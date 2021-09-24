Спагетти как роскошь. На сколько подорожают макароны и почему без Путина цены не сдержать?

Взрывной рост цен на макароны предрекают эксперты по всей стране. Производители объясняют: виной всему дефицит пшеницы твёрдых сортов и её резкое подорожание. Хотя ещё в прошлом году Владимир Путин удивлялся ценам на макароны и настаивал: столь популярный у россиян продукт дорожать не должен. Теперь же крупнейшие переработчики вынуждены обращаться к президенту с просьбой вновь вмешаться в ситуацию.
Одним из инициаторов письма стал директор холдинга "Алтан" (владеет Поспелихинской макаронной фабрикой) Валерий Покорняк. Предприниматель объяснил amic.ru: из-за мирового дефицита сырья "взбесились" перекупщики, которые намерены почти всё продать за рубеж. И если им не помешать, вскоре опустеют российские магазины. А там, где макароны останутся, их будут продавать втридорога.
О том, на сколько могут подорожать макароны, почему пшеница оказалась в дефиците и как спасти кошельки россиян – в материале amic.ru
Макаронные монстры из-за рубежа
Цены на твёрдую пшеницу резко взлетели в последние две недели, рассказал Покорняк на круглом столе по ситуации на рынке. По его словам, к подорожанию привёл мировой дефицит: в США и Канаде (крупнейшие экспортёры твёрдой пшеницы) фермеры уже второй год страдают от засухи. Поэтому зарубежные переработчики обратили внимание на российское сырьё: у нас пшеницу твёрдых сортов выращивают на Алтае, в Оренбуржье, в Самарской и Челябинской областях.
Предвкушая высокий спрос из-за границы, проснулись трейдеры – компании, которые покупают, а потом перепродают зерно за рубеж. По словам Покорняка, на Алтай приехали представители крупных российских игроков и скупают зерно "по любой цене, которую предложат крестьяне". Потом, уверен предприниматель, всё это сырьё отправится в другие страны.
"Сейчас зерно просто вымывается, к нам на Алтай (за зерном) приехали все, кому не лень. Вылезли, как чёрт из табакерки. Цена на пшеницу твёрдых сортов до недавнего времени на протяжении месяцев восьми держалась на уровне 28 тысяч рублей за тонну, а в последние полторы-две недели вышла на уровень 32-38 тысяч рублей", – возмутился Покорняк. При этом, заметил предприниматель, посевные площади для твёрдых сортов в России ежегодно только сокращаются. Так, если в советское время ежегодно собирали до 1,5 миллиона тонн зерна, то сейчас – 300-400 тысяч тонн. На Алтае, по словам владельца фабрики, посевные площади для твёрдой пшеницы тоже уменьшаются: сейчас в крае производят около 40 тысяч тонн в год. Если фермеры "переусердствуют" с продажей на экспорт, то вскоре на российских прилавках макарон почти не останется, а цены взлетят.
"Я не хочу итальянцев кормить. Хочу, чтобы мою продукцию в первую очередь покупали на Алтае и в России. У нас покупательная способность, начиная с 2012 года, неуклонно снижается. А макароны из твёрдых сортов – это полезный, вкусный и недорогой продукт. Причём он входит в перечень товаров первой необходимости. Даже в самых развитых странах сельхозпроизводителей активно поддерживает государство. Там понимают, насколько это важно для жизни населения", – объяснил предприниматель.
Участники рынка пришли к выводу, что и в России без помощи президента проблему не решить. Крупнейшие макаронные заводы страны написали Путину письмо с просьбой запретить экспорт твёрдой пшеницы до августа 2022 года. Кроме того, они предлагают:
- распространить действие программы господдержки мукомольной промышленности (компенсация части затрат) на тех, кто работает с твёрдой пшеницей;
- компенсировать 50% ж/д тарифа на перевозку макарон;
- ограничить торговые сети вправе вводить наценку на макароны.
Предприниматели уверены, что это поумерит аппетиты фермеров и позволит сдержать цены. Документ планируют отправить президенту до 25 сентября.
"Мы между молотом и наковальней"
В противном случае, объяснил Покорняк, производители будут вынуждены поднять цены "на 25%, а то и на все 40%", чтобы выжить. По его словам, "Алтану" в 2021 году пришлось больше полугода согласовывать с ведомствами подорожание на 10%. Но даже это не помогает: предприятие работает в убыток.
Коммерческий директор компании "Алмак" (тоже производит макароны на Алтае) Сергей Анисимов сетует: любые волнения на рынке в первую очередь бьют по переработчикам.
