172 привитых россиянина уже получили деньги за победу в лотерее

172 человека стали победителями всероссийской лотереи среди привитых от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Каждый из них получил по 100 тыс. рублей.

Программа розыгрыша призов для вакцинированных действует с 1 сентября. Победителей выбирают из тех, кто сделал прививку до момента проведения розыгрыша. Всего будет 1000 призов, каждый по 100 тыс. рублей. Следующий розыгрыш состоится 14 октября.

Участвовать в лотерее можно при наличии подтверждённой учётной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг о том, что вы получили обе дозы вакцины от COVID-19. Результаты лотереи публикуются на официальном сайте бонусзаздоровье.рф и в личном кабинете на "Госуслугах". Выигрыш поступает на номер банковской карты "Мир".