В Барнауле спасатели помогли застрявшему в заборе псу

В Барнауле спасатели вытащили бездомного пса, у которого голова застряла в заборе, сообщает napulse.tv.

Попавшую в западню дворнягу заприметили местные жительницы. Они гладили и успокаивали пса, а также позвонили в службу спасения. И хоть диспетчер им сказал, что на вызов никто не поедет, уже спустя семь минут спасатели всё же прибыли.

"Вы бы слышали, как они разговаривали с этой собакой, как успокаивали, и при этом чётко и без лишних движений "выкусывали" прутья вокруг его головы", – рассказала горожанка.

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