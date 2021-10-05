Откат. В минувшие сутки прививку от COVID-19 в Алтайском крае поставили только 62 человека

За прошедшие сутки Алтайский край продемонстрировал один из худших показателей по приросту вакцинировавшихся. За день в регионе прививку поставили всего 62 человека.

Как рассказали amic.ru в региональном Минздраве, один из привитых за прошедшие сутки ревакцинировался. В ведомстве отметили, что если показатели в регионе и были хуже, то только на старте прививочной кампании.

По словам представителей министерства, особую активность жители региона проявляли летом. Тогда за день на вакцинацию могли прийти около 10 тысяч человек.

Напомним, на данный момент Алтайский край по темпам вакцинации занимает лишь 50-е место из 85 регионов России.

Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов ставит задачу охватить прививками уже не 60%, а 80% жителей края.