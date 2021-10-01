Врачи рассказали, как коронавирус маскируется под грипп при помощи новых симптомов

Группа российских медиков сообщила, что осенью коронавирус неожиданно сменил первые симптомы, пишет "Общественная служба новостей". Сейчас многие пациенты вовремя не обращаются к врачу, потому что не могут отличить COVID-19 от гриппа или ОРВИ.

По словам главы профсоюза фельдшеров и работников скорой Дмитрия Белякова, у коронавируса появился новый симптом – насморк. Он отметил, что инфекция начала развиваться быстрее: теперь пневмония у больных появляется на третий день, а не на седьмой.

Врач Александр Эдигер добавил, что у заражённых коронавирусом теперь наблюдаются высокая температура, боль и першение в горле, что делает COVID-19 похожим на грипп. Также специалист отметил, что коронавирус поражает центральную нервную систему, поскольку многие пациенты жалуются на потерю слуха и головокружение.

Профессор и бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев рассказал, что изменилась продолжительность инкубационного периода инфекции. Теперь он в среднем составляет около 4-6 дней.

Ранее главный врач центра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков заявил, что текущая волна пандемии COVID-19 в России будет самой тяжёлой. Ситуация стабилизируется только к середине декабря, а следующие волны пройдут легче.