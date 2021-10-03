Фура и кроссовер столкнулись на трассе Барнаул – Новосибирск

Дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и кроссовера Honda CR-V произошло на трассе Барнаул – Новосибирск вечером 2 октября, сообщает "Инцидент Барнаул".

По информации очевидца, авария случилась неподалёку от станции Озерки. На опубликованных в сообществе кадрах видно, что иномарка слетела в кювет и получила серьёзные повреждения.

О пострадавших и других подробностях инцидента не сообщается.

Напомним, 2 октября в Рубцовске водитель на автомобиле Toyota Mark II врезался в металлическое ограждение. Лобовая часть машины превратилась в груду металлолома, а находящаяся в салоне 19-летняя пассажирка получила травмы.