 32 рубля за килограмм. Всё вывезли уже – Москву и Север кормить, в этом году неурожай в России страшный, в Краснодаре неурожай, полстраны чуть ли не потонуло. Поэтому наши фермеры продают в другие регионы", – объясняет барнаульский продавец картофеля Анастасия.
Приезжие скупщики работают бесцеремонно и даже нагло, возмущается барнаульский предприниматель Алексей. По его словам, они устанавливают пункты приёма в полях – там же, где аграрии собирают картофель.
В итоге фермеры и сельчане, которые выращивают корнеплод на продажу, сдают урожай сразу в поле, "практически не сходя с места".
"Сейчас картофель отдаю по 30 рублей за килограмм, а сколько будет завтра – не знаю. В деревню приезжаем закупать, а они [продавцы] цену поднимают, приходится и нам тоже поднимать. Казахстан и Новосибирск вывозит всё с Алтая: зерно, сахар, теперь и картошку. Фуры грузят прям на поле", – отмечает предприниматель.
В соседнем Казахстане из-за неурожая стоимость килограмма картофеля сейчас доходит до 500 тенге (85,36 рубля по курсу от 29 сентября 2021 года).
Запасы на весну
На барнаульских продовольственных рынках цена картофеля достигает 50 рублей за килограмм при покупке небольшого объёма (два-три кило).
Десятилитровое ведро покупателю обойдётся в среднем 350-400 рублей, а мешок (четыре десятилитровых ведра, или примерно 35 килограммов) – от 1000 до 1500 рублей.
"Мы начинали торговать по 700-800 рублей за мешок, а сейчас цена перевалила за 1000. Вывозят от нас фурами в другие регионы. Из-за роста цен люди стали меньше брать: кто раньше покупал по шесть-восемь мешков, сейчас – три-четыре. Но в основном один-два", – рассказала amic.ru продавец на Новом рынке.
И ждать падения цены не стоит, считают предприниматели. Фермеры Тальменского района сообщили amic.ru, что некоторые хозяйства Алтайского края отказываются сейчас продавать картофель, предпочитая "затарить" урожаем склады. Аграрии рассчитывают, что стоимость овоща ещё вырастет, и тогда они смогут продать его на пике цен и спроса.
"Картошки нет. Кто тут [на рынке] стоит с картошкой – посмотрите! В прошлом году всё уставлено было. А сейчас – почти никого. Урожай не особо богатый, а цена растёт ещё из-за того, что рабочим нужно заплатить, бензин и ГСМ выросли в цене. Но весной картошка будет ещё дороже. Поэтому люди и берут сейчас. Фермеры же сейчас не отдают, придерживают: сейчас складируют, а потом начнут продавать. Поэтому стоимость будет 70-80 рублей за килограмм", – считает предприниматель.
Никогда не было, и вот опять
Рост цен на картофель – общероссийская тенденция. На подорожавший овощ жалуются жители юга страны, Москвы и Московский области, Урала, Сибири. В Картофельном союзе России (алтайских предприятий среди его членов нет) отмечают: высокие закупочные и розничные цены объяснимы не только дефицитом продукции, но и ростом себестоимости.
"Удобрения подорожали в два раза, вся техника – импортная, её обслуживание растёт вместе с ростом валют, не говоря уже о покупке новой. Да и семена в семи из десяти случаев в хозяйствах покупают импортные, поскольку своих мало (в бийском плодопитомнике также отметили, что закупают импортные семена, – прим. ред.). В то же время картофель у нас недооценен как продукт. В Германии килограмм клубней стоит два евро. У нас он очень дешёвый. Сегодня маржинальность зерна выше намного. Многие фермеры перестают заниматься картошкой и переходят на зерно или вообще уходят в переработку. Продавать на уровне себестоимости – это путь к разорению. Заниматься картофелем есть смысл, если среднегодовая оптовая цена будет 25 рублей", – комментирует "Российской газете" член Картофельного союза России Егор Березовский.
