Свинина в России подорожала на 13% из-за африканской чумы

С начала года цены на свинину в России выросли почти на 13%. Причиной стала африканская чума свиней, сообщает "Российская газета".

Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв рассказал, что в 2021 году ситуация с чумой – самая серьёзная за последние несколько лет. Болезнь среди домашних свиней и диких кабанов выявили в 35 регионах страны.

По словам Ковалёва, из-за плотной циркуляции вируса особое значение играет человеческий фактор.

"Одни немытые руки у сотрудника животноводческого комплекса – считай, потеряли всё поголовье", – пояснил специалист.

Спрос на свинину растёт, однако производство запаздывает: согласно прогнозам, по итогам 2021 года темпы снизятся до минимальных 1,5-2%. При этом себестоимость свинины выросла на 15-20% с начала года.

Ранее эксперты предсказывали взрывной рост цен на макароны из-за дефицита твёрдых сортов пшеницы.