Батончики Bounty могут пропасть с российских прилавков вслед за "Дошираком"

Крупнейший производитель кондитерских изделий – американская компания Mars – предупредил клиентов об ограничении поставок батончиков и конфет под брендом Bounty из-за сложностей с сырьём.

Предположительно, проблемы связаны с нехваткой кокосовой стружки, и продлиться они могут до 2022 года. Однако в Mars уверяют, что дефицита розничной продукции не ожидается, пишет "Коммерсантъ".

В Минсельхозе США отметили, что прошлогодние тайфуны повредили на Филиппинах (второй поставщик кокосов в мире) примерно 49 млн кокосовых деревьев. Это может привести к снижению урожая на ближайшие два-три года.

Ранее сообщалось, что россияне бросились скупать "Доширак" из-за слухов о возможном дефиците. Некоторые предприимчивые граждане стали перепродавать лапшу по завышенным ценникам.