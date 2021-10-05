Прокуратура потребовала признать "Мужское государство" экстремистской организацией

Прокуратура Нижегородской области потребовала признать экстремистской и запретить организацию "Мужское государство". Согласно карточке дела на сайте Нижегородского областного суда, сейчас материалы иска находятся у судьи.

В качестве ответчиков по иску числится "незарегистрированное межрегиональное объединение "Мужское государство", а также его лидер Владислав Поздняков.

Напомним, в конце сентября Поздняков потребовал извинений от барнаульской сети ресторанов "Тандыр № 1" в Барнауле за публикацию рекламы с темнокожим мужчиной. Он призвал подписчиков своего Telegram-канала делать заказы с оплатой при получении, а после прибытия курьера отказываться от еды.

Позднее сеть извинилась за рекламу и удалила пост, однако сам директор сети Мартин Оруджян объяснил amic.ru: "идти на поводу у непонятных людей" не хотел до последнего, но вынужден был извиниться, чтобы спасти от убытков своих партнёров.