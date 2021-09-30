В Алтайском крае пациенту с COVID-19 отказали в бесплатных лекарствах

Житель села Сорочий лог Первомайского района не может получить лекарства от коронавируса. У мужчины поражено 25% лёгких, сообщает "Толк".
Медики отправили мужчину лечиться дома, а перечень необходимых медикаментов мужчине выслали в WhatsApp.
"В списке есть антибиотики. Как я должен их купить, если они у нас по идее продаются по рецепту? Кто мне должен их купить, если мои родные, домочадцы – контактные? Ближайшая аптека находится в 25 км от моего села. Насколько я знаю, меня обязаны обеспечить необходимыми препаратами. Но в больнице по телефону сказали, что лекарств на меня нет", – рассказал мужчина.
Со своей жалобой мужчина обратился на горячую линию Минздрава Алтайского края. В пресс-службе ведомства пояснили, что следят за состоянием мужчины.
Ранее фитотерапевт Сергей Корепанов рассказал, почему ковид нельзя лечить антибиотиками с первого дня. По словам специалиста, антибиотики ослабляют защиту организма от других болезней.
"От антибиотиков иммунитет садится, а он защищает организм, не даёт человеку умереть. Да ещё действительно потом бактерии присоединяются всевозможные. И хорошо, если этот антибиотик попал в эти бактерии. А бывает так, что не попал. Многие медики гибнут от ковида, потому что к нему присоединяются "госпитальные бактерии", которые уже "ко всему привыкли" и их трудно убить антибиотиками", – сообщил Корепанов.
Комментарии
Про цитокиновый шторм загуглите, каковы причину его возникновения.
Бесплатно у нас только грабят народ! Который со своих зарплат и так налогами отдает 70% государству. За это ещё нас лишают бесплатного образования и медицины!
Полный п..ц
Аналогичная ситуация в поликлинике 14 г. Барнаула. Неоднократно обращались с жалобами и на горячую линию Минздрава Алтайского края и в Минздрав России. Из края никакой обратной связи. Из Российского Минздрава спустили жалобу в Администрацию края, откуда также нет обратной связи.
Бесплатные лекарства - принесли парацетамол (1 упаковка) и 1 тюбик мази для носа - взрослая поликлиника №1 г. Барнаула. Как думаете помогло и хватило? Пришлось менее болеющему "полсти" до аптеки. Спасибо, что хоть за деньги не отказали!