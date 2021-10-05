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Цены на проезд в общественном транспорте Барнаула могут поднять сразу на пять рублей

, ИА "Амител"
За поездку без проездного придётся заплатить 28 рублей
Фото: Barnaul.org

Фото: Barnaul.org

Координационный совет по ценообразованию утвердил повышение цен на проезд в общественном транспорте Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что для тех, кто оплачивает проезд наличными или банковской картой, стоимость проезда может возрасти до 28 рублей.

Для пользователей транспортных карт поездка подорожает на три рубля.

"Так, по единому проездному билету стоимость поездки определена на уровне действующего сегодня тарифа за наличные средства – 23 рубля (1380 рублей без ограничения числа поездок  в течение месяца), по электронному кошельку – 24 рубля", – рассказала заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Ирина Кожевникова.

Все ранее введённые льготы для отдельных категорий граждан сохранятся. Пенсионеры будут платить за проезд 12 рублей, а в пригородной зоне – 15. Для школьников стоимость поездки составит 8 рублей, а для иных учащихся – 11 рублей. Студенты за поездку будут платить по 15 рублей.

В мэрии отметили, что решение Координационного совета не является окончательным. Оно должно быть утверждено постановлением администрации города. Если это произойдёт, то новые тарифы вступят в силу не ранее 1 ноября 2021 года.

В сентябре барнаульские перевозчики, работающие по регулируемому тарифу, второй раз за полгода обратились в администрацию города с предложением о пересмотре цен на билеты. Тогда они просили увеличить стоимость проезда на пять рублей.

Перевозчики заявляли о том, что сейчас для транспортного бизнеса не лучшие времена: рынок лихорадит, с маршрутов уже ушли многие предприятия. Повышение цен определённо вызовет недовольство у пассажиров, но если ничего не предпринять, городу может грозить транспортный коллапс.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

5.10.2021 19:23
- гость -

Амик, такие новости надо постить утром, тогда приток посетителей вам будет обеспечен

5.10.2021 19:32
Пионер

Разговор о повышении цен стоит начинать с графиков движения и чистоты в салонах.

5.10.2021 20:08
Гость

Летом были в Воронеже, приходилось ездить в автобусах. Красота! кондукторов нет! Расчет банковской картой - 21 руб., наличка - 23 руб. В любом автобусе - маленьком и длинном. У водителей установлены терминалы. Вход в автобусы осуществляется спокойно, в порядке очереди. В основном все рассчитываются картами. Проездных замечено не было. Вот так надо! А это обдираловка людей!

5.10.2021 20:23
Шапокляк

Пионеру.. Чисто не там где убирают. Чисто там, где не свинячат . а к нашим пассажирам можно к каждому по уборщице .. пардон. менеджеру по клинингу приставить . и все-равно будет свинарник

5.10.2021 21:26
- гость -

А что, еще и график движения есть? И чистота салонов?
Вы о чем? Вы хоть один график движения на остановках видели и чтобы движение автобуса этому графику соответствовало?

Вот график повышения тарифов есть и он реализуется исправно.
Графики движения нашего общественного транспорта определяются только лишь "хотелками" экипажей - быстрее домой, догнать-пергнать, перекур, перерыв, завтрак, обед, ужин, полуденный сон и т.д. и т.п. Посмотрите, кто управляет ТС и как? А еще и пробочки утром, вечером и днем из-за "умелой" организации дорожного движения.

Сколько уже повышений было, а что изменилось?
"Большие" автобусы те же самые с грохотом, копотью, неудобными поручнями, жаркие летом и холодные зимой. Вот только "Газельки" некоторые обновились.
Трамваи и троллейбусы - это вообще привет из прошлого.

Переживем мы эти повышения. На тепло вон не хило подняли.

5.10.2021 22:03
- гость -

Езжайте на такси. Отстаньте от этих автобусов.

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