Российские эксперты прогнозируют, что дефицита картофеля в стране всё-таки не будет. Но неурожай в ближнем зарубежье (в Прибалтике, Белоруссии, на Украине и в Казахстане) может привести к тому, что корнеплод станут больше закупать в России, а это спровоцирует дальнейший рост цен. К весне 2022 года, прогнозируют аналитики, цена на "второй хлеб" для россиян превысит 100 рублей за килограмм.
Комментарии
Продавцы шутят, перекупы потирают руки, а кто нибудь задумался какая это катастрофа? Ведь для многих картофель это не просто второй хлеб, а можно сказать единственный доступный продукт, по крайней мере был достойным. Соответственно, никого не волнует как люди будут выживать. Ещё интересный факт, картофель стал дорожать 20 сентября, сразу после выборов. Совпадение? Не думаю.
30.09.2021 08:17
Гость
Не думай,не твоё. К каким датам будешь "привязывать" очередные 3 года?
Хлеб на мусорках нормально
Вчера в Марии Ра картофель был по 17,90 руб. в Барнауле, а на выходных 19,90 руб. На ярмарке 23-25 руб. По 30 руб. на Крытом рынке типа фермерский ручной копки (сказочники).
Это в 90-х макарон и картошки мог позволить себе даже самый бедный. 20 лет путинизма не прощли даром.
Чтож вы с...ки делаете ...
Скоро поймём, что деньги есть нельзя.
Посмотрите кто картофелем нашим торгует на ярмарках и оптовках, Аль-Каида
Где ЕР с борщевым набором?
Хорошо, что своя картошка есть. То ли ещё будет, товарищи...!
У меня мама как в 90-х огород держала так и до сих пор держит. Говорит, что хоть немного, но все свое, без химии и прочей гадости. У тети две дачи, одна с картошкой, другая с ягодами и прочими овощами. А вы позасеили дачи газонами, мангалов наставили, бассейнов, а теперь жалуетесь, что все дорожает.
Как все возбудились- то. Раньше сами сажали каритошку и ничего, не разваливались.А сейчас так плохо жить стали, что только в магазин или на рынок за картошкой.
30.09.2021 09:00
- гость -
А теперь посчитай,во сколько картошка с дачи тёте и маме обходится?
Вырасти и продай. Давно пора крестьянам поднять цены. Молодцы. В селе нет пивнушек в каждом доме.
А вы позасеили дачи газонами, мангалов наставили, бассейнов, а теперь жалуетесь, что все дорожает.
А вы что нам предлагаете в средние века возвращаться, когда каждый картошку, морковку, редиску, кур, гусей, овец, свиней, коров выращивает и держит?
Зато "макарошки всегда по одной цене"...
А что вы все о себе да о себе? Давайте порадуемся в этом году за село - и на пшенице и на картошке заработали. Кто поумнее, тот и на складах оставит хороший запас.
Давайте порадуемся в этом году за село - и на пшенице и на картошке
Чему радоваться? На пшенице и картошке заработали те кто вырашивает их промышленным способом. Они и так люди не бедные были.
30.09.2021 08:34
- гость -
Товарищ "самыйбедный" любитель 90-х, приведите себя в тогдашнее состояние, продайте машину, квартиру, технику и вам хватит на картошку и макароны до конца жизни ваших внуков..
По теме - раздача денег, не обеспеченных выпускаемой продукцией всегда ведёт к росту цен. Вот нам "вертолётные деньги" американцев и наши пособия, компенсации и пенсии.
А вы что нам предлагаете в средние века возвращаться
Никто ничего вам не предлагает. Вы сами сделали свой выбор засеяв участок канадой-грин. Только те, у кого растет картошка/морковка/свекла/помидоры/огурцы и т.д., в отличии от вас не ноют про рост цен.
30.09.2021 09:04
Гость
Считай, много дешевле, чем по 50 рублей за кг покупать.
30.09.2021 09:07
- гость -
Конкретно Вам я ничего не предлагаю. Не хотите руками работать, не нойте, что цена каждый год повышается. Ну или как некоторые мои знакомые, берите заказов/работы больше, ночами не спите, чтобы прокормить себя.
А сколько по вашему должна стоить картошка? Картофелеуборочный комбайн стоит 90000 евро, солярка 50 руб.
