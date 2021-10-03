Жителям Барнаула раньше срока вернули воду

Сотрудники барнаульского водоканала в два раза быстрее заменили запорную арматуру в районе пересечения Павловского тракта и улицы Новороссийской, чем планировали. Вода начала поступать в дома горожан уже в 20:30 3 октября, сообщили в мэрии.

Напомним, что работы по замене задвижек начались сегодня в 08:00 и должны были продлиться сутки – до 08:00 4 октября. Однако уже в ходе работ стало ясно, что воду, отключить которую на время ремонта у существенной части жителей города было необходимо, могут вернуть досрочно.

Мэр краевого центра Вячеслав Франк извинился перед барнаульцами за столь длительное неудобство, но заверил, что этот ремонт минимизирует отключения в зимний период.

В администрации отметили, что новая запорно-регулирующая арматура изготовлена по современным технологиям из износостойких материалов. Она повысит надёжность городской системы водоснабжения и качество услуг водоканала.