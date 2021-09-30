Европеец пытался провезти в Барнаул наркотики под видом кофе

В барнаульском аэропорту пограничники задержали пассажира, который пытался провести гашиш под видом кофейных зёрен.
Таможенники обнаружили в вещах пассажира пачку зернового кофе, в которой настоящие зёрна были перемешаны с замаскированным гашишем. Общая масса наркотика составила 2,53 грамма.
Как сообщили в алтайском линейном управлении МВД России, в ходе предварительного расследования сотрудники ведомства установили, что 44-летний мужчина, имеющий гражданство Германии и России, приобрёл наркотик в одном из европейских городов для личного потребления. В Россию задержанный приехал к родственникам.
Напомним, в Бийске полицейские задержали жителя Новосибирска, который производил закладки-тайники с гашишем. У мужчины изъяли более полукилограмма наркотика.
Комментарии
Неужели собака учуяла запах гашиша,смешанного с запахом кофейных зёрен?Верняк, родственничек капнул.
Собаке респект... Родственнику если что... Тоже
Азиа-с,не поняли.
Это просто реклама s7
С кофе наверное мешают для отбития запаха, а вот как визуально зерна отделили, непонятно.
Дурашка. Этот способ пытаться маскировать наркоту в кофе известен ещё со времен царя гороха. Мог бы что и пооригинальнее придумать.)))