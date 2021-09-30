В серьёзном пожаре в пригороде Барнаула есть пострадавшие

В пожаре на улице Чайковского в барнаульском посёлке Южный, по предварительной информации, есть пострадавшие. Об этом amic.ru сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пожар произошёл в трёхквартирном жилом доме – загорелась крыша строения. На месте работали два звена газодымозащитной службы. Общая площадь возгорания – около 100 квадратных метров.

Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Ранее 30 сентября в Барнауле на улице Мусоргского произошёл пожар. В квартире на восьмом этаже загорелись вещи, которые лежали на кухне.

Пожарные смогли остановить огонь на ранней стадии. В опасной зоне находились пять человек, которых удалось вовремя эвакуировать. Площадь возгорания составила около трёх квадратных метров.