"Производители пшеницы выставляют цену и всё: если не согласны, то и не берите. А торговые сети ставят вопрос ребром: не хотите продавать по низкой цене – не продавайте. Оказываемся между молотом и наковальней. Какая у нас себестоимость продукта, получаем ли мы хоть какую-то прибыль – это никого не интересует. Чтобы не останавливалось дело и люди не остались без работы, выкручиваемся как можем", – объяснил эксперт.
Но выкручиваться уже некуда, уверен Покорняк. По его словам, небольшие макаронные заводы в России уже начали разоряться. А крупные пока держатся лишь за счёт больших объёмов.
Анисимов отметит, что за последний год подорожало не только сырьё. Так, цены на упаковку и коробы из гофры выросли на 30-50%. Кроме того, увеличилась стоимость перевозки. "Даже палеты, которые годами стоили одинаково, моментально подорожали в два раза", – возмутился эксперт.
Холодильник
полон пуст
В Минсельхозе России тем временем уже заявили, что никакого дефицита нет. В прошлом году в России было собрано 740 тысяч тонн твёрдой пшеницы – "достаточно для обеспечения внутренних потребностей", сообщило ведомство РБК. А в этом году объём урожая будет ещё выше, уверены в министерстве. Правда, почему взлетели цены на сырьё, в Минсельхозе так и не объяснили.
Гендиректор "Алтана" уверен: чиновники даже не отличают мягкую пшеницу от твёрдой, потому и не видят проблемы.
"Представьте, что вы открываете холодильник, а он пустой. Если к вам придёт человек и будет убеждать, что холодильник полный, вы ему поверите? Вот именно. Наше письмо к президенту подписали крупнейшие производители макарон в стране. Компании, которые годами работают и знают рынок. Не с потолка же мы всё это взяли", – объяснил Покорняк.
В ведомстве просто не смотрят наперёд, уверен бизнесмен. А когда пшеницу перепродадут в Казахстан и другие страны, будет уже поздно.
"Как я дешёвую пшеницу на дорогом тракторе сделаю?"
Алтайских фермеров, которые продают зерно перекупщикам, тоже можно понять, объяснил депутат АКЗС и глава сельхозпредприятия в Косихинском районе Александр Траутвейн. По его словам, крестьяне просто пытаются заработать в условиях, когда "дорожает вообще всё".
"Цена растёт и на мягкую пшеницу тоже, и на другие культуры. А почему она растёт? Потому что растёт в цене солярка. Минеральные удобрения подорожали в 2,5 раза, а металл и пиломатериалы – в три раза. Техника тоже бешено в цене взлетела. Пусть мне большие экономисты объяснят, как я должен на 30-миллионном комбайне дешёвую пшеницу производить? Я этого не понимаю", – рассказал Траутвейн.
По его словам, необходимость вмешательства властей в ценообразование означает одно: рыночная экономика в сельском хозяйстве не работает.
"Рыночная экономика должна работать по-рыночному. Мы это видим в торговле, например. Но у нас есть и монополии. Газ, нефть, электричество. Всё это дорожает, и никакого рынка там нет. А ведь оттуда рост любых цен и начинается. У меня вот какой вопрос к правительству: почему запретили экспортировать гречку, а металл и древесину вывозить никто не запрещает?" – интересуется фермер.
По словам Покорняка, макаронные фабрики тоже зла на крестьян не держат – те тоже "ломят" цену, чтобы просто выжить. Властям же, по его мнению, должно быть важно одно: чтобы жизненно важные для россиян продукты не исчезали с полок и оставались доступными.
Напомним, в декабре 2020 года на "неприличное" подорожание макарон, сахара, подсолнечного масла и других продуктов обратил внимание президент России Владимир Путин. Тогда глава государства призвал правительство РФ принять немедленные меры по сдерживанию цен. По его указу кабмин ввёл ограничения на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Увеличили и экспортную пошлину для подсолнечника и рапса. А весной 2021 года резко взлетела цена на гречку. Власти отреагировали полным запретом на вывоз сырья до 1 сентября.
Комментарии
А какой вывод сделать потребителю — бежать запасаться макаронными изделиями на долгие годы вперёд, готовиться катать лапшу самому на кухонном столе или всё-таки дождаться снижения цен?
В отношении взбешенных "перекупщиков, которые намерены почти всё продать за рубеж" Путину надо ввести санкции,чтобы они успокоились.
Пока Путин не навёл порядок в этой сфере,надо загодя учиться заводить тесто, раскатывать на большом столе и резать его на тонкие полосочки.И терпеливо ждать пока перекупщики не перебесятся.
