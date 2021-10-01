Врачи рассказали, как коронавирус маскируется под грипп при помощи новых симптомов

Группа российских медиков сообщила, что осенью коронавирус неожиданно сменил первые симптомы, пишет "Общественная служба новостей". Сейчас многие пациенты вовремя не обращаются к врачу, потому что не могут отличить COVID-19 от гриппа или ОРВИ.
По словам главы профсоюза фельдшеров и работников скорой Дмитрия Белякова, у коронавируса появился новый симптом – насморк. Он отметил, что инфекция начала развиваться быстрее: теперь пневмония у больных появляется на третий день, а не на седьмой.
Врач Александр Эдигер добавил, что у заражённых коронавирусом теперь наблюдаются высокая температура, боль и першение в горле, что делает COVID-19 похожим на грипп. Также специалист отметил, что коронавирус поражает центральную нервную систему, поскольку многие пациенты жалуются на потерю слуха и головокружение.
Профессор и бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев рассказал, что изменилась продолжительность инкубационного периода инфекции. Теперь он в среднем составляет около 4-6 дней.
Ранее главный врач центра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков заявил, что текущая волна пандемии COVID-19 в России будет самой тяжёлой. Ситуация стабилизируется только к середине декабря, а следующие волны пройдут легче.
Комментарии
Спасибо Вам, антипрививочники, из-за Вас ковид мутировал. Давно могли бы избавиться от этой заразы. Потом будете орать: диточки подохли, муж подох, врачи виноваты. Так Вы же и виноваты, нелюди.
могли бы избавиться от этой заразы
И вы это серьёзно? Вам бы к узкому специалисту на Луговой обратиться.
Мне очень жаль, что "Барнаулец" или "барнаульцы" умеют писать, но совершенно не умеют размышлять. Это наверное новый вид.
Это наверное новый вид.
Да обычный примат Homo sapiens обитающий на территории РФ, который пропаганде верит, а сам не думает.
1.10.2021 14:19
добрый человек
А мне очень жаль, что бодрый человек - глупый человек.
Тотальная вакцинация могла бы значительно снизить нагрузку на медицину.
Меньше носителей - реже мутации.
Почти весь июль проболели, дома, тест положительный на ковид. И был и насморк, и першение в горле, и температура...
Тотальная вакцинация могла бы значительно снизить нагрузку на медицину.
Только для этого две вещи надо. 1 Работающую вакцину. 2 Доверие населения государству.
Давным-давно пора бы понять, что идёт организованная в мировом масштабе биологическая война, имеющая целью массовую депопуляцию излишнего населения.
Это прежде всего толстяки и старики.
С этой целью постоянно производятся новые версии (штаммы) боевого вируса.
Выжить же можно единственным способом - повышая свой иммунитет с помощью нетоксичных природных средств.
Этому посвящено множество книг по натуропатии.
Надо правильно питаться, чистить свой организм от токсинов и паразитов, и постоянно употреблять в пищу сырые лук и чеснок
И да, это - веганская диета!
1.10.2021 14:14
Барнаулец
Как раз, благодаря вакцинации появляются новые штаммы.
1.10.2021 14:28
- гость -
Без мяса ты скорей от ковида подохнешь.
А не врут ли тесты? Такое ощущение, что он показывает положительный результат у всех, у кого простуда, грипп, ротавирус и др.
веганская диета
Жуйте травку, жуйте, козлики!
согласен только с одним, что тотальная вакцинация - значительно б уменьштла нагрузку на медицину.......путем уменьшения количества человек выживших ) ) ) ) ) Ну ничо....я думаю не так долго осталось ждать ... раскрытия всех тайн ))
Отопление в городе специально дали намного позже чем похолодало, что бы статистику по кароновирусу подтянуть?! И в случае протестов после выборов всех закрыть на карантин??!
Уже 2е знакомых привитых переболели повторно ковидом. Кто-то даже тяжелова то. Сам привит. Вера в вакцину пошатнулась.Будем посмотеть дальше как она работает. Если будут знакомые привитые умирать от ковида, то тогда зря поставил...
1.10.2021 14:28
- гость -
Что так скромно, вчера рекомендовали глистов травить, ибо во всех нас их много))
1.10.2021 14:43
- гость -
СМИ:
1. Привитые не болеют ковидом
2. Болеют но в легкой форме
3. Болеют в тяжелой форме, но не умирают
4. Умирают, но легко
Сейчас стадия 3, скоро наступит 4.
Надо просто понимать, что происходит в действительности.
Новый мировой порядок подразумевает зелёную энергетику и экологию.
Мясное и молочное животноводство являются массовыми загрязнителями окружающей среды. Поэтому закулиса делает ставку на веганство.
Мне жаль мясоедов, но они заведомо обречены и будут в обозримом будущем продолжать массово уничтожаться.
И есть множество книг и публикаций, где с опорой на медицинские и статистические исследования доказывается, что мясомолочка во всех её видах способствует хроническим воспалениям в организме, медленно, но методично подрывая наш иммунитет изнутри и способствуя ранней мучительной смерти.
мясомолочка во всех её видах способствует хроническим воспалениям в организме, медленно, но методично подрывая наш иммунитет изнутри и способствуя ранней мучительной смерти.
Ага. Горцы, монголы и другие кочевники едят только овец, запивая кумысом... вымираюуууууут!!!!!!! Ан нет... долгожителей среди них больше, чем у нас.
Зеленая энергетика?
Хаха, да к ней вопросов еще больше чем к коронавирусу.
Зеленая энергетика - популизм, очковтирательство и паразитирование на традиционной энергетике.
А еще рваная пульсирующая зеленая генерация очень негативно вляет на традиционную, которая выравнивает нагрузку, сильно меняя режимы работы.
И вопрос, что зеленым делать зимней безветренной ночью?
очередная пугалка для умственно отсталых.
"совершенно не умеют размышлять. Это наверное новый вид." - мутация?
привитый знакомый переболел ковидом, дома, насчет легкости не знаю.... с температурой и пневмонией, ну не умер, это да