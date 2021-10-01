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Новости

Врачи рассказали, как коронавирус маскируется под грипп при помощи новых симптомов

, ИА "Амител"
К первым признакам инфекции добавился насморк
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Группа российских медиков сообщила, что осенью коронавирус неожиданно сменил первые симптомы, пишет "Общественная служба новостей". Сейчас многие пациенты вовремя не обращаются к врачу, потому что не могут отличить COVID-19 от гриппа или ОРВИ.

По словам главы профсоюза фельдшеров и работников скорой Дмитрия Белякова, у коронавируса появился новый симптом – насморк. Он отметил, что инфекция начала развиваться быстрее: теперь пневмония у больных появляется на третий день, а не на седьмой.

Врач Александр Эдигер добавил, что у заражённых коронавирусом теперь наблюдаются высокая температура, боль и першение в горле, что делает COVID-19 похожим на грипп. Также специалист отметил, что коронавирус поражает центральную нервную систему, поскольку многие пациенты жалуются на потерю слуха и головокружение.

Профессор и бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев рассказал, что изменилась продолжительность инкубационного периода инфекции. Теперь он в среднем составляет около 4-6 дней. 

Ранее главный врач центра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков заявил, что текущая волна пандемии COVID-19 в России будет самой тяжёлой. Ситуация стабилизируется только к середине декабря, а следующие волны пройдут легче.

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

1.10.2021 14:14
Барнаулец

Спасибо Вам, антипрививочники, из-за Вас ковид мутировал. Давно могли бы избавиться от этой заразы. Потом будете орать: диточки подохли, муж подох, врачи виноваты. Так Вы же и виноваты, нелюди.

1.10.2021 14:18
- гость -

могли бы избавиться от этой заразы

И вы это серьёзно? Вам бы к узкому специалисту на Луговой обратиться.

1.10.2021 14:19
добрый человек

Мне очень жаль, что "Барнаулец" или "барнаульцы" умеют писать, но совершенно не умеют размышлять. Это наверное новый вид.

1.10.2021 14:24
- гость -

Это наверное новый вид.

Да обычный примат Homo sapiens обитающий на территории РФ, который пропаганде верит, а сам не думает.

1.10.2021 14:26
- гость -

1.10.2021 14:19
добрый человек

А мне очень жаль, что бодрый человек - глупый человек.
Тотальная вакцинация могла бы значительно снизить нагрузку на медицину.
Меньше носителей - реже мутации.

1.10.2021 14:27
Мадам

Почти весь июль проболели, дома, тест положительный на ковид. И был и насморк, и першение в горле, и температура...

1.10.2021 14:28
- гость -

Тотальная вакцинация могла бы значительно снизить нагрузку на медицину.

Только для этого две вещи надо. 1 Работающую вакцину. 2 Доверие населения государству.

1.10.2021 14:28
- гость -

Давным-давно пора бы понять, что идёт организованная в мировом масштабе биологическая война, имеющая целью массовую депопуляцию излишнего населения.
Это прежде всего толстяки и старики.
С этой целью постоянно производятся новые версии (штаммы) боевого вируса.
Выжить же можно единственным способом - повышая свой иммунитет с помощью нетоксичных природных средств.
Этому посвящено множество книг по натуропатии.
Надо правильно питаться, чистить свой организм от токсинов и паразитов, и постоянно употреблять в пищу сырые лук и чеснок
И да, это - веганская диета!

1.10.2021 14:31
- гость -


1.10.2021 14:14
Барнаулец

Как раз, благодаря вакцинации появляются новые штаммы.

1.10.2021 14:32
- гость -


1.10.2021 14:28
- гость -

Без мяса ты скорей от ковида подохнешь.

1.10.2021 14:36
- гость -

А не врут ли тесты? Такое ощущение, что он показывает положительный результат у всех, у кого простуда, грипп, ротавирус и др.

1.10.2021 14:39
- гость -

веганская диета

Жуйте травку, жуйте, козлики!

1.10.2021 14:40
krash

согласен только с одним, что тотальная вакцинация - значительно б уменьштла нагрузку на медицину.......путем уменьшения количества человек выживших ) ) ) ) ) Ну ничо....я думаю не так долго осталось ждать ... раскрытия всех тайн ))

1.10.2021 14:43
- гость -

Отопление в городе специально дали намного позже чем похолодало, что бы статистику по кароновирусу подтянуть?! И в случае протестов после выборов всех закрыть на карантин??!

1.10.2021 14:43
- гость -

Уже 2е знакомых привитых переболели повторно ковидом. Кто-то даже тяжелова то. Сам привит. Вера в вакцину пошатнулась.Будем посмотеть дальше как она работает. Если будут знакомые привитые умирать от ковида, то тогда зря поставил...

1.10.2021 14:46
- гость -

1.10.2021 14:28
- гость -

Что так скромно, вчера рекомендовали глистов травить, ибо во всех нас их много))

1.10.2021 14:48
- гость -


1.10.2021 14:43
- гость -

СМИ:
1. Привитые не болеют ковидом
2. Болеют но в легкой форме
3. Болеют в тяжелой форме, но не умирают
4. Умирают, но легко

Сейчас стадия 3, скоро наступит 4.

1.10.2021 14:48
- гость -

Надо просто понимать, что происходит в действительности.
Новый мировой порядок подразумевает зелёную энергетику и экологию.
Мясное и молочное животноводство являются массовыми загрязнителями окружающей среды. Поэтому закулиса делает ставку на веганство.
Мне жаль мясоедов, но они заведомо обречены и будут в обозримом будущем продолжать массово уничтожаться.
И есть множество книг и публикаций, где с опорой на медицинские и статистические исследования доказывается, что мясомолочка во всех её видах способствует хроническим воспалениям в организме, медленно, но методично подрывая наш иммунитет изнутри и способствуя ранней мучительной смерти.

1.10.2021 15:03
Гы

мясомолочка во всех её видах способствует хроническим воспалениям в организме, медленно, но методично подрывая наш иммунитет изнутри и способствуя ранней мучительной смерти.

Ага. Горцы, монголы и другие кочевники едят только овец, запивая кумысом... вымираюуууууут!!!!!!! Ан нет... долгожителей среди них больше, чем у нас.

1.10.2021 15:12
- гость -

Зеленая энергетика?
Хаха, да к ней вопросов еще больше чем к коронавирусу.
Зеленая энергетика - популизм, очковтирательство и паразитирование на традиционной энергетике.
А еще рваная пульсирующая зеленая генерация очень негативно вляет на традиционную, которая выравнивает нагрузку, сильно меняя режимы работы.
И вопрос, что зеленым делать зимней безветренной ночью?

1.10.2021 15:26
- гость -

очередная пугалка для умственно отсталых.

1.10.2021 15:38
точный

"совершенно не умеют размышлять. Это наверное новый вид." - мутация?

1.10.2021 15:38
- гость -

привитый знакомый переболел ковидом, дома, насчет легкости не знаю.... с температурой и пневмонией, ну не умер, это да

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