Спагетти как роскошь. На сколько подорожают макароны и почему без Путина цены не сдержать?

Взрывной рост цен на макароны предрекают эксперты по всей стране. Производители объясняют: виной всему дефицит пшеницы твёрдых сортов и её резкое подорожание. Хотя ещё в прошлом году Владимир Путин удивлялся ценам на макароны и настаивал: столь популярный у россиян продукт дорожать не должен. Теперь же крупнейшие переработчики вынуждены обращаться к президенту с просьбой вновь вмешаться в ситуацию.

Одним из инициаторов письма стал директор холдинга "Алтан" (владеет Поспелихинской макаронной фабрикой) Валерий Покорняк. Предприниматель объяснил amic.ru: из-за мирового дефицита сырья "взбесились" перекупщики, которые намерены почти всё продать за рубеж. И если им не помешать, вскоре опустеют российские магазины. А там, где макароны останутся, их будут продавать втридорога.

О том, на сколько могут подорожать макароны, почему пшеница оказалась в дефиците и как спасти кошельки россиян – в материале amic.ru

Макаронные монстры из-за рубежа

Цены на твёрдую пшеницу резко взлетели в последние две недели, рассказал Покорняк на круглом столе по ситуации на рынке. По его словам, к подорожанию привёл мировой дефицит: в США и Канаде (крупнейшие экспортёры твёрдой пшеницы) фермеры уже второй год страдают от засухи. Поэтому зарубежные переработчики обратили внимание на российское сырьё: у нас пшеницу твёрдых сортов выращивают на Алтае, в Оренбуржье, в Самарской и Челябинской областях.

Предвкушая высокий спрос из-за границы, проснулись трейдеры – компании, которые покупают, а потом перепродают зерно за рубеж. По словам Покорняка, на Алтай приехали представители крупных российских игроков и скупают зерно "по любой цене, которую предложат крестьяне". Потом, уверен предприниматель, всё это сырьё отправится в другие страны.

"Сейчас зерно просто вымывается, к нам на Алтай (за зерном) приехали все, кому не лень. Вылезли, как чёрт из табакерки. Цена на пшеницу твёрдых сортов до недавнего времени на протяжении месяцев восьми держалась на уровне 28 тысяч рублей за тонну, а в последние полторы-две недели вышла на уровень 32-38 тысяч рублей", – возмутился Покорняк. При этом, заметил предприниматель, посевные площади для твёрдых сортов в России ежегодно только сокращаются. Так, если в советское время ежегодно собирали до 1,5 миллиона тонн зерна, то сейчас – 300-400 тысяч тонн. На Алтае, по словам владельца фабрики, посевные площади для твёрдой пшеницы тоже уменьшаются: сейчас в крае производят около 40 тысяч тонн в год. Если фермеры "переусердствуют" с продажей на экспорт, то вскоре на российских прилавках макарон почти не останется, а цены взлетят.

"Я не хочу итальянцев кормить. Хочу, чтобы мою продукцию в первую очередь покупали на Алтае и в России. У нас покупательная способность, начиная с 2012 года, неуклонно снижается. А макароны из твёрдых сортов – это полезный, вкусный и недорогой продукт. Причём он входит в перечень товаров первой необходимости. Даже в самых развитых странах сельхозпроизводителей активно поддерживает государство. Там понимают, насколько это важно для жизни населения", – объяснил предприниматель.

Участники рынка пришли к выводу, что и в России без помощи президента проблему не решить. Крупнейшие макаронные заводы страны написали Путину письмо с просьбой запретить экспорт твёрдой пшеницы до августа 2022 года. Кроме того, они предлагают:

распространить действие программы господдержки мукомольной промышленности (компенсация части затрат) на тех, кто работает с твёрдой пшеницей;

компенсировать 50% ж/д тарифа на перевозку макарон;

ограничить торговые сети вправе вводить наценку на макароны.

Предприниматели уверены, что это поумерит аппетиты фермеров и позволит сдержать цены. Документ планируют отправить президенту до 25 сентября.

"Мы между молотом и наковальней"

В противном случае, объяснил Покорняк, производители будут вынуждены поднять цены "на 25%, а то и на все 40%", чтобы выжить. По его словам, "Алтану" в 2021 году пришлось больше полугода согласовывать с ведомствами подорожание на 10%. Но даже это не помогает: предприятие работает в убыток.

