"Ветераны России" требуют закрыть шоу "Игра" на ТНТ из-за поцелуя мужчин в эфире

Общественная организация "Ветераны России" обратилась в Следственный комитет и Госдуму с требованием закрыть шоу "Игра" на ТНТ из-за поцелуя мужчин в эфире. Об этом представители организации сообщили amic.ru.

"Ветераны России" отмечают, что шоу имеет возрастной рейтинг 16+, а поцелуй мужчин в рамках миниатюры, показанной командой "Камызяки", по мнению представителей организации, в этом случае попадает под статью о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Представитель движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов направил письмо главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить данный инцидент на предмет пропаганды. Отмечается также, что организация обратилась в Госдуму, чтобы получить содействие в решении этого вопроса.

"В случае установления нарушений применить меры о приостановке деятельности шоу "Игра" на канале ТНТ и наложить административный штраф на российскую многопрофильную продюсерскую компанию Comedy Club Production. Дополнительно обозначена просьба о привлечении к соответствующей ответственности режиссёра шоу "Игра" Романа Новикова и его продюсеров Вячеслава Дусмухаметова и Артура Джанибекяна", – сказано в обращении "Ветеранов России".

Напомним, видео с поцелуем двух комиков ранее возмутило депутатов Госдумы. Анатолий Выборный и Михаил Романов заявили о решении обратиться в прокуратуру .