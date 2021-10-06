Зима пришла. Несколько районов Алтайского края завалило первым снегом

Фото: "В курсе 22", Вячеслав Кондаков, Барнаул №1

Жители сразу нескольких районов Алтайского края в социальных сетях рассказывают о том, что их населённые пункты засыпало первым снегом. Плотный снежный покров устроил людям репетицию зимы.

Обильный снегопад прошёл в Змеиногорске, Шипуновском, Михайловском и Егорьевском районах. Сёла засыпало снегом, который в ближайшее время растает из-за плюсовых температур.

Также о большом количестве осадков на алтайских трассах сообщают водители. Из-за мокрого снега с дождём на некоторых отрезках дорог возникают опасные участки.

Пользователи социальных сетей отмечают, что, несмотря на снегопад, дорожной техники на трассах не видно.

Ранее синоптики сообщали о том, что постоянный снежный покров на территории Алтайского края установится в начале ноября. Временный снежный покров возможен также и в первой, и третьей декадах октября, но он быстро будет таять.