Мы вполне сыты макаронами с ушей.
на месяц другой перестать покупать гречку, макароны, картофель ВСЕЙ стране.. посмотрим
Вчера ехал по дороге в сторону Казахстана. Большегрузы, груженные зерном, с номерами этой республики ( кстати считалась одной их житниz СССР) попадаются очень часто! Всё на продажу!
Путин наведёт, ну-ну он уже давно кукла
Будет так. Все подорожает, все начнут возмущаться, месяц повозмущаются и будут дальше жить с дорогшими макаронами ю
А разве "Алтан" свои гранмулины из твердых сортов ляпает? Они же как будто из придорожной пыли и коровьих лепех состряпаны!
Случайно прочитала как "жизненно важный продукт может подорожать в пять раза". Взбодрилась без кофе.
Потому что буржуазный капитализм!
И всё!
Других причин не ищите...
24.09.2021 09:22
ПЕТР
Врешь гад! Казахи в панике- россияне скупают и вывозят все зерно подчистую. Цена на пшеницу твердых сортов взлетела. Цитата:
Сейчас в Республике работают российские трейдеры, представляющие известные компании. Они открыли свои представительства не территории страны, взлезли на рынок и скупают твёрдую пшеницу, не жалея денег. В РФ и Европе летом наблюдали засуху и жару. Поэтому вряд ли в них будет большой урожай, а, значит, они все равно будут в плюсе. В результате их деятельности рынок цен на зерно в Казахстане взорвался. Переработчики не видят реакции от государственных органов власти, а, значит, цены на хлеб и макароны взлетят с учётом роста цен на сырье.
В России с ростом цен на продовольствие борются. К примеру, в Омской области будут компенсировать переработчикам часть затрат, связанных с производством муки. Конечный потребитель не увидит, что продукты подорожали. В Северо-Казахстанской области в супермаркетах продают макароны от челябинских и омских производителей по более низким ценам. Между тем, отечественная продукция ничуть не хуже.
не цены на макароны надо сдерживать,это бессмысленно, рынок есть рынок. глобализация есть глобализация, а доходы граждан поднимать, а то если макароны дорогие, чего уж тогда о мясе говорить. А вообще есть рыночные рычаги, вывозные пошлины. к примеру. И точно не президент должен это отслеживать, а министры на что?
24.09.2021 09:20
- гость -
можно вообще еще перестать есть всей стране, и умереть им назло
Жрать нужно меньше, но все таки нужно.
может подорожать в пять раза". Взбодрилась без кофе.
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Зачем нам тогда министерства финансов, сельского хозяйства и социальной политики, если у нас есть "Путин"?
Давно понятно, что всё будет только дорожать.
У "голубого достояния" взровался старый ещё советский завод по очистке газа. А другого нет! Убытки на полтора триллиона рублей. Поэтому включили станок и печатают рубли.
И чем больше будут печатать ничем необеспеченных рублей и раздавать их "защитничкам отечества" и чиновничькам, тем больше будет инфляция.
Наши переработки просто свою супер прибыль тереть не хотят. Надо не заградпошлины ставить а им наценку на гос регулирование. Кто-то цену нормальную крестьянам дал, они бедные теперь не 200% рентабельность поимеют а 100% и сразу ой ой нас обижают.
Все эти ценовые пузыри на разные сырьевые товары то тут, то там - следствие безумного печататья денег мировыми центральными банками, в основном ФРС США, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии, КНБ. Напечатали уже больше 10 трлн в долларовом эквиваленте за последние полтора года (США из этого процентов 80). Вот эти деньги и ищут выход: идут на фондовый рынок, в недвижимость, в сырьевые активы.
А зерно чем не сырьевой актив? Почему вы думаете, что медь например подорожала в 2.5 раза - это нормально, а зерно всего на 20%. Тоже подорожает. Пока не прекратят печатать деньги, это продолжится. Нашим тоже нужно поаккуратнее, а то тоже под шумок это делают. А если не делают, то почему курс рубля к доллару еще не 55-60? Тогда бы все само бы и устаканилось, экспорт был бы сам не выгоден и пшеница бы осталась на внутреннем рынке
Все эти ценовые пузыри на разные сырьевые товары то тут, то там - следствие безумного печататья денег мировыми центральными банками, в основном ФРС США, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии, КНБ.
-------
Вообще-то, в "золотом миллиарде" дефляция.
Инфляция только у нас!
