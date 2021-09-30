Диетолог назвал продукты, которые помогают от головной боли

Американский диетолог Кэтрин Брукинг рассказала о продуктах питания, которые помогают справиться с головной болью. Об этом пишет издание Eat This, Not That!

По словам эксперта, учёные выяснили, что употребление омега-3 ненасыщенных жирных кислот сокращает интенсивность и частоту приступов мигрени. Самым простым и доступным источником кислот омега-3 является рыбий жир, они также содержатся в рыбе, грецких орехах, семенах чиа и льна.

Больше всего омега-3 ненасыщенных жирных кислот в сардинах, анчоусах, скумбрии, лососе, тунце и форели. Чтобы ощутить эффект, их придётся есть не реже чем два-три раза в неделю.

Растительным заменителем рыбы для страдающих от головной боли могут служить молотые семена льна или чиа, содержащие больше омега-3 ненасыщенных жирных кислот на единицу веса, чем лосось. Диетолог рекомендует добавлять их в салаты, смузи и джем.