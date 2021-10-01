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Мужчина упал с общего балкона барнаульской многоэтажки и разбился

, ИА "Амител"
Согласно видеозаписям с камер наблюдений, человек несколько раз заходил и выходил из подъезда
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Мужчина упал с общего балкона в доме № 111 на улице Молодёжной в Барнауле. В результате полученных травм он скончался на месте происшествия, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Согласно видеозаписям с камер наблюдения, мужчина несколько раз заходил и выходил из подъезда. При этом он был легко одет, а на ногах у него были домашние тапочки.

Тело мужчины находится между двумя автомобилями. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Информация об инциденте уточняется.

Напомним, 10 сентября из окна многоэтажки по адресу ул. Колёсная, 12, в Барнауле выпал человек. Судя по размещённым в соцсети фотографиям, пострадавший погиб.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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