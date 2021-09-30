30 сентября прошло организационное собрание избранных депутатов Алтайского Заксобрания VIII созыва. На нём присутствовал 61 человек из 68. Парламентарии из своих рядов избрали оргкомитет, который будет заниматься подготовкой первой сессии. Она намечена на 7 октября.

В начале собрания председатель крайизбиркома Ирина Акимова вручила парламентариям нового созыва, прошедшим в АКЗС по партийным спискам, удостоверения об избрании, сообщает пресс-служба краевого парламента.

В состав организационного комитета вошли 16 человек: половина – из числа депутатов, избранных по одномандатным округам, вторая половина – из числа парламентариев, избранных по партийным спискам (пропорционально числу мандатов, но не менее одного человека от фракции).

Таким образом, всего в оргкомитете будет семь единороссов, шесть представителей КПРФ, по одному эсеру, либерал-демократу и комроссу.

Состав оргкомитета:

Антон Арцибашев (КПРФ);

Антон Васильев ("Единая Россия");

Денис Голобородько ("Единая Россия");

Владимир Громов (КПРФ);

Николай Данилин ("Единая Россия");

Татьяна Ильюченко ("Единая Россия");

Андрей Кривов (КПРФ);

Юрий Кропотин (КПРФ);

Сергей Матасов ("Коммунисты России");

Александр Молотов ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду");

Сергей Приб ("Единая Россия");

Александр Романенко ("Единая Россия");

Владимир Семёнов (ЛДПР);

Сергей Серов ("Единая Россия");

Александр Ткачёв (КПРФ);

Елена Хрусталёва (КПРФ).

Председателем оргкомитета стал Сергей Приб. Теперь комитет должен внести на рассмотрение первой сессии АКЗС проекты повестки дня, порядка работы сессии, структуры Заксобрания, предложения по составу секретариата, мандатной комиссии, а также кандидатуре на должность председателя АКЗС и глав постоянных комитетов.

Полномочия оргкомитета будут прекращены автоматически по окончании первой сессии АКЗС.