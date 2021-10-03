Барнаульцам могут дать воду раньше, чем планировалось

Работы по замене запорной арматуры в районе пересечения Павловского тракта и улицы Новороссийской, из-за которых существенная часть горожан на сутки остались без воды, идут с опережением графика, сообщили в мэрии.

"Уже демонтирована задвижка диаметром 800 мм, установлена новая и начаты сварочные работы. Параллельно проходит демонтаж второй задвижки", – говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации также рассказали, что на место проведения работ прибыл глава города Вячеслав Франк. Он извинился перед барнаульцами за столь длительное неудобство, но заверил, что этот ремонт минимизирует отключения в зимний период.

Гендиректор водоканала Андрей Полюго также выразил надежду, что затворы на участке заменят гораздо быстрее графика и горожане получат воду раньше запланированных 8 утра 4 октября.

Напомним, изначально заменить задвижки планировали с 1 по 2 октября, однако вскоре сроки перенесли на 3 октября, чтобы не парализовать деятельность школ, детских садов и поликлиник, которые в воскресенье не работают.

На время проведения работ к медучреждениям города огранизовали подвоз технической и питьевой воды, в школах и детсадах её также заготовили заблаговременно.