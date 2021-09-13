Перезагрузка. Банк профинансирует достройку ЖК "Парковый" в Барнауле

Строительство ЖК "Парковый" в Барнауле / Фото: "Дом.РФ"

Строительство ЖК "Парковый" от компании "Барнаулкапстрой" (БКС) скоро продолжится ударными темпами: в начале сентября Сбербанк заявил, что планирует возобновить финансирование проекта. Сейчас девелопер ищет подрядные организации для завершения работ на четырёх блок-секциях и уже возобновил продажи квартир.

Новоселье – скоро

На строительной площадке ЖК "Парковый" (ул. Парковая, 71) кипит работа: компания завершает возведение блок-секции № 3. Она уже почти готова к заселению: выполнена внутренняя и наружная отделка, обустройство входных групп и мест общего пользования, установлены двери, смонтированы лифты. Сейчас специалисты прокладывают наружные сети, начали работы по благоустройству территории. Компания планирует сдать дом уже в следующем месяце.

А вот к завершению остальных блок-секций – 1, 2, 4 и 5 – девелопер приступит в ближайшее время.

Дело в том, что ПАО "Сбербанк" в начале сентября принял решение возобновить кредитную линию для компании "Барнаулкапстрой". Деньги пойдут на завершение строительства ЖК "Парковый" (банк временно приостанавливал сотрудничество с БКС из-за экономических проблем девелопера, которые были разрешены летом 2021-го, – прим. ред.). Переговоры о восстановлении работы между застройщиком и Сбербанком шли с начала 2021 года.

Скоро на объект зайдут подрядные компании: сейчас "Барнаулкапстрой" проводит торги по выбору партнёров. После этого девелопер возобновит продажи квартир в жилом комплексе.

Новоселье покупатели недвижимости в четырёх блок-секциях отпразднуют до 1 сентября 2022 года. Дольщики, которые уже приобрели квартиры, уведомлены о новом сроке, идёт подписание дополнительных соглашений.

Что известно о проекте?

ЖК "Парковый" состоит из пяти блок-секций: фактически это два восьмиэтажных дома по два подъезда и один восьмиэтажный – с одним подъездом. Общее количество квартир в комплексе – 232. Здания расположены буквой "П" и образуют закрытый двор. В комплексе есть свой подземный и гостевой паркинги.

На территории ЖК построена газовая котельная с современным высокотехнологичным оборудованием, которая предназначена для отопления помещений и подогрева воды в доме. Важно, что такой объект позволит жильцам пользоваться отоплением исходя из погодных условий, не быть зависимыми от ресурсоснабжающих организаций и экономить на коммунальных услугах.



Застройщик АО СЗ "Барнаулкапстрой"

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114

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