Доктор Мясников опроверг миф о пользе "эликсира молодости" с перекисью водорода

Телеврач Александр Мясников назвал глупым совет певицы Маши Распутиной выпивать с утра шесть стаканов воды с добавлением перекиси водорода для сохранения молодости. Об этом сообщают "Вести".

"Если перекись водорода хлебнуть в хорошей концентрации, могут быть проблемы. На самом деле это глупо", – сказал специалист.

Он отметил, что интернете очень много различных советов, которые в 99,9% случаев "глупые и опасные".

"Поэтому не надо ничего придумывать. Всё, что нужно делать, – это заниматься физической культурой, не обжираться и не иметь вредных привычек", – заключил телеведущий.

Ранее Александр Мясников рассказал о пользе и вреде сала для здоровья. Как заявил доктор, продукт можно есть даже тем, кто хочет похудеть.