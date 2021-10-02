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В Барнауле спасатели помогли застрявшему в заборе псу

, ИА "Амител"
Бригада прибыла на вызов спустя семь минут

В Барнауле спасатели вытащили бездомного пса, у которого голова застряла в заборе, сообщает napulse.tv.

Попавшую в западню дворнягу заприметили местные жительницы. Они гладили и успокаивали пса, а также позвонили в службу спасения. И хоть диспетчер им сказал, что на вызов никто не поедет, уже спустя семь минут спасатели всё же прибыли.

"Вы бы слышали, как они разговаривали с этой собакой, как успокаивали, и при этом чётко и без лишних движений "выкусывали" прутья вокруг его головы", – рассказала горожанка.

Ранее житель Ярового стал фигурантом уголовного дела, после того как настрелял косуль на 1 млн рублей.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

2.10.2021 17:23
- гость -

Доброта спасет мир!

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