Коммерческий директор компании "Алмак" (тоже производит макароны на Алтае) Сергей Анисимов сетует: любые волнения на рынке в первую очередь бьют по переработчикам.

"Производители пшеницы выставляют цену и всё: если не согласны, то и не берите. А торговые сети ставят вопрос ребром: не хотите продавать по низкой цене – не продавайте. Оказываемся между молотом и наковальней. Какая у нас себестоимость продукта, получаем ли мы хоть какую-то прибыль – это никого не интересует. Чтобы не останавливалось дело и люди не остались без работы, выкручиваемся как можем", – объяснил эксперт.

Но выкручиваться уже некуда, уверен Покорняк. По его словам, небольшие макаронные заводы в России уже начали разоряться. А крупные пока держатся лишь за счёт больших объёмов.

Анисимов отметит, что за последний год подорожало не только сырьё. Так, цены на упаковку и коробы из гофры выросли на 30-50%. Кроме того, увеличилась стоимость перевозки. "Даже палеты, которые годами стоили одинаково, моментально подорожали в два раза", – возмутился эксперт.

Холодильник полон пуст

В Минсельхозе России тем временем уже заявили, что никакого дефицита нет. В прошлом году в России было собрано 740 тысяч тонн твёрдой пшеницы – "достаточно для обеспечения внутренних потребностей", сообщило ведомство РБК. А в этом году объём урожая будет ещё выше, уверены в министерстве. Правда, почему взлетели цены на сырьё, в Минсельхозе так и не объяснили.

Гендиректор "Алтана" уверен: чиновники даже не отличают мягкую пшеницу от твёрдой, потому и не видят проблемы.

"Представьте, что вы открываете холодильник, а он пустой. Если к вам придёт человек и будет убеждать, что холодильник полный, вы ему поверите? Вот именно. Наше письмо к президенту подписали крупнейшие производители макарон в стране. Компании, которые годами работают и знают рынок. Не с потолка же мы всё это взяли", – объяснил Покорняк.

В ведомстве просто не смотрят наперёд, уверен бизнесмен. А когда пшеницу перепродадут в Казахстан и другие страны, будет уже поздно.

"Как я дешёвую пшеницу на дорогом тракторе сделаю?"

Алтайских фермеров, которые продают зерно перекупщикам, тоже можно понять, объяснил депутат АКЗС и глава сельхозпредприятия в Косихинском районе Александр Траутвейн. По его словам, крестьяне просто пытаются заработать в условиях, когда "дорожает вообще всё".

"Цена растёт и на мягкую пшеницу тоже, и на другие культуры. А почему она растёт? Потому что растёт в цене солярка. Минеральные удобрения подорожали в 2,5 раза, а металл и пиломатериалы – в три раза. Техника тоже бешено в цене взлетела. Пусть мне большие экономисты объяснят, как я должен на 30-миллионном комбайне дешёвую пшеницу производить? Я этого не понимаю", – рассказал Траутвейн.

По его словам, необходимость вмешательства властей в ценообразование означает одно: рыночная экономика в сельском хозяйстве не работает.

"Рыночная экономика должна работать по-рыночному. Мы это видим в торговле, например. Но у нас есть и монополии. Газ, нефть, электричество. Всё это дорожает, и никакого рынка там нет. А ведь оттуда рост любых цен и начинается. У меня вот какой вопрос к правительству: почему запретили экспортировать гречку, а металл и древесину вывозить никто не запрещает?" – интересуется фермер.

По словам Покорняка, макаронные фабрики тоже зла на крестьян не держат – те тоже "ломят" цену, чтобы просто выжить. Властям же, по его мнению, должно быть важно одно: чтобы жизненно важные для россиян продукты не исчезали с полок и оставались доступными.

Напомним, в декабре 2020 года на "неприличное" подорожание макарон, сахара, подсолнечного масла и других продуктов обратил внимание президент России Владимир Путин. Тогда глава государства призвал правительство РФ принять немедленные меры по сдерживанию цен. По его указу кабмин ввёл ограничения на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Увеличили и экспортную пошлину для подсолнечника и рапса. А весной 2021 года резко взлетела цена на гречку. Власти отреагировали полным запретом на вывоз сырья до 1 сентября.