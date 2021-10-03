Автомобиль такси попал под камнепад в горах Алтая

Фото: solundar04 / Barnaul 22

Автомобиль такси попал под камнепад в Республике Алтай, сообщает паблик Barnaul22 в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент случился 1 октября в районе Яломана. У легковушки разбилось стекло и появилась вмятина. Обошлось без пострадавших.

Очевидцы также отмечают, что позднее в том же районе произошел ещё один обвал. Людей в ту минуту поблизости не оказалось.

Ранее сообщалось, что на алтайской трассе иномарка вылетела в кювет и загорелась. Авария случилась неподалёку от села Сростки. По словам свидетелей, автомобилистка смогла выбраться из машины, до того как огонь распространился по транспортному средству.