Доктор Мясников опроверг миф о пользе "эликсира молодости" с перекисью водорода

Телеврач Александр Мясников назвал глупым совет певицы Маши Распутиной выпивать с утра шесть стаканов воды с добавлением перекиси водорода для сохранения молодости. Об этом сообщают "Вести".
"Если перекись водорода хлебнуть в хорошей концентрации, могут быть проблемы. На самом деле это глупо", – сказал специалист.
Он отметил, что интернете очень много различных советов, которые в 99,9% случаев "глупые и опасные".
"Поэтому не надо ничего придумывать. Всё, что нужно делать, – это заниматься физической культурой, не обжираться и не иметь вредных привычек", – заключил телеведущий.
Ранее Александр Мясников рассказал о пользе и вреде сала для здоровья. Как заявил доктор, продукт можно есть даже тем, кто хочет похудеть.
Комментарии
Он же из США приехал. Там уже давно молочная революция произошла. Пусть расскажет о вреде молока и молочных продуктов (растишка, сыр), кроме масла и немного сметаны. Слышал, что онко больным врачи запрещают употреблять молоко (инфа не проверена). Если это так, то почему бы не заняться профилактикой.