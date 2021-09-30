Попова: заболеваемость коронавирусом выросла в 56 регионах

Заболеваемость коронавирусом растёт в 56 субъектах России, а в 12 отмечено слабое снижение, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по коронавирусу. Трансляция велась на "России 24".

Попова отметила, что заболеваемость коронавирусом растёт уже три недели. По словам главного санитарного врача, ещё в 17 регионах ситуация по COVID-19 остаётся на том же уровне.

На прошлой неделе заболеваемость росла в 36 регионах, преимущественно в европейской части страны. Общий темп прироста составил 8,8%. В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах ситуация более-менее стабильная, однако уже нет тенденции к снижению.

Глава Роспотребнадзора добавила, что заболеваемость коронавирусом становится сезонной. Её рост наблюдается у всех возрастных групп, но больше всего – среди людей старше 65 лет. Тем временем медработники остаются наиболее подверженной риску профессиональной группой. В связи с этим Попова заявила, что необходимо вакцинировать 100% медиков.

Напомним, что в России уже третий день подряд бьются рекорды по суточной смертности от коронавируса. За 30 сентября зарегистрировано 867 летальных исходов. Всего за сутки было выявлено 23 888 случаев заражения коронавирусом – максимум с 19 июля. В Алтайском крае за сутки выявили 254 новых случая заражения.