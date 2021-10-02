Грузинский телеканал опубликовал видео задержания экс-президента Саакашвили

Грузинские СМИ опубликовали кадры задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Как сообщает РИА Новости, премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что силовики "провели процедуру задержания на высшем уровне".

По данным СМИ, сейчас Саакашвили находится в Руставской тюрьме под Тбилиси. Прокуратура начала расследование по факту незаконного пересечения границы.

Напомним, Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, после чего бежал. Его заочно судили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, по второму — к шести.

Кроме того, экс-президент проходит по делам о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из бюджета. По ним судебных решений пока нет.

Бывший грузинский лидер активно поддерживал смену власти на Украине и в 2015 году стал председателем Одесской областной государственной администрации, а позже — советником президента Петра Порошенко. Получил украинское гражданство.

В 2016-м покинул занимаемые посты и стал выступать против Порошенко, в итоге в 2018 году его депортировали. Некоторое время жил в Нидерландах, при Владимире Зеленском снова вернулся на Украину.