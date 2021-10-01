Многострадальный ЖК "Парковый" в Барнауле готовят к сдаче

Рабочая группа провела заседание по вопросам строительства многострадального ЖК "Парковый". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Барнаула.
По словам директора "Барнаулкапстроя", сейчас завершаются работы на третьей блок-секции, в том числе по запуску отопления. На следующей неделе к работам здесь приступает клининговая компания.
На первой и второй блок-секциях завершено утепление кровли, а на третьей, четвёртой и пятой – возводятся внутренние перегородки. Одновременно с этим специалисты готовят документы для приёмки и ввода жилищного комплекса в эксплуатацию.
Напомним, в начале сентября профинансировать строительство ЖК "Парковый" вызвался Сбербанк.
Комментарии
Напомним, в начале сентября профинансировать строительство ЖК "Парковый" вызвался Сбербанк.
Интересно, а перед тем как вызваться, Сбербанк случайно не скупил там квартиры как неликвид
банки в убыток не работают. значит уже ликвид
Ну вот. А будущие жильцы волновались