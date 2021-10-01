Голикова заявила, что в России не будет нового локдауна

Власти не планируют вводить в России локдаун из-за ситуации с COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

По словам зампредседателя правительства, вместо локдауна в стране продолжится прививочная кампания. Сейчас в России достаточное количество препаратов для эффективного проведения вакцинации, заявила Голикова.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что нынешнее положение отличается от ситуации прошлой весной, когда из-за пандемии COVID-19 был введён режим нерабочих дней. Он отметил, что сейчас меры принимаются на региональном уровне в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость коронавирусом растёт в 56 субъектах России. Такая динамика наблюдается уже три недели. Общий темп прироста составил 8,8%.