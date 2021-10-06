"Ветераны России" требуют закрыть шоу "Игра" на ТНТ из-за поцелуя мужчин в эфире

Общественная организация "Ветераны России" обратилась в Следственный комитет и Госдуму с требованием закрыть шоу "Игра" на ТНТ из-за поцелуя мужчин в эфире. Об этом представители организации сообщили amic.ru.
"Ветераны России" отмечают, что шоу имеет возрастной рейтинг 16+, а поцелуй мужчин в рамках миниатюры, показанной командой "Камызяки", по мнению представителей организации, в этом случае попадает под статью о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних.
Представитель движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов направил письмо главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить данный инцидент на предмет пропаганды. Отмечается также, что организация обратилась в Госдуму, чтобы получить содействие в решении этого вопроса.
"В случае установления нарушений применить меры о приостановке деятельности шоу "Игра" на канале ТНТ и наложить административный штраф на российскую многопрофильную продюсерскую компанию Comedy Club Production. Дополнительно обозначена просьба о привлечении к соответствующей ответственности режиссёра шоу "Игра" Романа Новикова и его продюсеров Вячеслава Дусмухаметова и Артура Джанибекяна", – сказано в обращении "Ветеранов России".
Напомним, видео с поцелуем двух комиков ранее возмутило депутатов Госдумы. Анатолий Выборный и Михаил Романов заявили о решении обратиться в прокуратуру .
Комментарии
может, ветеранам не стоит смотреть данную передачу, им мало соловьева и киселева? и потом, ветераны, при всем уважении, наивно полагают, что молодежь не в курсе, что мужчины целуются??? удивлена, что нет запроса на изображение радуги
Да хоть весь канал ТНТ пусть закрывают - Земля не остановится!
Одни дураки на сцене матерятся/целуются, другие устраивают истерики и обвинения всего и вся! Со своими выпадами запрещения того, что им кажется, скоро реально запретят радугу, как иные запретили свастику! хотя сама по себе свастика и радуга далеки от того, что пугает ветеранов и президента
Это "ветераны" не из 78-й отдельной роты специального назначения (орСпН) спецназа 14 бригады?
блин , хорошо Леонид Ильич не дожил). А то бы ни один его визит или награждения нельзя было показывать
Вот когда бункерный дедушка мальчиков целует и это всё по ящику показывают, то "Ветераны России" этого не замечают.
6.10.2021 13:52
- гость - Этожесовсемдругоедело (с)
6.10.2021 13:42
- гость -
Леонид Ильич бы и ветеранов расцеловал.
не думал, что "Ветераны России" смотрят этот шлак
Сколько Ветераны предотвратили пошлятины в интернете? Или как и какой то забытый всеми депутат решили хайпануть на этом?
Ну тогда фильм "Здравствуйте я ваша тётя" тоже необходимо запретить.
Справедливости ради Дорохов женщину играл
Думу давно пора закрыть! Вот где ЛГБТ
"Здравствуйте я ваша тётя" тоже необходимо запретить
эээ. не подавайте им идей.. а то как в Ну погоди сигареты замазали
а уже спрашивали что если бы там были 2 целующиеся девушки кипишь бы был?
>++++ 13-34 И ТОГДА ПЛЮСОМ ПУСТЬ ДУМУ ЗАКРЫВАЮТ - ничего не изменится
А как же традиционные троекратные поцелуи Брежнева? Что же вам везде голубые мерещатся?
"Ветеранам России" может пора заняться проблемами ветеранов и пенсионеров. Или там уже проблемы все решены?
У "Ветеранам России" не Масляков главный??)))
"Ветераны" запатентовали мужской поцелуй как собственный бренд?