Молодой водитель на иномарке врезался в ограждение в Рубцовске

Жёсткая авария с участием легкового автомобиля произошла в Рубцовске минувшей ночью, сообщает "Инцидент Рубцовск" со ссылкой на данные городской ГИБДД.

ДТП случилось 2 октября около 00:30 в районе дома № 56 по проспекту Ленина. 25-летний водитель Toyota Mark II ехал в сторону бульвара Победы, но не справился с управлением и врезался в ограждение.

Находящаяся в иномарке 19-летняя пассажирка получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. О её текущем состоянии и состоянии водителя в момент аварии не уточняется.

Ранее сообщалось, что на алтайской трассе иномарка вылетела в кювет и загорелась. Авария случилась неподалёку от села Сростки.