Среда, 6 Октябрь, 18:14

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,57
€ 83,93
5°


6312185 +23508
Обь
23см +7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Третья волна пандемии"Столица мира"
Новости

Готовьте кошельки. Алтайский фермер рассказал о последствиях запрета на "домашнее" мясо

, ИА "Амител"
Цены на продукт скоро взлетят
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Алтайский фермер рассказал корреспонденту amic.ru, с какими последствиями столкнутся потребители после запрета на продажу "домашнего" мяса (под домашним понимается мясо скота, забитого на несертифицированных скотобойнях). Главное, чего стоит ждать жителям региона, – резкого повышения цены.

По словам предпринимателя, стоимость мяса на рынках уже поползла вверх. За третьесортную обрезь с покупателя попросят от 380 рублей, а за килограмм свиной шеи местами уже приходится платить около 500 рублей. Мужчина отметил, что это только начало. Дальше цена на мясо в регионе продолжит расти. Темпы этого роста сейчас спрогнозировать невозможно.

Предприниматели, которые занимаются реализацией готового продукта, уже обзванивают фермеров с предложениями выкупить у них мясо по завышенной цене. Главное, чтобы скотоводы нашли способ поставить заветную печать, которая даёт допуск к торговле на рынке. Фермеры опасаются, что из-за этого на рынках может появиться продукция с поддельной сертификацией.

Ранее стало известно, что ветеринарная служба в Алтайском крае перестала выдавать сертификаты соответствия на мясо скота, забитого не на сертифицированных бойнях. Фермеры бьют тревогу и намереваются обратиться за помощью к Виктору Томенко.

Больше комментариев о сложившейся ситуации от алтайских производителей и продавцов мяса читайте скоро на amic.ru.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

6.10.2021 13:08
- гость -

А пофиг, на мясо уже лет пять денег не хватает.

6.10.2021 13:13
- гость -

И что опять бункерный дедушка не при чём?

6.10.2021 13:13
гость

Добро пожаловать в РИТАМОРГ

6.10.2021 13:16
- гость -

"По многочисленным просьбам трудящихся, для блага народа" Партия и правительство ночами не спит, о народе беспокоится.

6.10.2021 13:18
- гость -

А зачем кормить чинуш которые печати ставят, перекупов и содержать рынки? Давно уже можно после первых морозов в соцсетях договориться и покупать мясо прямо у хозяина в деревне.

6.10.2021 13:19
- гость -

6.10.2021 13:13
- гость -
И что опять бункерный дедушка не при чём?

Думаете инициативных на верху мало, страшное заболевание бродит по стране, называется "чиновничий зуд", передаётся при кабинетной работе.

6.10.2021 13:23
- гость -

Сертифицировать скотобойни никак? И свиная шея, к слову, так и стоила по 500. Ходовой продукт для шашлыка.

6.10.2021 13:23
Лесопатологи бьют в набат

Скажите, имеет смысл бежать покупать и забивать дорожающим мясом все морозилки или покупать дополнительный морозильный ларь, чтобы заполнить и его? Или это только отсрочит горькую пилюлю?

6.10.2021 13:27
Жора

Не будут заразой торговать без проверок!

6.10.2021 13:30
- гость -

Жора, вы как дитя. В России очень развита коррупция и любая справочка легко покупается.

6.10.2021 13:44
Петро

Кого он (фермер) решил напугать ростом цен? Поднимет цену сам и будет жрать это "золотое" мясо

6.10.2021 13:46
- гость -

Алтайский фермер рассказал корреспонденту amic.ru, с какими последствиями столкнутся потребители

С последствиями столкнутся сами фермеры и любители типа "экологически чистого" фермерского мяса)

6.10.2021 13:51
- гость -

Ну не взлетят цены.
А вырастут на уровень инфляции 5-6%.
Можете в начале следующего года послушать отчёты.
А то что вы там на прилавках видите, с реальностью мало общего имеет.
Сказали 6% значит 6%

6.10.2021 13:51
- гость -

да, зачастую такие фермера выращивают скатину для себя отдельно от той что на продажу.
везде безгранично колят антибиотики и частники и агрохолдинги

6.10.2021 13:54
- гость -

6.10.2021 13:23
- гость -

500 она стоила только в мясных маркетах. Я на рынке свежачок по 280 покупал.

