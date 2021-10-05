Батончики Bounty могут пропасть с российских прилавков вслед за "Дошираком"

Крупнейший производитель кондитерских изделий – американская компания Mars – предупредил клиентов об ограничении поставок батончиков и конфет под брендом Bounty из-за сложностей с сырьём.
Предположительно, проблемы связаны с нехваткой кокосовой стружки, и продлиться они могут до 2022 года. Однако в Mars уверяют, что дефицита розничной продукции не ожидается, пишет "Коммерсантъ".
В Минсельхозе США отметили, что прошлогодние тайфуны повредили на Филиппинах (второй поставщик кокосов в мире) примерно 49 млн кокосовых деревьев. Это может привести к снижению урожая на ближайшие два-три года.
Ранее сообщалось, что россияне бросились скупать "Доширак" из-за слухов о возможном дефиците. Некоторые предприимчивые граждане стали перепродавать лапшу по завышенным ценникам.
Комментарии
а огласите весь список - пжста
Как дальше жить?
Вот беда то, и как же мы без Баунти.
На Баунти фиолетово, а вот Дошик с похмела шикарно кушается, жаль что исчезнет)))
У нас что, россияне поголовно питаются Дошираком и Баунти?
ага.. только ими! вот как жить дальше то????
5.10.2021 15:43
гость
На Баунти фиолетово, а вот Дошик с похмела шикарно кушается, жаль что исчезнет)))----------------Не, рассол лучше. И чище экологически и патриотичнее.
Производители гречки научили всех. Запускаешь мульку о грядущем дефиците и всегда находятся упоротые, начинающие скупать мешками. Почему-то не жалко таких. Лично я ни присутствия, ни отсутствия дошираков-марсов-баунтей и прочей отравы просто не замечу.
5.10.2021 15:55
- гость -
5.10.2021 15:43
гость
На Баунти фиолетово, а вот Дошик с похмела шикарно кушается, жаль что исчезнет)))----------------Не, рассол лучше. И чище экологически и патриотичнее.
Рассол на любителя
5.10.2021 16:00
- гость -
Вот интересно, зачем сейчас коробка доширака? Вроде лето уже кончилось. Только для домашних мошек и тараканов если...
5.10.2021 16:04
- гость - А чтоб бУло.
Кто-то скупил все батончики Баунти, отсюда и проблема
Меняю соленые огурцы на баунти.
А вот если сказать, что Бентли в стране заканчиваются, за ними тоже очередь выстроится?
Кстати, вы слышали что будут перебои с презервативами Гусарские. Инфа 100%
что Бентли в стране заканчиваются
правда????
кто последний!!!