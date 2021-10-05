Путин учредил в России новый праздник

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении нового праздника – Дня отца. Каждый год его теперь будут отмечать в третье воскресенье октября – в 2021 году это 17-е число.

Согласно тексту президентского указа, новый праздничный день устанавливается в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.

Напомним, что предложение ввести новый праздник поступило от Минтруда. В пояснительной записке к документу говорится, что введение Дня отца обусловлено статьёй 72 в поправках к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.