Умер создатель первого алтайского сыра с плесенью Александр Кокорин

2 октября ушёл из жизни основатель и руководитель алтайской сыроварни "Солоновкино" Александр Кокорин. О его кончине сообщили на странице предприятия во "ВКонтакте".

"Настоящий друг и учитель для многих из нас. Мудрый, добрый, готовый прийти на помощь в любую минуту. Саша всегда был примером настоящего труженика и мастера. Он многим успел передать свою мудрость, заботу, чувство справедливости", – сказано в сообщении.

Причины смерти не уточняются.

Собственную сыроварню Кокорины запустили в 2014 году и начали выпускать алтайские аналоги камамбера, дор-блю, моцареллы и других сыров. Помимо этого, на своей усадьбе "Три А" семья производит колбасы, сладости, проводит экскурсии и мастер-классы.