дауж....еще пару лет правления дедушки и ЕР и рабоство, в котором жили наши предки покажется сахаром по сравнению с тем, что ждет нас в будующем ( ( ( (
ночами не спите, чтобы прокормить себя.
Отличный совет! А почему в других странах люди работают по 7 часов в день и получают по 2000 евро в месяц?
Крашеный, кто цену на картошку устанавливает?
В той же Германии и в голову никому не придет выращивать картошку на своём участке. И живут вполне достойно.
30.09.2021 08:33
- гость -
По 30 руб. на Крытом рынке типа фермерский ручной копки (сказочники).
Слышь, Вася, у меня картофель ручной копки выращенный без химии. Очень вкусный, крупный, без червей. Продам мешок 7 ведер, за 5 тысяч или пусть стоит до весны, продам за 10 тыс. Или пусть сгниет, но по дешевке не отдам.
Это капитализм детка!!!
При капитализме ни когда ни чего не будет для масс, все будет только для менее одного процента буржуев.
А немцы? Ну если гнать все наши ресурсы к ним а потом ещё деньги за эти ресурсы опять к ним, то можно и пенсионерам путешествовать и картошку не выращивать...
Как говорил Бжезинский - против России и за счёт России...
30.09.2021 09:20
- гость -
А лекарства, скажем, вы тоже на огороде выращиваете? Вы случаем не этот, который тут по всем темам, связанным с медициной бегает, рекомендуя пить настои сорных трав от всего на свете и не есть мясо и молочные продукты? Цены повышаются не только на картошку, вообще-то. И тех же яблок, к примеру, вы на весь год не вырастите, да и выше правильно написали - если посчитать реальную себестоимость того, что выращено на своем участке, вполне может получиться, что картошечка с морковочкой золотые вышли. За ними и уход нужен, и семена и посадочный материал не копейки стоят, и землю без обработки не бросишь, и колорадского жука у нас уже как в Европе...
в отличии от вас не ноют про рост цен.
вы за себя только не говорите, спросите других их много
30.09.2021 09:31
- гость -
Или пусть сгниет, но по дешевке не отдам.
И это правильно!!! Настоящий русский товарисч( жлобяра)-
"пусть моя корова сдохнет, чем у соседа две будет."
Я все лето на даче опой к верху, а толку? в этом году все садоводство пожрала белокрылка, год стараний коту под хвост.
А когда "садоводы/огородники/дачники" говорят - свое без химии.. вызывает только смех.
но по дешевке не отдам.
Истинно русский человек написал -респект, чё
Отличный совет! А почему в других странах люди работают по 7 часов в день и получают по 2000 евро в месяц?
Я не знаю.
Не переживайте, граждане! Есть же картофельные страны - Египет, Турzия, Израиль. Заграниzа нам поможет!
30.09.2021 09:40
- гость -
Есть такие. Удобрения не используют, зато бузуют подо все навоз, куриный помет и прочее. Без оглядки. И сколько там на итого тех же нитратов - никто не скажет. А по поводу "своего с огорода" - так у нас, как известно, зона рискованного земледелия. В прошлом году яблок было много, в этом - увы. И т.д.
Раньше , садили, раньше выращивали, раньше......
Любителе раньше, пальчики то загните и прикусите язык.
Раньше от завода или другой организации-
1) Земля( вспаханная под посадку)) 3 сотки, 5 соток.....- бесплатно.
2) Доставка семян на поле-бесплатно.
3) Вывоз урожая до места хранения- бесплатно.
Бывало доставка до места посадки и обратно автобусом - бесплатно.
А теперь? Так что, любители раньше, раньше...
вы за себя только не говорите, спросите других их много
Попробуйте расширить свой ответ, а то вашу кашу не каждый понять способен.
если посчитать реальную себестоимость того, что выращено на своем участке
Где расчеты то, все говорят, что себестоимость высокая, а насколько дорогая, не говорят. А то может и правда, бросить все да на рынок очередь занимать уже пора.