Макарошки подождите! Весь еще неделя после выбором не прошла ((((
Ту 10:30
Так правильно, у них дефляция, потому что они эмитенты бумажек - а оплачивает эти бумажки весь остальной мир, Россия в том числе.
Цены на пшеницу взлетели,цены на газ взлетели,казна полнится.Ох и заживём на следующий год.
а оплачивает эти бумажки весь остальной мир, Россия в том числе.
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Вот тут согласен!
Все воровские откаты тут же конвертируются и выводятся на запад.
Как когда-то 300 лет коленораскорячась платили дань "золотой орде", так сейчас уже 30 лет платим дань "золотому миллиарду".
И ничего не позволят изменить наши "защитнички отечества". Как когда-то "княжеские дружины" стояли на страже ига, так и наше силовое отребье стоит на страже ворья и их колониально-воровского режима.
Бензин дорогой, шиномонтаж самый дорогой на Алтае, на транспорт всё равно повысят цену проезда, сахар дорого, яйца ежедневно увеличиваются (само яйцо уменьшается в размере)
И вот макаронные изделия.
Просто прелесть.
В магазин заходишь и смотришь какая сегодня лотерея.
А вот пенсия в15тыс , как прожить, как растянуть остаток после оплаты ЖКХ.
Ой, подзабыл, у меня же выше прожиточного минимума.
Я богат!
Этот Путин сдержал рост цен на бензин с 7 до 46 рублей за последнте 20 лет? На жкх на 720% за тот же период? Ну и суммарный рост цен на 550% за 20 лет?
Снятой с ушей лапшой сыт не будешь!
То есть на 3000 рублей, на макарошках уже не проживём?
Отличить на вкус правильно сваренные макароны из твердой и мягкой пшеницы не могут даже специалисты технологи. В свое время проводилась подобная дегустация , в роли экспертов были главные технологи макаронных фабрик и не один из них правильно не назвал блюдо где макароны из твердых сортов. К тому же в этом году содержание белка в зерне пшеницы мягких сортов рекордное от 13% и выше.
благодаря ЕАЭС Казахстан все вывозит без экспортных пошлин и квот. рассчитываясь за пшеницу черным налом с фермерами, которые с этих денег не платят ни копейки налогов.
24.09.2021 10:30
- гость -
Все эти ценовые пузыри на разные сырьевые товары то тут, то там - следствие безумного печататья денег мировыми центральными банками, в основном ФРС США, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии, КНБ.
-------
Вообще-то, в "золотом миллиарде" дефляция.
Инфляция только у нас!
----------------------------
а ты вообще не в курсе. Инфляция у них зашкаливает, но ставку рефинансирования ЕЦБ и ФРС не повышают.
Заставляют повышать ставки ЦБ ресурсных стран. Ресурсы дорожают, а инфляцию за счет этих стран гасят. Европа же и штаты продолжают жить в долг, а вот РОссии брать долг в очередной раз запретили. Размеры их долгов я тут публиковал, у исландии 700% ввп.
впринципе это в открытом доступе.
24.09.2021 12:50
- гость -
Брешешь , гад! Твердые сорта всегда больше растил казахстан. Но и там сейчас не сладко - читай выше.
24.09.2021 09:36
Врешь гад! Казахи в панике- россияне скупают и вывозят все зерно
чушь. Казахи вывозят и зерно и лес и перепродают китайцам. Скоро перейдут на латиницу чтоб от россии совсем оторваться, Вот тогда и пропадут совсем.
24.09.2021 13:11
- гость -
24.09.2021 12:50
- гость -
Брешешь , гад! Твердые сорта всегда больше растил казахстан.
казахстан давно все свои земли китайцам в аренду отдал. Нет у него своих посевов.
Принцип капитализма:
Максимальная прибыль в минимальное время!
Социализма:
От каждого по способности, каждому по труду.
*
Нужно ещё кому-то объяснять, почему мы в современной России живём все хуже и хуже?!! А единицы в это время увеличивают свои миллиарды...
Надо?
Ну и без макарон норм.. вон ячка по 17 рэ за кг, овсянка оптом по 15...
пока что
Перловка есть оп 18,...
Кстати, макаронные изделия — на особом счету. Потому что они между собой практически не соревнуются вкусовыми качествами. Многие из нас даже не отличат изделия разных производителей, если одинаково их сварить и подать в одинаковых тарелках. А вот если человек видит, что эти макароны на 10 р. дешевле тех — бросит себе в тележку эти
24.09.2021 13:13
- гость -
Таблетки опять не выпил?
24.09.2021 13:13
- гость -
Как вас выпустили из желтого дома?