Фура и кроссовер столкнулись на трассе Барнаул – Новосибирск

Дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и кроссовера Honda CR-V произошло на трассе Барнаул – Новосибирск вечером 2 октября, сообщает "Инцидент Барнаул".
По информации очевидца, авария случилась неподалёку от станции Озерки. На опубликованных в сообществе кадрах видно, что иномарка слетела в кювет и получила серьёзные повреждения.
О пострадавших и других подробностях инцидента не сообщается.
Напомним, 2 октября в Рубцовске водитель на автомобиле Toyota Mark II врезался в металлическое ограждение. Лобовая часть машины превратилась в груду металлолома, а находящаяся в салоне 19-летняя пассажирка получила травмы.
Комментарии
Если мозгов нет, вот и получили. На этом участке идет ремонт дороги, если не ошибаюсь, то до Цаплино. Я в этой ситуации не оправдываю и не обвиняю никого!!! Но езжу очень часто к маме в Среднесибирский и стараюсь вернуться в Барнаул до 8 вечера, и вижу, насколько безмозглые фуроящеры несутся и упираются в хвост, а на спидометре больше 100 км. При этом они не обгоняют, а если обгонят, пристроятся перед носом и едут 90. Обгоняю, отъеду подальше, чтоб было несколько машин между нами, так опять этот догонит и старается впереди пристроиться. Поэтому и стараюсь их обогнать и ехать спокойно и чтоб видно было всю дорогу. И легковушки не далеко от них ушли. Ладно днем хоть видно, но вечером!!! Водятлы, вы когда мозг будете включать вместе с фарами!!! Подкинуть надо идею конструкторам машин, чтоб сделали новую опцию для таких водятлов: нет мозгов и машина чтоб не заводилась, как в ремнем безопасности. Пока такой опции нет, ничего не изменится. Ни штрафы не помогут, ни изменения в ПДД. Дай Бог, чтоб не было пострадавших.
Штрафы не помогут? Это смотря какие штрафы!!!
А пострадавшие к сожалению есть. В этой аварии погиб один человек, а следом произошла вторая авария, в которой погибла фельдшер скорой помощи, приехавшая оказывать помощь пострадавшим в первой аварии...
3.10.2021 13:46
- гость -
Штрафы не помогут? Это смотря какие штрафы!!!
Нет, я согласна, что помогут такие штрафы, которые власти никогда не установят! Много помогли штрафы нынешние и лишение прав? Нет. Вот и я о том же, что именно нынешние не помогут.
3.10.2021 13:51
Человек
А пострадавшие к сожалению есть. В этой аварии погиб один человек, а следом произошла вторая авария, в которой погибла фельдшер скорой помощи, приехавшая оказывать помощь пострадавшим в первой аварии...
Можно источник?
3.10.2021 13:51
Человек
А пострадавшие к сожалению есть. В этой аварии погиб один человек, а следом произошла вторая авария, в которой погибла фельдшер скорой помощи, приехавшая оказывать помощь пострадавшим в первой аварии...
Я имею в виду источник про вторую аварию. Нигде об этом нет ничего