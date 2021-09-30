Уроженка Алтайского края Марина Ракова скрылась от следствия

Вице-президент Сбербанка, 38-летняя уроженка Алтайского края Марина Ракова исчезла из поля зрения правоохранителей, после того как стала фигурантом дела о хищении 50 млн рублей в период её работы замминистра просвещения РФ. Как сообщает РИА Новости, днём 29 сентября Ракову вызвали на повторный допрос, однако она перестала выходить на связь.

"Ракова со вчерашнего вечера скрывается от органов следствия. Днём 29 сентября Марина Николаевна была вызвана на повторный допрос. Вчера вечером следственная группа пыталась выйти с ней на связь. Она выключила все телефоны и покинула место жительства. Перестала общаться с родственниками. На работу также не явилась", – рассказал источник издания.

Предположительно, сейчас уроженка Горняка находится в Москве или Московской области, границу России она не пересекала. Полиция просит всех, кто располагает данными о её местонахождении, поделиться сведениями.

Напомним, что экс-замглавы минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. По версии следствия, Ракова, находясь на должности заместителя министра просвещения РФ, в 2019 году пролоббировала выделение ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетных средств, предназначенных на реализацию государственных контрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование". При этом в качестве подрядной организации руководством Фонда привлекалась "Московская высшая школа социальных и экономических наук".

В итоге деньги подрядчик освоил, однако по результатам экспертизы выполненные работы не соответствовали качественным характеристикам, указанным в техзадании: "цель не достигнута, задачи не выполнены, практическое применение не представляется возможным".

По месту жительства и рабочему месту уроженки Алтая прошли обыски. В каком именно статусе проходит Ракова по уголовному делу – неизвестно.

Марина Ракова родилась 7 апреля 1983 года в Горняке. С 1998 по 2002 год изучала фундаментальную математику в Московском государственном техническом университете имени Баумана. Также получила дополнительное образование в Алтайской академии экономики и права. В 2016 году стала лидером стратегической инициативы "Новая модель дополнительного образования детей".