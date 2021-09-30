Голый мужчина напал на охранника железнодорожного вокзала в Барнауле

Полностью голый мужчина напал на охрану железнодорожного вокзала в Барнауле. На кадрах, которые опубликовали в социальных сетях, видно, что неизвестный ворвался в зал ожидания и набросился с кулаками на пожилого охранника.

Сразу же на помощь к мужчине прибежали сотрудники полиции – втроём с ещё одним пассажиром они смогли скрутить дебошира. Когда произошло нападение и мотивы нападавшего неизвестны.

Пользователи соцсетей предположили, что мужчина мог быть пьян или же находиться под действием наркотиков.

Напомним, 27 сентября на автовокзале ограбили мужчину. Пострадавший рассказал, что на платформе автовокзала он поссорился с незнакомой девушкой. Через некоторое время к потерпевшему подошли трое приятелей девушки для выяснения отношений с обидчиком. Один из мужчин, применив насилие, открыто похитил у гражданина три олимпийские банкноты номиналом по 100 рублей.