"Вчера в Марии Ра картофель был по 17,90 руб. в Барнауле, а на выходных 19,90 руб."
Так-то это льготная цена. и только вот по этой причине. наверное, кто-то догадывался (или знал) что картофель будет расти в цене. но это уже другая история
Сельхозпредприятие «Русский овощ» запустило акцию по продаже картофеля - жители Алтайского края могут приобрести его по ценам ниже среднерыночных. В сети магазинов «Мария-Ра» он стоит 19,95 рубля за килограмм, доступна сеточная фасовка по 10 килограммов. В дальнейшем предприятие планирует провести аналогичные акции по реализации капусты, моркови и свеклы столовой, уточняют в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края.
в других странах люди работают по 7 часов в день и получают по 2000 евро в месяц
Это где? В Японии например, зачастую в офисе ночуют, так как работают по 12-15 часов и домой ехать нет смысла. Даже в штате имеют специального сотрудника, который после 9-10 вечера старается всех выгнать с работы.
Отличный совет! А почему в других странах люди работают по 7 часов в день и получают по 2000 евро в месяц?
Я не знаю.
А я знаю! Если страну захватил диктатор, то народ будет голодный как в КНДР, Венесуэле, Конго. А если свобода и демократия, то народ будет сытый как в Германии, ЮАР, Норвегии.
я выращиваю картофель на поле уже 3 года по 5 гектар. Я не ною когда цена низкая на картофель или нет урожая или надо платить кредиты за технику, а еще большие затраты на удобрение и прочую химию. Для сбора урожая еще людей надо привлекать, а эти люди не за какие деньги не хотят идти собирать картофель. А умники которые жалуются на высокую стоимость Вы попробуйте повыращивайте!
30.09.2021 09:51
- гость -
Нет,если не платить налог,взносы в садоводство,воровать эл.энергию,ходить до дачи пешком,копать участок вручную,не покупать тот же навоз иногда а удобрять из туалета,завозить семена и вывозить урожай и т.д.- да,дёшево!
30.09.2021 09:51
- гость -
Давайте прикинем. Если выращивать садовую землянику (я ее люблю и у нас ее много) - то да, такое количество по той цене, по которой ее продают, безусловно, просто не купить. Да и вкус у нее будет скорее всего хуже. А с той же картошкой - надо вскопать участок (хорошо, если есть кому), надо внести удобрения под перекопку (уже расход), надо купить посадочный материал (хороший), надо обирать колорадского жука либо обрабатывать химией - то есть либо ездить хотя бы через день-два, либо опять же потратиться на препараты. Надо прополоть и окучить (время), надо выкопать, высушить и увезти в город. Допустим, проезд у вас отнимает 50 рублей за один раз. За сезон это минимум 1000 (будете обирать жука реже - сожрет все). Рублей 100 удобрения, сколько-то сотен посадочный материал (зависит от количества), вывоз до города тоже будет стоить денег. Нет, если нравится возиться в огороде - почему бы и нет. Но это прежде всего время, и, как ни крути, все равно вложение денег.
30.09.2021 10:00
гость
Так это из-за тебя растут цены на квартиры?! Как говорят "эксперты",фермеры сдают урожай и скупают квартиры в городе! Ты главный виновник во всём! (Шучу я так,брат!)
сколько-то сотен посадочный материал (зависит от количества)
отродясь не покупали. всегда при копке откладывали на посадку мешок и все. иногда с соседями меняемся, чтоб сорта разнообразные были.
Сравнивать себестоимость картошки выращенной вручную и механизированным способом по крайней мере глупо. Вы бы ещё пшеницу без комбаинов как в 19 веке вырашивали!
30.09.2021 10:18
- гость -
А ещё удобнее и дешевле-у соседей по даче всё выкапывать и обирать. (битая морда-не в счёт,что ей будет)
30.09.2021 10:22
Гость
любишь воровать? едрос?
А я знаю! Если страну захватил диктатор, то народ будет голодный как в КНДР, Венесуэле, Конго. А если свобода и демократия, то народ будет сытый как в Германии, ЮАР, Норвегии.
