Успеть за неделю. После "разбора полётов" с Мурашко на Алтае изменят работу реанимаций

Систему помощи реанимационным больным на Алтае кардинально поменяют. И сделают это уже очень скоро. Об этом на встрече с представителями СМИ рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, несмотря на внешнюю "паркетность" визита главы Минздрава РФ Михаила Мурашко в Барнаул, закулисное совещание с ним прошло "достаточно напряжённо". Федеральный министр поручил региональному ведомству решить целый ряд проблем. Одна из них – оказание реанимационной помощи тяжёлым больным, которые находятся в районах края. В работу с ними активно включатся крупные алтайские медицинские центры.
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Дмитрий Попов напомнил, что при оказании помощи пациентам из районов в медучреждениях Барнаула действует заявочный порядок. Например, если тяжёлый больной поступил в ЦРБ, с ним работают только местные врачи. Для крупных краевых клиник он остаётся не виден. Только в том случае, если специалист в районе не справляется, он обращается в Барнаул и просит помощи. Тогда о больном и узнают в одном из краевых медцентров.
Федерального министра такой подход категорически не устроил, объяснил Попов. Мурашко дал указание поменять систему. И алтайский министр полностью согласен: работу нужно построить по-другому. И теперь не врачи из ЦРБ будут подавать заявки, а специалисты из медцентров должны будут выходить на районные больницы и справляться о состоянии пациентов.
"Мы изменим работу нашей информационной системы. Медикам в крае пациент будет виден, как только заполнят его историю болезни. В первую очередь по-другому начнёт работать краевая клиническая больница. Специалист в Барнауле сразу увидит в системе, что в одном из районов появился новый тяжёлый больной. Он тут же должен будет связаться с ЦРБ, уточнить его состояние и принять решение: оставлять его лечиться в районе или экстренно эвакуировать в Барнаул", – объяснил Дмитрий Попов.
По словам министра, новый подход будет особенно полезен при оказании помощи больным с инсультами и инфарктами, а также пациентам, серьёзно пострадавшим в ДТП или получившим какие-либо травмы. Попов напомнил, что у краевой клинической больницы есть не только реанимобили, но и вертолёт, чтобы эвакуировать людей в Барнаул.
На "всё про всё" – неделя
Сроки алтайскому Минздраву поставили жёсткие. Так, новая система должна заработать уже в ближайшие десять дней. По словам Попова, в ведомстве планируют перевести реанимационную службу на новый режим за неделю. Для этого специалисты Минздрава должны переработать уже существующую медицинскую информационную систему.
"Программа у нас есть и она работает. Но она нацелена на старый заявочный принцип. Теперь задача наших программистов – модернизировать систему и настроить её на другой порядок работы. Рассчитываем, что в течение недели всё это сделаем", – отметил Попов.
Кроме того, Минздрав намерен поменять порядок работы специалистов краевой клинической больницы так, чтобы за больными в районах там следили круглосуточно.
"Краевая больница должна издать свой нормативный документ, в котором определит новый порядок работы. Специалисты больницы будут привлекаться на дежурство в реанимационно-консультационный центр. Будет специальный график, чтобы мониторинг осуществлялся круглосуточно. Важно, чтобы этим мониторингом занимались врачи-практики. Они должны досконально знать, какие советы и указания давать врачам в районах", – рассказал министр.
Попов отметил, что подобная система работы существует уже во многих регионах России и показывает себя хорошо. Поэтому министр не сомневается, что реформа реанимационной службы будет полезной и в Алтайском крае.
О визите Мурашко на Алтай
По словам Дмитрия Попова, это далеко не единственное поручение, которое он получил от министра здравоохранения страны Михаила Мурашко. Пусть сам федеральный чиновник был в Барнауле всего один день, другие специалисты больше двух недель изучали работу алтайской медицины.