6.10.2021 14:06
- гость -

От мяса стареют.

6.10.2021 14:07
- гость -

Хищники переходите на овёс и будет вам радость.

6.10.2021 14:16
- гость -

За что голосовали то и получите. Ждите еще подарочков.

6.10.2021 14:20
-гость-

Вы когда-нибудь были на скотобойнях? После посещения некоторых Вы на всегда можете отказаться от мяса. Вот где заразы, а запах тухлятины от костей и крови. А каких животных там нет.

6.10.2021 14:23
- гость -

Я на рынке свежачок по 280 покупал.

Ага, свежачок конечно, у частника, который за копейку задавится) вы, наверное, и картошку крупнейшую за 5 р у них недавно брали?)

6.10.2021 14:26
- гость -

Это с чего (ну если не брать во внимание российское - патамушта)? Сети закупают мясо у сельхоз-холдингов, или с боен. По дворам ходят перекупы с рынков , а многие ли покупают на рынках?

6.10.2021 14:28
гость

Наверное больше веганов будет

6.10.2021 14:50
гость

Мы вегетарианцы данным давно.
Кто запретил, тот и пусть закупает свиную шею хоть за 1000т. руб/кг.
Нам все ни почём.
Работаем, дышим пока бесплатно и нам это хватает.
Всё дорожает,вообще все и вся.
Макароны на подсолнечное масло, картофель, сахар, обувь, одежда, топливо итд
И что ж? Денег у нас нет и никогда не было.
Как то обойдёмся и этот раз.

