Европеец пытался провезти в Барнаул наркотики под видом кофе

В барнаульском аэропорту пограничники задержали пассажира, который пытался провести гашиш под видом кофейных зёрен.

Таможенники обнаружили в вещах пассажира пачку зернового кофе, в которой настоящие зёрна были перемешаны с замаскированным гашишем. Общая масса наркотика составила 2,53 грамма.

Как сообщили в алтайском линейном управлении МВД России, в ходе предварительного расследования сотрудники ведомства установили, что 44-летний мужчина, имеющий гражданство Германии и России, приобрёл наркотик в одном из европейских городов для личного потребления. В Россию задержанный приехал к родственникам.

Напомним, в Бийске полицейские задержали жителя Новосибирска, который производил закладки-тайники с гашишем. У мужчины изъяли более полукилограмма наркотика.