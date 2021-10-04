Свинина в России подорожала на 13% из-за африканской чумы

С начала года цены на свинину в России выросли почти на 13%. Причиной стала африканская чума свиней, сообщает "Российская газета".
Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв рассказал, что в 2021 году ситуация с чумой – самая серьёзная за последние несколько лет. Болезнь среди домашних свиней и диких кабанов выявили в 35 регионах страны.
По словам Ковалёва, из-за плотной циркуляции вируса особое значение играет человеческий фактор.
"Одни немытые руки у сотрудника животноводческого комплекса – считай, потеряли всё поголовье", – пояснил специалист.
Спрос на свинину растёт, однако производство запаздывает: согласно прогнозам, по итогам 2021 года темпы снизятся до минимальных 1,5-2%. При этом себестоимость свинины выросла на 15-20% с начала года.
Ранее эксперты предсказывали взрывной рост цен на макароны из-за дефицита твёрдых сортов пшеницы.
Комментарии
А говядина из-за чего подорожала?
А говядине обидно стало. вот она и подтянулась.
А картошка из-за чего подорожала?
А металлопрокат?
а че они как лохи то вот все и подтянулись
А картошка из-за чего подорожала?
А металлопрокат?
А за такие вопросы, батенька, можно и партбилет на стол положить.
с утра эта беда ковидлой называлась, к обеду чумой?
а к вечеру станет куриной слепотой
А картошка из-за чего подорожала?
А металлопрокат?
вы не понимаете, это другое
На картошку цены фермеры поднимают. Раньше осенью очереди были у картофельных фермеров. Сейчас подойдешь - никого. Непонятно, куда они ее потом будут сбывать?Опять жаловаться, что супермаркеты не берут их картошку?
Судя по ценам на корма, должна вырасти на 100%, а не на 13%. Вопрос, какой химией кормят свиней в Тальменке?
4.10.2021 14:00
- гость
У меня друг фермер, у него очередь из оптовиков из Н-ска и Кемерово.
4.10.2021 14:44
- гость -
Какие оптовики, если они сами торгуют, на С-З и в других местах. И при чем здесь Кемерово, где лес и горы или Новосиб, где одни болота?