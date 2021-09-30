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Новости

Европеец пытался провезти в Барнаул наркотики под видом кофе

, ИА "Амител"
Мужчину задержали в аэропорту
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В барнаульском аэропорту пограничники задержали пассажира, который пытался провести гашиш под видом кофейных зёрен.

Таможенники обнаружили в вещах пассажира пачку зернового кофе, в которой настоящие зёрна были перемешаны с замаскированным гашишем. Общая масса наркотика составила 2,53 грамма.

Как сообщили в алтайском линейном управлении МВД России, в ходе предварительного расследования сотрудники ведомства установили, что 44-летний мужчина, имеющий гражданство Германии и России, приобрёл наркотик в одном из европейских городов для личного потребления. В Россию задержанный приехал к родственникам.

Напомним, в Бийске полицейские задержали жителя Новосибирска, который производил закладки-тайники с гашишем. У мужчины изъяли более полукилограмма наркотика. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

30.09.2021 13:34
- гость -

Неужели собака учуяла запах гашиша,смешанного с запахом кофейных зёрен?Верняк, родственничек капнул.

30.09.2021 14:02
- гость -

Собаке респект... Родственнику если что... Тоже

30.09.2021 14:30
- гость -

Азиа-с,не поняли.

30.09.2021 15:22
1

Это просто реклама s7

30.09.2021 17:07
- гость -

С кофе наверное мешают для отбития запаха, а вот как визуально зерна отделили, непонятно.

30.09.2021 17:14
гость

Дурашка. Этот способ пытаться маскировать наркоту в кофе известен ещё со времен царя гороха. Мог бы что и пооригинальнее придумать.)))

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