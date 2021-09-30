В Алтайском крае пациенту с COVID-19 отказали в бесплатных лекарствах

Житель села Сорочий лог Первомайского района не может получить лекарства от коронавируса. У мужчины поражено 25% лёгких, сообщает "Толк".

Медики отправили мужчину лечиться дома, а перечень необходимых медикаментов мужчине выслали в WhatsApp.

"В списке есть антибиотики. Как я должен их купить, если они у нас по идее продаются по рецепту? Кто мне должен их купить, если мои родные, домочадцы – контактные? Ближайшая аптека находится в 25 км от моего села. Насколько я знаю, меня обязаны обеспечить необходимыми препаратами. Но в больнице по телефону сказали, что лекарств на меня нет", – рассказал мужчина.

Со своей жалобой мужчина обратился на горячую линию Минздрава Алтайского края. В пресс-службе ведомства пояснили, что следят за состоянием мужчины.

Ранее фитотерапевт Сергей Корепанов рассказал, почему ковид нельзя лечить антибиотиками с первого дня. По словам специалиста, антибиотики ослабляют защиту организма от других болезней.

"От антибиотиков иммунитет садится, а он защищает организм, не даёт человеку умереть. Да ещё действительно потом бактерии присоединяются всевозможные. И хорошо, если этот антибиотик попал в эти бактерии. А бывает так, что не попал. Многие медики гибнут от ковида, потому что к нему присоединяются "госпитальные бактерии", которые уже "ко всему привыкли" и их трудно убить антибиотиками", – сообщил Корепанов.