Барнаулец предупредил автолюбителей об опасной яме на улице Попова

5 октября в сообществе Barnaul22 один из автолюбителей сообщил о яме на улице Попова. Горожанин пострадал от дорожного дефекта и решил предупредить остальных водителей.
"Поглядите, какая глубина этой ямы, из-за неё я пробил два колеса на выстрел", – говорит автор в опубликованном видео.
Пользователь социальной сети также предостерёг подписчиков сообщества и пожелал "не совершать его ошибку".
Ранее горожане пожаловались на огромные ямы во дворе многоэтажки по адресу ул. Георгия Исакова, 270. Провалы, которые местами пересекают всю проезжую часть, заделать не могут уже несколько лет.
Всё это время людям приходится проезжать к дому с опаской.
Комментарии
Где находится яма-то на Попова ? Если уж делаете статью, пишите конкретно, а то ни о чем, по ссылке ходить еще нужно. Понаберут по объявлению....
Действительно, почему не уточнить местоположение той ямы?Не придёт же к вам в редакцию дорожник с лопатою и разборками.
ну и где? попова огромная..
и ссылка.... идите на барнаул22 и ищите сами, где статья и где яма
Причем ссылка идет на VK, я там вообще не зареген, посмотреть ничего не дает, баннер вылазит. Замечательно Амик, у вас все как всегда..
Бойтесь теперь всех ям на Попова, вдруг она именно в этой луже. И кирдык вашим колесам, а за чо новые покупать, если за старые кредит висит.
"Будьте внимательны! На Попова после Павловского тракта в сторону Энтузиастов в правом ряду сразу за лежачим полицейским яма, не совершите мою ошибку." (с)
На Попова после Павловского тракта в сторону Энтузиастов
О, вчера там проехал быстро, но в среднем ряду. Там еще знак 30 перед лежачим полицейским, я 49 проехал
30 это на Семенова, после Павловского вроде 40
Пересильд и Шипенко в космос захре начить можем, а вот дороги сделать нет! Парадокс!