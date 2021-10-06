Готовьте кошельки. Алтайский фермер рассказал о последствиях запрета на "домашнее" мясо

Алтайский фермер рассказал корреспонденту amic.ru, с какими последствиями столкнутся потребители после запрета на продажу "домашнего" мяса (под домашним понимается мясо скота, забитого на несертифицированных скотобойнях). Главное, чего стоит ждать жителям региона, – резкого повышения цены.
По словам предпринимателя, стоимость мяса на рынках уже поползла вверх. За третьесортную обрезь с покупателя попросят от 380 рублей, а за килограмм свиной шеи местами уже приходится платить около 500 рублей. Мужчина отметил, что это только начало. Дальше цена на мясо в регионе продолжит расти. Темпы этого роста сейчас спрогнозировать невозможно.
Предприниматели, которые занимаются реализацией готового продукта, уже обзванивают фермеров с предложениями выкупить у них мясо по завышенной цене. Главное, чтобы скотоводы нашли способ поставить заветную печать, которая даёт допуск к торговле на рынке. Фермеры опасаются, что из-за этого на рынках может появиться продукция с поддельной сертификацией.
Ранее стало известно, что ветеринарная служба в Алтайском крае перестала выдавать сертификаты соответствия на мясо скота, забитого не на сертифицированных бойнях. Фермеры бьют тревогу и намереваются обратиться за помощью к Виктору Томенко.
Больше комментариев о сложившейся ситуации от алтайских производителей и продавцов мяса читайте скоро на amic.ru.
Комментарии
А пофиг, на мясо уже лет пять денег не хватает.
И что опять бункерный дедушка не при чём?
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"По многочисленным просьбам трудящихся, для блага народа" Партия и правительство ночами не спит, о народе беспокоится.
А зачем кормить чинуш которые печати ставят, перекупов и содержать рынки? Давно уже можно после первых морозов в соцсетях договориться и покупать мясо прямо у хозяина в деревне.
6.10.2021 13:13
- гость -
И что опять бункерный дедушка не при чём?
Думаете инициативных на верху мало, страшное заболевание бродит по стране, называется "чиновничий зуд", передаётся при кабинетной работе.
Сертифицировать скотобойни никак? И свиная шея, к слову, так и стоила по 500. Ходовой продукт для шашлыка.
Скажите, имеет смысл бежать покупать и забивать дорожающим мясом все морозилки или покупать дополнительный морозильный ларь, чтобы заполнить и его? Или это только отсрочит горькую пилюлю?
Не будут заразой торговать без проверок!
Жора, вы как дитя. В России очень развита коррупция и любая справочка легко покупается.
Кого он (фермер) решил напугать ростом цен? Поднимет цену сам и будет жрать это "золотое" мясо
Алтайский фермер рассказал корреспонденту amic.ru, с какими последствиями столкнутся потребители
С последствиями столкнутся сами фермеры и любители типа "экологически чистого" фермерского мяса)
Ну не взлетят цены.
А вырастут на уровень инфляции 5-6%.
Можете в начале следующего года послушать отчёты.
А то что вы там на прилавках видите, с реальностью мало общего имеет.
Сказали 6% значит 6%
да, зачастую такие фермера выращивают скатину для себя отдельно от той что на продажу.
везде безгранично колят антибиотики и частники и агрохолдинги
6.10.2021 13:23
- гость -
500 она стоила только в мясных маркетах. Я на рынке свежачок по 280 покупал.
От мяса стареют.
Хищники переходите на овёс и будет вам радость.
За что голосовали то и получите. Ждите еще подарочков.
Вы когда-нибудь были на скотобойнях? После посещения некоторых Вы на всегда можете отказаться от мяса. Вот где заразы, а запах тухлятины от костей и крови. А каких животных там нет.
Я на рынке свежачок по 280 покупал.
Ага, свежачок конечно, у частника, который за копейку задавится) вы, наверное, и картошку крупнейшую за 5 р у них недавно брали?)
Это с чего (ну если не брать во внимание российское - патамушта)? Сети закупают мясо у сельхоз-холдингов, или с боен. По дворам ходят перекупы с рынков , а многие ли покупают на рынках?
Наверное больше веганов будет
Мы вегетарианцы данным давно.
Кто запретил, тот и пусть закупает свиную шею хоть за 1000т. руб/кг.
Нам все ни почём.
Работаем, дышим пока бесплатно и нам это хватает.
Всё дорожает,вообще все и вся.
Макароны на подсолнечное масло, картофель, сахар, обувь, одежда, топливо итд
И что ж? Денег у нас нет и никогда не было.
Как то обойдёмся и этот раз.
Пойду кусок хамона отрежу. Приятно есть и наблюдать за голодными!