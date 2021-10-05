Барнаулец предупредил автолюбителей об опасной яме на улице Попова

5 октября в сообществе Barnaul22 один из автолюбителей сообщил о яме на улице Попова. Горожанин пострадал от дорожного дефекта и решил предупредить остальных водителей.

"Поглядите, какая глубина этой ямы, из-за неё я пробил два колеса на выстрел", – говорит автор в опубликованном видео.

Пользователь социальной сети также предостерёг подписчиков сообщества и пожелал "не совершать его ошибку".

Ранее горожане пожаловались на огромные ямы во дворе многоэтажки по адресу ул. Георгия Исакова, 270. Провалы, которые местами пересекают всю проезжую часть, заделать не могут уже несколько лет.

Всё это время людям приходится проезжать к дому с опаской.