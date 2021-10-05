Землетрясение произошло неподалёку от угольного разреза под Новосибирском

5 октября землетрясение магнитудой 3 произошло в Искитимском районе Новосибирской области. Об этом сообщает "Тайга. Инфо" со ссылкой на данные, полученные в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился неподалёку от села Елбаши, примерно в 40 километрах от Новосибирска. Отмечается, что в этом районе работает угольный разрез.

В эпицентре интенсивность землетрясений достигала отметки 3,4 балла.

В социальных сетях подписчики предположили, что рабочие угольного разреза "переборщили" с взрывчаткой, что привело к взрыву.

Ранее сообщалось о том, что землетрясение произошло неподалёку от посёлка Онгудай в Республике Алтай.