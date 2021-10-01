Пятница, 1 Октябрь, 15:23

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,66
€ 84,31
9°


6312185 +23508
Обь
16см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Третья волна пандемии"Столица мира"
Новости

Диетолог объяснила, почему не стоит отказываться от картофеля

, ИА "Амител"
Марият Мухина рассказала, как готовить продукт, чтобы сохранять максимальную пользу
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Диетолог Марият Мухина рассказала, почему не стоит отказываться от картофеля в рационе. Как отметила эксперт в разговоре с изданием "Слово и Дело", в корнеплоде содержится целый ряд необходимых для человека витаминов.

"В нём содержатся витамины В2, В3, В6, В9 и С, в которых наш организм нуждается осенью для укрепления иммунитета. Помимо этого, картошка богата антиоксидантами, клетчаткой, калием, магнием, цинком, железом и марганцем", – объяснила эксперт.

Мухина добавила, что при этом сам продукт подходит не всем, поскольку в нём содержатся тяжёлые крахмалистые соединения, которые могут не усваиваться организмом. Организм воспринимает такую пищу как чужеродный объект и вырабатывают к нему антитела. В результате у некоторых возникает непереносимость картофеля. Остальным же исключать из меню овощ не стоит – лишь на время, чтобы похудеть.

"Полностью выбросить картошку из рациона неправильно. Самый полезный картофель – это запечённый с кожурой. В этом случае он сохраняет все полезные элементы", – заявила диетолог.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
15:21
Власти Барнаула обсудили подготовку школ и больниц к массовому отключению воды 0
15:09
Что делать и куда обращаться, если в вашем доме холодные батареи? 11
14:52
Росздравнадзор не нашёл дырявых перчаток в бийской больнице 0
14:33
Какой кофе выбрать, чтобы сохранить бодрость и внимание в дороге? Инфографика 0
14:24
Барнаульский перевозчик купил 10 б/y автобусов с кондиционерами 5
14:10
Врачи рассказали, как коронавирус маскируется под грипп при помощи новых симптомов 20
13:54
Сбербанк повысил ставки по ипотеке с 1 октября 1
13:37
Пропали 50 млн. Что известно по делу Марины Раковой и в чём её подозревают? 15
13:22
Следователи изучают инцидент с сожжением полицейского автомобиля в Чарышском районе 5
13:09
На Алтае мужчина отравился заражённым шашлыком с улицы 18
12:58
Инфекционист заявил, что текущая волна коронавируса станет для России самой тяжёлой 31
12:45
ФСБ утвердила список данных, за передачу которых можно стать иноагентом 10
12:23
В Барнауле сотрудники ГИБДД и приставы ловят должников на дорогах 5
12:08
Директор алтайской школы украла 60 тыс. рублей из зарплаты учителей 25
11:57
СМИ: знакомый помог уроженке Алтайского края Марине Раковой скрыться от следствия 24
11:42
Барнаулец Александр Соболев помог "Спартаку" обыграть лидера чемпионата Италии 2
11:26
АЗПИ отсудил более шести миллионов рублей у Челябинского тракторного завода 1
11:11
"Намерены стать лидерами": МегаФон выходит на рынок Узбекистана 1
10:58
Многострадальный ЖК "Парковый" в Барнауле готовят к сдаче 3
10:44
Потребители в Барнаульской зоне заплатят за мусор по-новому 12
10:30
Логистика экспорта: центр "Мой бизнес" проведёт бесплатный семинар для предпринимателей 8
10:11
Около восьми миллионов направили на оборудование стрелкового тира в Бийске 0
09:52
Минфин спрогнозировал шестикратное снижение спроса на нефть к 2050 году 34
09:29
Тарифы на электричество в России будут расти на 5% в год до 2024 7
09:15
Барнаульские активисты в октябре ликвидируют более 20 свалок и уберут скверы 1
08:58
Министр рассказал, как алтайские сироты будут получать жильё по сертификатам 0
08:43
Мини-город на 18 кварталов и с промзоной предлагают построить у ТРЦ "Арена" в Барнауле 24
08:35
Успеть за неделю. После "разбора полётов" с Мурашко на Алтае изменят работу реанимаций 24
08:19
Правительство решило ещё на год отодвинуть компенсацию дореформенных вкладов времён СССР 8
08:02
Три района Алтайского края не смогли сформировать нормативный запас угля 1
07:53
Единороссы согласились отдать оппозиции несколько портфелей и платных ставок в АКЗС 22
07:35
Жители Алтайского края задолжали более 2 млрд рублей за услуги ЖКХ 5
07:22
Диетолог объяснила, почему не стоит отказываться от картофеля 0
07:03
В Омск и Норильск. Авиакомпания NordStar запускает новые рейсы из Барнаула 0
06:51
Военным – деньги, остальным – прививки. Что изменится в жизни россиян в октябре 2021 года? 4
06:34
Самые сексуальные спортсменки России по версии журнала Maxim 5
06:21
Будут бояться мусорить. Экоталисман Калужской области Хохуля стал новым героем соцсетей 1
06:02
Дожди и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 1 октября 0
23:58
Такой день. Отключение четырёх котельных и первое собрание нового созыва АКЗС 1
23:29
Житель Алтая отомстил за оскорбление жены похищением и избиением 0
22:58
Голый мужчина напал на охранника железнодорожного вокзала в Барнауле 5
22:33
МРОТ в России с 2022 года вырастет до 13 617 рублей 0
21:58
Попова: заболеваемость коронавирусом выросла в 56 регионах 0
21:34
В серьёзном пожаре в пригороде Барнаула есть пострадавшие 0
20:56
Экс-президент Франции Николя Саркози получил год тюрьмы 12
20:26
Серьёзный пожар произошёл в частном доме в пригороде Барнаула 0
19:37
На алтайской дороге сняли гуляющего верблюда 1
19:09
Суд признал виновными всех обвиняемых по делу "Зимней вишни" 1
18:47
Неизвестный зарезал и попытался сжечь трёх студенток под Оренбургом 5
18:14
Минсоцзащиты помогает ветерану ВОВ, которая переехала в Барнаул после потери жилья 3

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.