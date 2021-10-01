Успеть за неделю. После "разбора полётов" с Мурашко на Алтае изменят работу реанимаций

Систему помощи реанимационным больным на Алтае кардинально поменяют. И сделают это уже очень скоро. Об этом на встрече с представителями СМИ рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, несмотря на внешнюю "паркетность" визита главы Минздрава РФ Михаила Мурашко в Барнаул, закулисное совещание с ним прошло "достаточно напряжённо". Федеральный министр поручил региональному ведомству решить целый ряд проблем. Одна из них – оказание реанимационной помощи тяжёлым больным, которые находятся в районах края. В работу с ними активно включатся крупные алтайские медицинские центры.

Развернуть на 180 градусов

Дмитрий Попов напомнил, что при оказании помощи пациентам из районов в медучреждениях Барнаула действует заявочный порядок. Например, если тяжёлый больной поступил в ЦРБ, с ним работают только местные врачи. Для крупных краевых клиник он остаётся не виден. Только в том случае, если специалист в районе не справляется, он обращается в Барнаул и просит помощи. Тогда о больном и узнают в одном из краевых медцентров.

Федерального министра такой подход категорически не устроил, объяснил Попов. Мурашко дал указание поменять систему. И алтайский министр полностью согласен: работу нужно построить по-другому. И теперь не врачи из ЦРБ будут подавать заявки, а специалисты из медцентров должны будут выходить на районные больницы и справляться о состоянии пациентов.

"Мы изменим работу нашей информационной системы. Медикам в крае пациент будет виден, как только заполнят его историю болезни. В первую очередь по-другому начнёт работать краевая клиническая больница. Специалист в Барнауле сразу увидит в системе, что в одном из районов появился новый тяжёлый больной. Он тут же должен будет связаться с ЦРБ, уточнить его состояние и принять решение: оставлять его лечиться в районе или экстренно эвакуировать в Барнаул", – объяснил Дмитрий Попов.

По словам министра, новый подход будет особенно полезен при оказании помощи больным с инсультами и инфарктами, а также пациентам, серьёзно пострадавшим в ДТП или получившим какие-либо травмы. Попов напомнил, что у краевой клинической больницы есть не только реанимобили, но и вертолёт, чтобы эвакуировать людей в Барнаул.

На "всё про всё" – неделя

Сроки алтайскому Минздраву поставили жёсткие. Так, новая система должна заработать уже в ближайшие десять дней. По словам Попова, в ведомстве планируют перевести реанимационную службу на новый режим за неделю. Для этого специалисты Минздрава должны переработать уже существующую медицинскую информационную систему.

"Программа у нас есть и она работает. Но она нацелена на старый заявочный принцип. Теперь задача наших программистов – модернизировать систему и настроить её на другой порядок работы. Рассчитываем, что в течение недели всё это сделаем", – отметил Попов.

Кроме того, Минздрав намерен поменять порядок работы специалистов краевой клинической больницы так, чтобы за больными в районах там следили круглосуточно.

"Краевая больница должна издать свой нормативный документ, в котором определит новый порядок работы. Специалисты больницы будут привлекаться на дежурство в реанимационно-консультационный центр. Будет специальный график, чтобы мониторинг осуществлялся круглосуточно. Важно, чтобы этим мониторингом занимались врачи-практики. Они должны досконально знать, какие советы и указания давать врачам в районах", – рассказал министр.

Попов отметил, что подобная система работы существует уже во многих регионах России и показывает себя хорошо. Поэтому министр не сомневается, что реформа реанимационной службы будет полезной и в Алтайском крае.

О визите Мурашко на Алтай

По словам Дмитрия Попова, это далеко не единственное поручение, которое он получил от министра здравоохранения страны Михаила Мурашко. Пусть сам федеральный чиновник был в Барнауле всего один день, другие специалисты больше двух недель изучали работу алтайской медицины.

"За пару недель до визита Мурашко к нам приехали представители порядка 10 крупных научно-исследовательских институтов. Были и главы департаментов федерального Минздрава. Каждый из них составил свой отчёт, описал своё видение ситуации. Поэтому у Михаила Альбертовича на руках была общая картина со всеми недостатками. Он сам по себе абсолютно нестандартный человек. Совсем не формалист. Не любит "лакированную подачу". За день до своего приезда он изменил программу визита и посетил семь медицинских учреждений Алтайского края", – рассказал Попов.

По его словам, после официальной программы у федерального и регионального министров состоялся "напряжённый" разговор.

"Не удивительно – не хвалить же он нас приехал. У нас было рабочее закрытое совещание, в режиме диалога. На фоне роста смертности от коронавируса в крае он ищет пути выхода из ситуации, и в каждом регионе – свой. Как результат визита министра, сейчас мы имеем достаточно большое количество поручений. Они носят не только организационный, но и материально-технический характер", – объяснил глава краевого Минздрава.

Попов отметил, что все поручения Мурашко намерены обязательно выполнить.

Напомним, Михаил Мурашко приезжал в Барнаул 11 сентября. Вместе с Дмитрием Поповым и губернатором Алтайского края он посетил краевой онкологический центр, кардиодиспансер, несколько поликлиник, а также реабилитационный центр "Территория здоровья". При этом федеральный министр воздержался от публичных оценок работы алтайской медицины. Прессе он рассказал, почему нужно всеми силами бороться с пьянством и стоит ли пытаться переубедить антипрививочников.