Диетолог объяснила, почему не стоит отказываться от картофеля

Диетолог Марият Мухина рассказала, почему не стоит отказываться от картофеля в рационе. Как отметила эксперт в разговоре с изданием "Слово и Дело", в корнеплоде содержится целый ряд необходимых для человека витаминов.

"В нём содержатся витамины В2, В3, В6, В9 и С, в которых наш организм нуждается осенью для укрепления иммунитета. Помимо этого, картошка богата антиоксидантами, клетчаткой, калием, магнием, цинком, железом и марганцем", – объяснила эксперт.

Мухина добавила, что при этом сам продукт подходит не всем, поскольку в нём содержатся тяжёлые крахмалистые соединения, которые могут не усваиваться организмом. Организм воспринимает такую пищу как чужеродный объект и вырабатывают к нему антитела. В результате у некоторых возникает непереносимость картофеля. Остальным же исключать из меню овощ не стоит – лишь на время, чтобы похудеть.

"Полностью выбросить картошку из рациона неправильно. Самый полезный картофель – это запечённый с кожурой. В этом случае он сохраняет все полезные элементы", – заявила диетолог.