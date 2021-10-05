Путин учредил в России новый праздник

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении нового праздника – Дня отца. Каждый год его теперь будут отмечать в третье воскресенье октября – в 2021 году это 17-е число.
Согласно тексту президентского указа, новый праздничный день устанавливается в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.
Напомним, что предложение ввести новый праздник поступило от Минтруда. В пояснительной записке к документу говорится, что введение Дня отца обусловлено статьёй 72 в поправках к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.
Комментарии
Ну а что других проблем в стране нет. Только ещё одного праздника нам и не хватало!
прочитал - Путин учудил
5.10.2021 06:53
- гость -
Яжемамка, следи за своим отпрыском. Он у тебя курить начал.
Яжемамка, следи за своим отпрыском. Он у тебя курить начал.
Зачем ты курить начала?
Когда в бункере скучно, а так хочется праздника...
Если праздник выпадает на выходной,значит пятница или понедельник тоже выходной? Лучше-понедельник.
Ну и? Что дальше? Учурудил, а польза от этого какая? День семьи блин... 80% разводов по стране. И заявления на развод подают вовсе не мужики в большинстве своем.
Учурудил, а польза от этого какая?
Если этот гос деятель что-то учудил и от этого нет вреда, то это уже хорошо.
Бабушки и дедушки в пролете. Ждем своих праздников.
- гость -
"Бабушки и дедушки в пролете."
1 октября был день пожилого человека...
Другой вопрос, что в этом году почему то о нём не вспомнили!
Просто наверное тот, кто всегда поздравлял не хочет быть в этой группе.
06:57 - гость - "Путин учудил"
Вот как теперь день рождения отмечать матерям в День отца?
А что, ведь отлично. В этот замечательный день все мамки идут в театр или спа салон, а отцы гуляют детей!! Я за!!!
Бабушки и дедушки тоже мамы и папы - а значит, празднуют день отца и день матери, а то так и день пра-пра как логическое продолжение потребуется
В США впервые праздновался 19 июня 1910 года. Национальным праздником день отца в США стал в 1966 году, в год, когда Президент США Линдон Джонсон объявил третье воскресенье июня национальным праздником.
Клянём Америку, но у них есть и нам надо.
У нас теперь каждый день - праздник!
1 октября был день пожилого человека...
Как не каждый мужчина (есть же у вас праздник 23 февраля) - отец, так не каждый пожилой - бабушка или дедушка.
"новый праздничный день устанавливается в целях укрепления института семьи"
каждый день под 1000 смертей от ковида, а он о праздниках думает...
и что теперь, обнуленный в честь этого даст очередные рабочие дни без сохранения заработной плат?
Фото, конечно, отстой. Извиняюсь, но воспринимается, как буд - то, отец и ребёнок в гробу лежат. Оптимистичное что ни будь поместите..
А я рад, правда. У всех уже есть свой день, а у нас отцов нет. Трудишься не покладая, ночей не спишь, а праздника всё нет. А теперь всё как у людей