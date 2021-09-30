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Новости

Сел в машину и сгорел. Под Новосибирском мужчина погиб из-за непотушенной сигареты

, ИА "Амител"
Спасатели обнаружили его на месте происшествия без признаков жизни
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

29 сентября в селе Новоключи Новосибирской области 65-летний мужчина скончался во время пожара. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета, сообщили в региональном СК.

Возгорание произошло в постройке, где находилось два автомобиля. Прибывшие на место спасатели во время разбора одной из машин обнаружили тело мужчины. Отмечается, что пожарные смогли предотвратить распространение огня на жилой дом.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года в Алтайском крае по причине неправильного использования печей произошло 719 пожаров.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

30.09.2021 11:28
- гость -

Что за бред? Почему когда загорелась машина он из неё не вышел?

30.09.2021 11:33
- гость -

Ну и как установили причину возгорания? Сигарета не догорела в огне?

30.09.2021 11:35
гiсть

т.е. криминальная версия не рассматривается?

30.09.2021 11:37
- гость -

сообщили в региональном СК

А что такое СК? Сказочная компания?

30.09.2021 11:45
- гость -

Давно дело было... Еще в девяностые. На одном объекте, в только что построенном помещении произошел пожар. Загорелся строительный мусор, который строители сгребли в угол в кучу и скорее всего, кто-нибудь из них случайно закинул туда не потушенную совсем сигарету. В последствии, пожарные составили акт, указав причину - неисправность электропроводки. Все бы ничего... Но данное помещение не было даже подключено к сетям и даже клочка валяющегося провода там не было!

30.09.2021 11:58
- гость -

Был бухой видимо покурил неудачно сгорел
Кстати хорошо что минус еще один бычкокидатель. Меньше засрет своим бычкодерьмом вокруг - теперь уже ничего не засрет. и вони меньше от курежки

30.09.2021 12:01
- гость -

сколько тупых зожников.

30.09.2021 12:12
- гость -

Мужик пытался медведя изобразить?

30.09.2021 12:53
- гость -

Причина смерти-неправильное использование сигареты.

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