"За пару недель до визита Мурашко к нам приехали представители порядка 10 крупных научно-исследовательских институтов. Были и главы департаментов федерального Минздрава. Каждый из них составил свой отчёт, описал своё видение ситуации. Поэтому у Михаила Альбертовича на руках была общая картина со всеми недостатками. Он сам по себе абсолютно нестандартный человек. Совсем не формалист. Не любит "лакированную подачу". За день до своего приезда он изменил программу визита и посетил семь медицинских учреждений Алтайского края", – рассказал Попов.
По его словам, после официальной программы у федерального и регионального министров состоялся "напряжённый" разговор.
"Не удивительно – не хвалить же он нас приехал. У нас было рабочее закрытое совещание, в режиме диалога. На фоне роста смертности от коронавируса в крае он ищет пути выхода из ситуации, и в каждом регионе – свой. Как результат визита министра, сейчас мы имеем достаточно большое количество поручений. Они носят не только организационный, но и материально-технический характер", – объяснил глава краевого Минздрава.
Попов отметил, что все поручения Мурашко намерены обязательно выполнить.
Напомним, Михаил Мурашко приезжал в Барнаул 11 сентября. Вместе с Дмитрием Поповым и губернатором Алтайского края он посетил краевой онкологический центр, кардиодиспансер, несколько поликлиник, а также реабилитационный центр "Территория здоровья". При этом федеральный министр воздержался от публичных оценок работы алтайской медицины. Прессе он рассказал, почему нужно всеми силами бороться с пьянством и стоит ли пытаться переубедить антипрививочников.
Комментарии
Очень странно почему сам господин Попов не инициировал такую реформу в своем регионе?! Это же его работа, и неужели это было не очевидно? Тем более, что он сам заявил, "... что подобная система работы существует уже во многих регионах России и показывает себя хорошо..."?
1.10.2021 08:48
- гость -
Поговорку знаете про гордую птицу, не пнёшь не полетит.
Если бы его дрючили так, хотя-бы раз в неделю может и был бы толк.
Но зачем тогда он вообще нужен.
Ведь в медицине ужас на самом деле творится.
Если Губера на денек в "горку" положить инкогнито.
Он все министерство разгонит, а многих посадят.
Но это не наши методы
Как будет привлекать специалистов для дополнительных круглосуточных дежурств? Или министерских выведет на работу? Вывод-всё останется по прежнему.
А я смотрю Мишустин-то рабочую команду себе набрал. Молодец.
1.10.2021 09:24
Гость
Или министерских выведет на работу? Чур, чур, пожалейте бедных больных
Ох как бы эта очередная реформа не закончилась тем, что тяжёлых больных не стали возить сразу на кладбище.
Краевая больница издаст нормативный документ?а разве не крайздрав должен? Или там только подписывать умеют? И где столько реаниматологов планируется взять, интересно? Чтоб помимо основной работы, еще и консультировать? Или теперь специалисты домой вообще приходить не будут, а останутся жить на работе?
Для врачей краевых учреждений это огромная дополнительная нагрузка. Больницы готовы? Дополнительно наберут кадров? Где?
Хорошо, если эта работа превратится не в просто в отписки, которые будут занимать огромное количество времени, а в своевременное реагирования в виде эвакуации вертолётом
Бедные реанимации ..
Не мешайте врачам работать.
Их работа и так превратилась в сплошное заполнение бумажек . Теперь еше и отчеты перед краем .. а краю это надо? У них своих больных полно
А что, в црб врачи глупее барнаульских? Один мед заканчивали
Вся реформа заключается в том, чтобы одни врачи советовали другим, как правильно надо лечить.
Что то я очень скептически отношусь к данной реформе.
А что можно советовать црб, где реанимации нищенские просто? Нет такого оборудования, препаратов?
Вся реформа заключается в том, чтобы одни врачи советовали другим, как правильно надо лечить.
И то верно,пусть сразу подключают все больницы страны к Москве- пусть "советуют".
Наконец- то наш министр получил по шапке! Бросили все силы и всех врачей на борьбу с соплями, потому что денежки за них платят, а хронические заболевания пОбоку. Закрывали плановую медицину - получили высокую смертность. От ковида мрут 2% , а от хроники 98%. Но за них же не платят, пусть мрут, главное написать что они с ковидом.