6.10.2021 17:08
- гость -

Пойду кусок хамона отрежу. Приятно есть и наблюдать за голодными!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
18:03
От всей души. Шесть идей для подарка лучшей подруге 0
17:59
Барнаульскую автошколу наказали за использование чужого товарного знака 0
17:43
Следком проверит алтайскую больницу после поста о смерти пациентки по вине врачей 1
17:31
Новый антирекорд по смертям от COVID-19 зарегистрировали в России 1
17:21
Алтайские дорожники уже в октябре начали чистить трассы от снега 4
17:05
Сенаторы США просят выслать 300 российских дипломатов. Почему страны снова ссорятся? 9
16:58
Страны ЕС собираются расследовать рекордное повышение цен на газ 6
16:50
Уроженка Алтайского края Марина Ракова лишилась должности вице-президента Сбербанка 1
16:27
Пытки в российских тюрьмах. Что делают с заключёнными и как на это реагируют власти 8
16:20
"Выпустил кишки": барнаульский ветеринар едва не убил кошку неудачной операцией 3
16:03
Живая музыка, роскошная атмосфера: в Барнауле выступит африканский певец Самуэль Игуана 2
15:55
18-летний сибиряк на спор написал о подготовке к убийству, но полиция шутку не оценила 10
15:41
Подозреваемую в хищении 50 млн рублей уроженку Алтайского края Марину Ракову задержали 21
15:32
В Барнауле неизвестный пристаёт к детям и зазывает их к себе в квартиру 7
15:16
На работу не попасть: бийчане пожаловались на хаотичный график общественного транспорта 0
15:06
В Алтайском крае за сутки скончалось рекордное количество больных COVID-19 43
14:55
Ситуация тяжёлая, как и состояние пациентов. Ковидная реанимация в Бийске переполнена 4
14:44
Невоспитанных туристов научат уважать Алтай 6
14:32
Обвиняемым по делу о пожаре в "Зимней вишне" грозит до 21 года тюрьмы 1
14:16
А снег идёт. Какая погода ждёт жителей Алтайского края в октябре-2021? 0
14:05
Где в России ввели QR-коды для вакцинированных и что теперь нельзя людям, у которых их нет 28
13:51
Алтайская ветслужба отложила запрет на продажу "домашнего" мяса на рынках 9
13:39
Даже плохой ремонт не смущает: в Барнауле резко выросли цены на квартиры от собственников 14
13:23
ЕР окажет поддержку учителям в рамках народной программы в Госдуме 0
13:16
"Ветераны России" требуют закрыть шоу "Игра" на ТНТ из-за поцелуя мужчин в эфире 18
13:08
Готовьте кошельки. Алтайский фермер рассказал о последствиях запрета на "домашнее" мясо 24
12:55
Одинокая испуганная школьница в Барнауле вечером не смогла сесть в автобус 35
12:45
В Алтайском крае стало больше миллионеров и миллиардеров 9
12:29
Клиенты российских банков смогут снимать наличные по QR-коду 0
12:16
Зима пришла. Несколько районов Алтайского края завалило первым снегом 3
12:04
Член Совфеда предложил голодающим пенсионерам идти на работу или просить деньги у детей 37
11:55
Алтайский чиновник выиграл 100 тыс. рублей в лотерее для вакцинированных 17
11:37
Жители Змеиногорска угрожают голодовкой из-за экологической атаки на урожай 4
11:28
Кредиты и суды: почему бизнесмен Валерий Гачман всё глубже "уходит на дно" 8
11:16
Ведущая передачи "Мужское / Женское" Барановская снова приехала отдыхать на Алтай 6
11:03
Подтянуть "люфты": в Барнауле пройдёт антикризисный семинар Александра Фридмана  7
10:56
Сначала лучше, потом хуже: Всемирный банк изменил прогноз по росту экономики России 5
10:49
Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае ляжет снег и больше не растает 7
10:37
Несколько самолётов не смогли приземлиться в Барнауле из-за тумана 2
10:21
Гражданская война, эпидемия сифилиса и бунт крестьян: 1917 год в подкасте "Столица мира" 10
10:15
Что случилось в Барнауле и почему воют сирены? 35
10:03
РЖД соединяет сердца: в Барнауле прошла акция от железнодорожников и Love Radio 0
09:53
На Алтае женщина пойдёт под суд за ложный донос об изнасиловании 0
09:39
Жительница Алтайского края пожаловалась на смерть сестры из-за халатности врачей 29
09:21
Владимир Путин заявил об "истерике и неразберихе" на энергорынках в Европе 39
09:05
В МРОТ не влезет. Как подорожали продукты на Алтае и на сколько "полегчали" наши корзины? 25
08:50
Диетолог предупредила об опасности семечек для иммунитета 0
08:35
Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации подростков "Спутником V" 12
08:19
В ФНС объяснили изменение сумм в налоговых квитанциях жителей Алтайского края 29
08:02
Джигурда в октагоне избил депутата Милонова и вызвал на бой Иосифа Пригожина 9
07:49
Житель Славгорода хотел заказать убийство бывшей жены, но попал на полицейских 5
07:34
Проезд в общественном транспорте подорожает в Барнауле. Когда и на сколько? 45
07:18
Отставание – огромное. Алтайский край не справляется с ещё одной прививочной кампанией 17
07:03
СМИ: глава УФСИН Саратовской области подал в отставку после скандала с пытками осуждённых 7
06:50
Женщина пожаловалась на личинок в еде в детском инфекционном стационаре Барнаула 14
06:36
Народные приметы. Что нужно сделать 6 октября, чтобы деньги водились 0
06:21
Потерять всё в любой момент. Как гонка за сверхприбылью загоняет в сети финансовых пирамид 0
06:02
Мокрый снег с дождём и туман. О погоде в Алтайском крае 6 октября 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.