А снег идёт. Какая погода ждёт жителей Алтайского края в октябре-2021?

Погода в октябре в Алтайском крае будет неустойчивой, местами – морозной, а в конце месяца снег будет идти практически каждый день. Однако постоянного снежного покрова, по прогнозам синоптиков, пока можно не ждать. Подробнее о погоде на ближайший месяц – в рубрике "Вопрос-ответ".

Интересный факт: самый тёплый октябрь за пятидесятилетнюю историю метеонаблюдений в Барнауле был отмечен в 1997 году. Тогда средняя температура за месяц составила +7 градусов. Самый холодный октябрь выдался в 1976 году: -2,4 градуса.

Запасай лопаты. Какую зиму прогнозируют синоптики в Сибири и где будет больше всего снега?

Интересный факт: проливным октябрь в краевой столице "окрестили" в 1961 году, тогда выпало 119 мм осадков. Самым "засушливым" в истории региона октябрь был в 2008 году: итог месяца – всего 10 мм.

Таких, как зимой, – нет. В крае преимущественно будут идти дожди и мокрый снег. Причём на большей части территории Алтайского края количество осадков ожидается в пределах нормы: от 20 до 62 мм. Больше нормы осадков выпадет только по западу Алтайского края. В предгорных районах их прогнозируют от 56 до 116 мм. Настоящая зима, согласно предварительному прогнозу, начнётся в третьей декаде: снег вероятен в большинстве дней. Интересный факт: проливным октябрь в краевой столице "окрестили" в 1961 году, тогда выпало 119 мм осадков. Самым "засушливым" в истории региона октябрь был в 2008 году: итог месяца – всего 10 мм.

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Получается, в конце октября уже ляжет снег?

Нет, синоптики так не считают. Эдуард Болгов напомнил, что по средним многолетним значениям 26 октября столбики термометров устойчиво переходят через 0 градусов к отрицательным отметкам. Эта дата обычно и становится стартом холодного периода, за ним начинается образование постоянного снежного покрова. Например, в Барнауле снег ложится к 5-6 ноября.



"Образование временного покрова возможно в каждой из декад. Так, например, в ночь на 4 октября снег лёг в Троицком, Целинном, Заринске, Тальменке и Тогуле. Больше осадков выпало в Тальменке – 2 сантиметра. Но уже к обеду он растаял. Снег периодически будет идти, но появление постоянного снежного покрова пока прогнозируется на первую декаду ноября", – пояснил синоптик.