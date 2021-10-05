Цены на проезд в общественном транспорте Барнаула могут поднять сразу на пять рублей

Координационный совет по ценообразованию утвердил повышение цен на проезд в общественном транспорте Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что для тех, кто оплачивает проезд наличными или банковской картой, стоимость проезда может возрасти до 28 рублей.

Для пользователей транспортных карт поездка подорожает на три рубля.

"Так, по единому проездному билету стоимость поездки определена на уровне действующего сегодня тарифа за наличные средства – 23 рубля (1380 рублей без ограничения числа поездок в течение месяца), по электронному кошельку – 24 рубля", – рассказала заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Ирина Кожевникова.

Все ранее введённые льготы для отдельных категорий граждан сохранятся. Пенсионеры будут платить за проезд 12 рублей, а в пригородной зоне – 15. Для школьников стоимость поездки составит 8 рублей, а для иных учащихся – 11 рублей. Студенты за поездку будут платить по 15 рублей.

В мэрии отметили, что решение Координационного совета не является окончательным. Оно должно быть утверждено постановлением администрации города. Если это произойдёт, то новые тарифы вступят в силу не ранее 1 ноября 2021 года.

В сентябре барнаульские перевозчики, работающие по регулируемому тарифу, второй раз за полгода обратились в администрацию города с предложением о пересмотре цен на билеты. Тогда они просили увеличить стоимость проезда на пять рублей.

Перевозчики заявляли о том, что сейчас для транспортного бизнеса не лучшие времена: рынок лихорадит, с маршрутов уже ушли многие предприятия. Повышение цен определённо вызовет недовольство у пассажиров, но если ничего не предпринять, городу может грозить транспортный коллапс.