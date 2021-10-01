Многострадальный ЖК "Парковый" в Барнауле готовят к сдаче

Рабочая группа провела заседание по вопросам строительства многострадального ЖК "Парковый". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Барнаула.

По словам директора "Барнаулкапстроя", сейчас завершаются работы на третьей блок-секции, в том числе по запуску отопления. На следующей неделе к работам здесь приступает клининговая компания.

На первой и второй блок-секциях завершено утепление кровли, а на третьей, четвёртой и пятой – возводятся внутренние перегородки. Одновременно с этим специалисты готовят документы для приёмки и ввода жилищного комплекса в эксплуатацию.

Напомним, в начале сентября профинансировать строительство ЖК "Парковый" вызвался Сбербанк.