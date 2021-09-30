Пять человек эвакуировали из-за пожара в барнаульской многоэтажке

30 сентября в Барнауле на улице Мусоргского произошёл пожар. В квартире на восьмом этаже загорелись вещи, которые лежали на кухне, сообщает Telegram-канал "ГУ МЧС России по Алтайскому краю".

Пожарные смогли остановить огонь на ранней стадии. В опасной зоне находились пять человек, которых удалось вовремя эвакуировать. Площадь возгорания составила около трёх квадратных метров. Причина случившегося уточняется.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске сгорела постройка с двумя автомобилями. В одном из них обнаружили труп мужчины. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.