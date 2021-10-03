Людей эвакуировали из барнаульского супермаркета из-за короткого замыкания

В Барнауле эвакуировали людей из супермаркета "Лента" на улице Сергея Семёнова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, в торговом зале сработала пожарная сигнализация из-за короткого замыкания электросветильника без последующего горения.

"Администрацией объекта было эвакуировано 33 человека (из них 13 – персонал). На момент прибытия первого подразделения пожарных задымления в магазине нет. Проведена проверка объекта", – отметили в МЧС.

Ранее из-за замыкания из барнаульской школы № 56 эвакуировали 230 человек, в том числе 210 детей. Пострадавших не было.