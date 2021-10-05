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Новости

Путин учредил в России новый праздник

, ИА "Амител"
День отца теперь будут отмечать в третье воскресенье октября
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении нового праздника – Дня отца. Каждый год его теперь будут отмечать в третье воскресенье октября – в 2021 году это 17-е число.

Согласно тексту президентского указа, новый праздничный день устанавливается в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.

Напомним, что предложение ввести новый праздник поступило от Минтруда. В пояснительной записке к документу говорится, что введение Дня отца обусловлено статьёй 72 в поправках к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

5.10.2021 06:53
- гость -

Ну а что других проблем в стране нет. Только ещё одного праздника нам и не хватало!

5.10.2021 06:57
- гость -

прочитал - Путин учудил

5.10.2021 06:59
- гость -


5.10.2021 06:53
- гость -


Яжемамка, следи за своим отпрыском. Он у тебя курить начал.

5.10.2021 07:08
- гость -

Яжемамка, следи за своим отпрыском. Он у тебя курить начал.

Зачем ты курить начала?

5.10.2021 07:11
- гость -

Когда в бункере скучно, а так хочется праздника...

5.10.2021 07:15
Гость

Если праздник выпадает на выходной,значит пятница или понедельник тоже выходной? Лучше-понедельник.

5.10.2021 07:16
- гость -

Ну и? Что дальше? Учурудил, а польза от этого какая? День семьи блин... 80% разводов по стране. И заявления на развод подают вовсе не мужики в большинстве своем.

5.10.2021 07:31
- гость -

Учурудил, а польза от этого какая?

Если этот гос деятель что-то учудил и от этого нет вреда, то это уже хорошо.

5.10.2021 08:46
- гость -

Бабушки и дедушки в пролете. Ждем своих праздников.

5.10.2021 08:56
ПЕТР


- гость -
"Бабушки и дедушки в пролете."

1 октября был день пожилого человека...
Другой вопрос, что в этом году почему то о нём не вспомнили!
Просто наверное тот, кто всегда поздравлял не хочет быть в этой группе.

5.10.2021 09:36
про

06:57 - гость - "Путин учудил"

Вот как теперь день рождения отмечать матерям в День отца?

5.10.2021 09:54
- гость -

А что, ведь отлично. В этот замечательный день все мамки идут в театр или спа салон, а отцы гуляют детей!! Я за!!!

5.10.2021 09:57
Кэп

Бабушки и дедушки тоже мамы и папы - а значит, празднуют день отца и день матери, а то так и день пра-пра как логическое продолжение потребуется

5.10.2021 10:21
гость

В США впервые праздновался 19 июня 1910 года. Национальным праздником день отца в США стал в 1966 году, в год, когда Президент США Линдон Джонсон объявил третье воскресенье июня национальным праздником.

Клянём Америку, но у них есть и нам надо.

5.10.2021 10:59
- гость -

У нас теперь каждый день - праздник!

5.10.2021 11:23
- гость -

1 октября был день пожилого человека...

Как не каждый мужчина (есть же у вас праздник 23 февраля) - отец, так не каждый пожилой - бабушка или дедушка.
"новый праздничный день устанавливается в целях укрепления института семьи"

5.10.2021 11:50
- гость -

каждый день под 1000 смертей от ковида, а он о праздниках думает...

5.10.2021 12:35
- гость -

и что теперь, обнуленный в честь этого даст очередные рабочие дни без сохранения заработной плат?

5.10.2021 12:46
Гость

Фото, конечно, отстой. Извиняюсь, но воспринимается, как буд - то, отец и ребёнок в гробу лежат. Оптимистичное что ни будь поместите..

5.10.2021 13:18
- гость -

А я рад, правда. У всех уже есть свой день, а у нас отцов нет. Трудишься не покладая, ночей не спишь, а праздника всё нет. А теперь всё как у людей

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