172 привитых россиянина уже получили деньги за победу в лотерее

172 человека стали победителями всероссийской лотереи среди привитых от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Каждый из них получил по 100 тыс. рублей.
Программа розыгрыша призов для вакцинированных действует с 1 сентября. Победителей выбирают из тех, кто сделал прививку до момента проведения розыгрыша. Всего будет 1000 призов, каждый по 100 тыс. рублей. Следующий розыгрыш состоится 14 октября.
Участвовать в лотерее можно при наличии подтверждённой учётной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг о том, что вы получили обе дозы вакцины от COVID-19. Результаты лотереи публикуются на официальном сайте бонусзаздоровье.рф и в личном кабинете на "Госуслугах". Выигрыш поступает на номер банковской карты "Мир".
Комментарии
Игде мои ?
Пока в моей поликлинике не появятся врачи, я не поверю, что государство заботится о моём здоровье.
Готов привиться Pfizer за деньги. Где можно это сделать?
дважды лотерея)
1.10.2021 17:52
- гость -
Готов привиться Pfizer за деньги. Где можно это сделать?
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"Туроператоры пока предлагают желающим вакцинироваться в Европе только два направления - Сербию и Германию.
Основным направлением организованного "вакцинного туризма" для россиян стала именно Сербия: в эту страну из России есть прямые регулярные перелеты, виза российским туристам не нужна. Для въезда в Сербию достаточно отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда. Сербия бесплатно вакцинирует иностранных граждан препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca и Sinopharm (турист сам может выбрать вакцину)."