Нафиг нужна такая демократия как в Германии ЮАР и Норвегии!!! Обратная сторона тех денег, что они там зарабатывают - толпы непонятных на улицах, которые ни женщины и ни мужчины (как в Германии), распространенность инцестов (Норвегия). Лично я не хочу такой демократии!!! Да и ваш хваленый ЮАР - чем от России отличается? Нищих там не меньше, чем в России, а загаженность благодаря демократии... Кроме того, в Германии (врать не буду, был только в Хильдене под Дюссельдорфом) дорогая вода, что ее приходится экономить. Так что проблем везде хватает. А по поводу 2000 евро, честно, есть знакомые, которые по 1500 зарабатывают. Забегая вперед, огородов и дач не держат, но диктатор, как вы говорите, не мешает им этих денег зарабатывать.
Аще пофиг . не ем картофель.
30.09.2021 10:20
- гость -
Так мы не сравниваем. Речь изначально шла о том, что выращивать свое в огороде - всегда выгодно. А это, естественно, не так.
30.09.2021 10:18
- гость -
Эм... Мешок на посадку - это явно не на участке в садоводстве, где стандартно четыре-шесть соток на все про все. Вы, скорее всего, живете в частном доме и у вас приличный земельный участок - либо рядом с домом, либо еще где-то. Извините, но мешок картошки, оставленный чисто для посадки - это не масштаб стандартного городского жителя, имеющего сад. Мы семьей два мешка за зиму не съедаем)
Мешок на посадку - это явно не на участке в садоводстве, где стандартно четыре-шесть соток на все про все. Вы, скорее всего, живете в частном доме и у вас приличный земельный участок - либо рядом с домом, либо еще где-то. Извините, но мешок картошки, оставленный чисто для посадки - это не масштаб стандартного городского жителя, имеющего сад. Мы семьей два мешка за зиму не съедаем)
участок садовый 10 соток во "Флоре". под картошку 1-1,5 сотки земли. мешок садим, выкапываем 20 (точно не считал))
30.09.2021 09:07
- гость -
Совсем недавно была новость, что некоторые дачники устраивают на участках курятники, а то и хлев
30.09.2021 10:39
- гость -
У нас в садоводстве участок или 6 соток, или 3 (когда продают по половинке). В вашем случае картошку еще и хранить где-то до весны надо... Ну и 20 мешков - это всех родственников обеспечить можно)
Плавали знаем не выгодно самим выращивать.
что некоторые дачники устраивают на участках курятники, а то и хлев
на днях по садоводству рейд был составляли акты с предписанием ликвидировать сараи хлева с сельскохозяйственными животными согласно новому закону.
мешок садим, выкапываем 20 (точно не считал
ну загнул.. минимум 10 если не ковыряться и мелкую/резанную считать
30.09.2021 10:24
- гость -
Не едрос,но приворовать-святое!
под картошку 1-1,5 сотки земли. мешок садим, выкапываем 20 (точно не считал))
С вёдрами не перепутал?
В вашем случае картошку еще и хранить где-то до весны надо... Ну и 20 мешков - это всех родственников обеспечить можно)
погреб на саду (оттуда летом берем). 2 погреба во дворах. ну и 20 мешков это от копки до копки на 8 человек.
ну загнул.. минимум 10 если не ковыряться и мелкую/резанную считать
как загну так и разогну. мне лучше знать в отличии от тебя. потому что сам копаю и мешки тягаю.
С вёдрами не перепутал?
я уже 40 годочков на саду вкалываю. так что мешок от ведра отличить сумею, в отличии от тебя
ну загнул.. минимум 10
Чойт загнул, он тебе и говорит 20 не считал же...
Фальсификаторы,вам подарок в том числе!
Бывший Губернатор всё сетовал как бывший прокурор , что. только здесь у жителей есть неучтённые доходы. И пытался их изъять или ликвидировать ,но не получилось удрал в Москву . А нынешний самоустранился от того что народ в крае просто нищает на глазах и цены на всё стремительно взлетели. Алтайский край аграрный а картошка дороже чем в Москве ,а денег нет.Зато чиновников целую армию наплодил.
