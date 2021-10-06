А снег идёт. Какая погода ждёт жителей Алтайского края в октябре-2021?

Погода в октябре в Алтайском крае будет неустойчивой, местами – морозной, а в конце месяца снег будет идти практически каждый день. Однако постоянного снежного покрова, по прогнозам синоптиков, пока можно не ждать. Подробнее о погоде на ближайший месяц – в рубрике "Вопрос-ответ".
"В первую декаду октября ночью температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов. Днём ожидается выше нуля: от +1 до +6°С. А в конце первой десятидневки даже произойдёт небольшое повышение температуры", – сообщил предварительный прогноз на октябрь синоптик.
Во второй и третьей декадах ночные температуры воздуха будут варьироваться от +2…+7°С до 0…-5°С, днём – от +7…+12 до 0…+5 градусов.
Среднемесячная температура воздуха в октябре будет около нормы и составит +1…+4 градуса.
Интересный факт: самый тёплый октябрь за пятидесятилетнюю историю метеонаблюдений в Барнауле был отмечен в 1997 году. Тогда средняя температура за месяц составила +7 градусов. Самый холодный октябрь выдался в 1976 году: -2,4 градуса.
Настоящая зима, согласно предварительному прогнозу, начнётся в третьей декаде: снег вероятен в большинстве дней.Интересный факт: проливным октябрь в краевой столице "окрестили" в 1961 году, тогда выпало 119 мм осадков. Самым "засушливым" в истории региона октябрь был в 2008 году: итог месяца – всего 10 мм.
"Образование временного покрова возможно в каждой из декад. Так, например, в ночь на 4 октября снег лёг в Троицком, Целинном, Заринске, Тальменке и Тогуле. Больше осадков выпало в Тальменке – 2 сантиметра. Но уже к обеду он растаял. Снег периодически будет идти, но появление постоянного снежного покрова пока прогнозируется на первую декаду ноября", – пояснил синоптик.
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