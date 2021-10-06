Готовьте кошельки. Алтайский фермер рассказал о последствиях запрета на "домашнее" мясо

Алтайский фермер рассказал корреспонденту amic.ru, с какими последствиями столкнутся потребители после запрета на продажу "домашнего" мяса (под домашним понимается мясо скота, забитого на несертифицированных скотобойнях). Главное, чего стоит ждать жителям региона, – резкого повышения цены.

По словам предпринимателя, стоимость мяса на рынках уже поползла вверх. За третьесортную обрезь с покупателя попросят от 380 рублей, а за килограмм свиной шеи местами уже приходится платить около 500 рублей. Мужчина отметил, что это только начало. Дальше цена на мясо в регионе продолжит расти. Темпы этого роста сейчас спрогнозировать невозможно.

Предприниматели, которые занимаются реализацией готового продукта, уже обзванивают фермеров с предложениями выкупить у них мясо по завышенной цене. Главное, чтобы скотоводы нашли способ поставить заветную печать, которая даёт допуск к торговле на рынке. Фермеры опасаются, что из-за этого на рынках может появиться продукция с поддельной сертификацией.

Ранее стало известно, что ветеринарная служба в Алтайском крае перестала выдавать сертификаты соответствия на мясо скота, забитого не на сертифицированных бойнях. Фермеры бьют тревогу и намереваются обратиться за помощью к Виктору Томенко.

Больше комментариев о сложившейся ситуации от алтайских производителей и продавцов мяса читайте скоро на amic.ru.