Врет как дышит этот копальщик.. а че не сказать 50 мешков, никто не проверит.
народ в крае просто нищает на глазах и цены на всё стремительно взлетели
---
придумают новую методУ для расчета бедных, когда жители Алтайского края будут считаться средним классом и все)
Врет как дышит этот копальщик.
ты можешь даже обгадиться. я тебе ничего доказывать не собираюсь.
30.09.2021 11:05
- гость -
Сколько ведер в твоём мешке? И не детских ведёрочек.
Что вкалываешь-не удивил,лучше бы работал.
30.09.2021 11:13
- гость -
Врет как дышит этот копальщик..
Да не, может он юннат- мичуринец, у него и бананы с ананасами,
и манго мешками..)))
30.09.2021 11:01
- гость -
И наверняка машина в наличии. О чем я и говорю - это все равно расходы. За сотками картошки нужен уход, все это нужно вскопать-посадить-прополоть-полить-окучить-выкопать-увезти. Расходы на бензин до участка, содержание двух погребов, плата за участок в садоводстве. Если кто-то из членов семьи на пенсии и способен на тяжелый физический труд - ладно, время есть. А если нет? На итого ваша картошка может быть дешевле, чем покупная (а может и не быть), но по трудозатратам - увы.
ЗЫ Про "от копки до копки" - есть прошлогоднюю картошку в июле - невелико удовольствие, на мой вкус.
участок садовый 10 соток во "Флоре". под картошку 1-1,5 сотки земли. мешок садим, выкапываем 20 (точно не считал))
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На сотку 2 ведра семенной обычно уходит на посадку. Если мелкая, то ведра хватит.
30.09.2021 11:21
- гость -
Запросто! Мог и на картошку привить. (как в "Белых одеждах" Дудинцева)
Казахстан и Новосибирск вывозит всё с Алтая: зерно, сахар, теперь и картошку. Фуры грузят прям на поле", – отмечает предприниматель.
Бездействие может обернуться голодом
30.09.2021 11:29
- гость -
участок садовый 10 соток во "Флоре". под картошку 1-1,5 сотки земли. мешок садим, выкапываем 20 (точно не считал))
----------
На сотку 2 ведра семенной обычно уходит на посадку. Если мелкая, то ведра хватит.
пишет чел далекий от огородничества, с 1.5 сотки 20 ведер собрать можно только в мечтах
с 1.5 сотки 20 ведер собрать можно только в мечтах
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я далек от огородничества....
20 мешков или 20 ведер?
У меня картофель со следами от проволочника. В магазине такого не бывает, картофель с химией.
(в бийском плодопитомнике также отметили, что закупают импортные семена, – прим. ред.)
значит мы едим ГМО продукты
В Германии килограмм клубней стоит два евро. У нас он очень дешёвый.
Так и зарплата у нас не германская
30.09.2021 11:36
- гость -
Это из мантры,что черви только экологичное жрут?
проволочнику ваще пофиг что жрать
Это из мантры,что черви только экологичное жрут?
----------
Кошка и собака не всякую колбасу едят. Люди всю подряд.
Кошка и собака не всякую колбасу едят.
Попробуйте недельку голодом подержать- за любую спасибо скажут.
Можно подумать,бродячие деликатесами питаются.
Шоры-то снимите.
аще хринданавалить
30.09.2021 11:44
- гость -
проволочнику ваще пофиг что жрать
****************
А проволочник магазинную не ест.
30.09.2021 11:36
- гость -
Вообще-то проволочника, как правило, нет на той земле, которая постоянно перекапывается и не стоит под паром. У нас на участке его практически не бывает, хотя удобрениями не злоупотребляем. На соседнем, который долго стоял заброшенным - полно, новые соседи жалуются.
30.09.2021 11:53
- гость -
Ну да, как же. А то в магазинах картошки с проволочником не бывает.
30.09.2021 11:37
- гость -значит мы едим ГМО продукты
Бггг. Естественно. Вы уже давно едите только и исключительно ГМО - с тех самых пор, как появились культурные сорта. Не ГМО - только дикоросы, и то не факт - мутации никто не отменял.