Росздравнадзор не нашёл дырявых перчаток в бийской больнице

Росздравнадзор по итогам проверки не нашёл дырявых перчаток в центральной больнице Бийска, сообщает "Бийский рабочий". Проверка прошла через несколько недель после жалоб врачей на некачественные средства защиты.

В начале сентября медработники отделения гнойной хирургии ЦГБ Бийска опубликовали видео, в котором рассказали о проблемах с индивидуальными средствами защиты. По их словам, руководство учреждения не может обеспечить их качественными перчатками, а имеющиеся сразу же рвутся. Заявление вызвало резонанс, поскольку эти медики работают с инфекционными больными и могли заразиться.

Комиссия Росздравнадзора провела внеплановую инспекционную проверку в центральной городской больнице – но спустя три недели после заявления. Специалисты надзорного ведомства сообщили, что не заметили дефицита расходных материалов и лекарств. Замечания о качестве резиновых перчаток также не подтвердились.

Ранее на жалобы врачей ответил Минздрав Алтайского края. В ведомстве подтвердили, что качество перчаток не соответствует норме. В министерстве отметили, что бракованные средства защиты могли закупить по разовому договору и в рамках маленькой партии. Позднее выяснилось, что изделия низкого качества, поэтому их пришлось заменить.