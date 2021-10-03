Названы лучшие школы в Алтайском крае

Эксперты агентства RAEX составили топ-300 школ России, а также назвали десятку лучших по каждому региону. Как сообщается на сайте организации, список подготовили на основе числа выпускников, поступивших в ведущие вузы.

В общероссийский рейтинг попали четыре учебных заведения Алтайского края. Это гимназия № 42 Барнаула (139 место), лицей № 124 (166 место), Бийский лицей-интернат (188 место) и Алтайский краевой педагогический лицей-интернат (225 место).

В региональный список эти учреждения тоже вошли, выглядит он следующим образом:

гимназия № 42, Барнаул;

лицей № 124, Барнаул;

Бийский лицей-интернат Алтайского края;

Алтайский краевой педагогический лицей-интернат, Барнаул;

гимназия № 22, Барнаул;

гимназия № 69, Барнаул;

лицей № 101, Барнаул;

лицей № 112, Барнаул;

гимназия № 27 имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова, Барнаул;

гимназия № 123, Барнаул.

Ранее сообщалось, что учитель математики барнаульского лицея № 3 Софья Киндякова выступит от Алтайского края на конкурсе "Учитель года России". Имя победителя станет известно 10 октября.