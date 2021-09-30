Пятница, 1 Октябрь, 04:36

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,66
€ 84,31
5°


6312185 +23508
Обь
19см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Третья волна пандемии"Столица мира"
Новости

Голый мужчина напал на охранника железнодорожного вокзала в Барнауле

, ИА "Амител"
Неизвестный мог находиться под воздействием наркотиков
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Полностью голый мужчина напал на охрану железнодорожного вокзала в Барнауле. На кадрах, которые опубликовали в социальных сетях, видно, что неизвестный ворвался в зал ожидания и набросился с кулаками на пожилого охранника.

Сразу же на помощь к мужчине прибежали сотрудники полиции – втроём с ещё одним пассажиром они смогли скрутить дебошира. Когда произошло нападение и мотивы нападавшего неизвестны.

Пользователи соцсетей предположили, что мужчина мог быть пьян или же находиться под действием наркотиков.

Напомним, 27 сентября на автовокзале ограбили мужчину. Пострадавший рассказал, что на платформе автовокзала он поссорился с незнакомой девушкой. Через некоторое время к потерпевшему подошли трое приятелей девушки для выяснения отношений с обидчиком. Один из мужчин, применив насилие, открыто похитил у гражданина три олимпийские банкноты номиналом по 100 рублей.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
23:58
Такой день. Отключение четырёх котельных и первое собрание нового созыва АКЗС 0
23:29
Житель Алтая отомстил за оскорбление жены похищением и избиением 0
22:58
Голый мужчина напал на охранника железнодорожного вокзала в Барнауле 0
22:33
МРОТ в России с 2022 года вырастет до 13 617 рублей 0
21:58
Попова: заболеваемость коронавирусом выросла в 56 регионах 0
21:34
В серьёзном пожаре в пригороде Барнаула есть пострадавшие 0
20:56
Экс-президент Франции Николя Саркози получил год тюрьмы 0
20:26
Серьёзный пожар произошёл в частном доме в пригороде Барнаула 0
19:37
На алтайской дороге сняли гуляющего верблюда 0
19:09
Суд признал виновными всех обвиняемых по делу "Зимней вишни" 0
18:47
Неизвестный зарезал и попытался сжечь трёх студенток под Оренбургом 1
18:14
Минсоцзащиты помогает ветерану ВОВ, которая переехала в Барнаул после потери жилья 2
17:51
Уроженка Алтайского края Марина Ракова скрылась от следствия 6
17:42
СГК запустила карту общественного контроля теплоснабжения в Барнауле 2
17:26
Пляж в Бийске оказался погребён под грудами мусора после закрытия купального сезона 2
17:11
За неуплату электроэнергии в Алтайском крае отключили четыре котельные 0
16:57
Не справившуюся с ипотекой барнаульскую семью с кулаками попытались выгнать из дома 21
16:40
Запомните эти лица. Фоторепортаж с первого собрания нового созыва АКЗС 17
16:21
Пять человек эвакуировали из-за пожара в барнаульской многоэтажке 0
16:09
Активисты очистили водопад на реке Пивоварке от мусора 0
15:58
Кредиторы объединились, чтобы вновь попытаться обанкротить "Барнаулкапстрой" 0
15:44
"Зенит" одержал крупнейшую в своей истории победу в Лиге чемпионов 0
15:22
Ветеран Великой Отечественной войны лишилась квартиры и вынуждена жить у внука в Барнауле 30
15:05
Тест: смогли бы вы обеспечить весь Алтай хорошей мобильной связью и быстрым интернетом? 3
14:52
254 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае 11
14:30
Засмотрись кино и сериалами: "Дом.ру" сделал "царское" предложение на интернет и ТВ 4
14:15
Водоканал перенёс сроки отключения воды в Барнауле 18
14:09
В МВД рассказали, как изменятся правила выезда детей за границу 0
13:55
16 парламентариев из всех фракций. Депутаты АКЗС избрали оргкомитет первой сессии 0
13:45
Алтайского дорожника осудят за хищение денег, выделенных на реализацию нацпроекта 8
13:23
Европеец пытался провезти в Барнаул наркотики под видом кофе 6
13:11
Триллер, драма и "кино для взрослых": какие премьеры представит видеосервис Wink в октябре 0
12:54
Поток, центр, окраины: власти Барнаула рассказали о планах застройки и реновации города 6
12:42
Американский суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки 0
12:27
Лучший блюзовый музыкант России даст большой концерт в Барнауле 13
12:03
Водоканал просит барнаульцев сообщать о фактах незаконного слива отходов 0
11:52
Как хотят изменить условия использования материнского капитала в России? 2
11:39
Барнаулец оформил кредит на дорогую иномарку при помощи поддельных документов 2
11:24
Сел в машину и сгорел. Под Новосибирском мужчина погиб из-за непотушенной сигареты 9
11:08
В Алтайском селе ввели карантин после нападения бешеной лисы 6
10:53
В ВОЗ Россию назвали примером для подражания в борьбе с алкоголизмом и курением 18
10:39
Счётная палата предложила снять ограничения по использованию маткапитала после родов 7
10:18
Стало известно, когда суд рассмотрит дело экс-главы алтайского Минтранса Дементьева 3
10:03
Рекордная автономность. Чем интересен новый смартфон Tecno Pova 2 и где его купить 5
09:51
"Противоядие – чистый спирт". Эксперт о том, как избежать смерти от контрафактного алкоголя 17
09:36
Коттедж с комнатой рыболова-охотника и местом под кинотеатр продают в Барнауле 22
09:20
В Алтайском крае пациенту с COVID-19 отказали в бесплатных лекарствах 5
09:03
АлтГПУ подписал соглашение о сотрудничестве с мультимедийным парком "Россия – моя история" 0
08:34
Диетолог назвал продукты, которые помогают от головной боли 2
08:17
Прокуратура помогла работникам племзавода-банкрота с Алтая получить 3 млн рублей зарплаты 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.