Может после хорошей трёпки наш минздрав начнет наконец работать и бросит силы именно на хронические заболевания. Посмотрим что изменится...
Медикам в крае пациент будет виден...
Пациенты, с таким подходом, скоро медиков вообще видеть перестанут! Кто работать будет? Свет в конце туннеля они не видят! Работать НЕКОМУ УЖЕ! Только в ковидные госпиталя ломятся все, кому не лень! Студенты, ординаторы, психиатры, окулисты, гинекологи, хирурги ... Из реаниматологов в своем большинстве ординаторы, стажеры (без опыта работы в медицине). В нековидной медицине повсеместно выраженная нехватка кадров.
Правильно в коментариях звучало: чем врач в ЦРБ отличается от врача в краевой? Один ВУЗ заканчивали. Так сделайте лучше так, чтобы профессия "ВРАЧ" - было не просто слово. Чтобы врачей ценили, уважали. Чтобы врачи сами ценили свой труд. Избавьте их от лишней бумажной и информационной работы. Сделайте адекватной оплату их труда. Иначе никого не останется совсем.
Ровным счётом ничего не изменится,это же Алтайский край детка. Это просто ужас ,врачей катострофисески не хватает а Попов опять прожекты пишет
Физически больно читать об очередных гениальных идеях МЗ.
Сейчас если в ЦРБ тяжёлый пациент, ему помогает врач на месте, потому что только он ВИДИТ пациента, может провести диагностические пробы и объективно оценить состояние больного, а если сомневается/не справляется/хочет подстраховаться, связывается со "старшими" коллегами из Барнаула. Это схема работает.
Работу новой схемы я представляю с трудом. Как врачи краевые должны САМИ следить за состоянием пациента в ЦРБ, рекомендовать лечение, если находясь в Барнауле они НЕ видят пациента и не знают какие кадровые и технические возможности есть у ЦРБ?
Да и просто напросто КОГДА это будут делать реаниматологи (+ к ним обязательно будут консультировать ещё узкие спецы, например, если ДТП - травматологи, если инфаркт - кардиологи и тд)?
У нас так много врачей что ли, что они ещё звонить должны и спрашивать, как там дела в 60 районах края? Даже если в каждом по одному пациенту... Уволятся нафиг все
Сначала надо укомплектовать штат, обеспечить оборудованием, а потом увеличивать и так непомерную нагрузку на медицинский персонал. Домой только спать приходят. Последние разбегутся .
Разберитесь уже с реанимацией ГБ №11. Сколько там будет сидеть и нечего не делать заведующий отделением. Самая низкая зарплата по больнице.
В реанимации ситуация меняется каждую минуту и как за этим будет успевать куратор из ккб, когда вчера был один, а сегодня другой дежурит.
Реформы придумали люди, которые не то что не реаниматолог, они и от медицины далеко.
Например, у больного резко ухшилось состояние и решения нужно принимать мгновенно, но врач должен посоветоваться с кем то из ккб, а у врача в ккб десяток таких вот тяжёлых в этот момент . Он не видит пациента глазами..одних анализов крови мало , чтобы выстроить схему и действовать по ситуации .
Оборудования нормального и меликоментов в црб нет...
Реформа такая допустима в каких то таких направлениях, возможно. Но уж точно не в реанимации
А вот теперь точно НЕ ДАЙ БОГ КОМУ ИЗ РОДСТВЕННИКОВ ОКАЩАТЬСЯ В РЕАНИМАЦИИ
Пока подобные "реформы" будут инициировать и согласовывать экономисты, не спрашивая врачей - практиков ( в данной ситуации именно рениматологов из ЦРБ), здравоохранение так и будет в опе
Мурашко целый год отработал гинекологом в республиканской больнице и теперь точно знает, как реанимировать больных в црб
Надо "углубить и расширить", подключить к этому искусственный интеллект. Что это в сбере Алиса лодырничает. Грефа привлечь.