Сел в машину и сгорел. Под Новосибирском мужчина погиб из-за непотушенной сигареты

29 сентября в селе Новоключи Новосибирской области 65-летний мужчина скончался во время пожара. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета, сообщили в региональном СК.

Возгорание произошло в постройке, где находилось два автомобиля. Прибывшие на место спасатели во время разбора одной из машин обнаружили тело мужчины. Отмечается, что пожарные смогли предотвратить распространение огня на жилой дом.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года в Алтайском крае по причине неправильного использования печей произошло 719 пожаров.