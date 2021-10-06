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"Ветераны России" требуют закрыть шоу "Игра" на ТНТ из-за поцелуя мужчин в эфире

, ИА "Амител"
Представители организации ссылаются на закон о пропаганде ЛГБТ
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Общественная организация "Ветераны России" обратилась в Следственный комитет и Госдуму с требованием закрыть шоу "Игра" на ТНТ из-за поцелуя мужчин в эфире. Об этом представители организации сообщили amic.ru.

"Ветераны России" отмечают, что шоу имеет возрастной рейтинг 16+, а поцелуй мужчин в рамках миниатюры, показанной командой "Камызяки", по мнению представителей организации, в этом случае попадает под статью о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Представитель движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов направил письмо главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить данный инцидент на предмет пропаганды. Отмечается также, что организация обратилась в Госдуму, чтобы получить содействие в решении этого вопроса.

"В случае установления нарушений применить меры о приостановке деятельности шоу "Игра" на канале ТНТ и наложить административный штраф на российскую многопрофильную продюсерскую компанию Comedy Club Production. Дополнительно обозначена просьба о привлечении к соответствующей ответственности режиссёра шоу "Игра" Романа Новикова и его продюсеров Вячеслава Дусмухаметова и Артура Джанибекяна", – сказано в обращении "Ветеранов России".

Напомним, видео с поцелуем двух комиков ранее возмутило депутатов Госдумы. Анатолий Выборный и Михаил Романов заявили о решении обратиться в прокуратуру .

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

6.10.2021 13:27
Зануда

может, ветеранам не стоит смотреть данную передачу, им мало соловьева и киселева? и потом, ветераны, при всем уважении, наивно полагают, что молодежь не в курсе, что мужчины целуются??? удивлена, что нет запроса на изображение радуги

6.10.2021 13:34
- гость -

Да хоть весь канал ТНТ пусть закрывают - Земля не остановится!
Одни дураки на сцене матерятся/целуются, другие устраивают истерики и обвинения всего и вся! Со своими выпадами запрещения того, что им кажется, скоро реально запретят радугу, как иные запретили свастику! хотя сама по себе свастика и радуга далеки от того, что пугает ветеранов и президента

6.10.2021 13:37
- гость -

Это "ветераны" не из 78-й отдельной роты специального назначения (орСпН) спецназа 14 бригады?

6.10.2021 13:42
- гость -

блин , хорошо Леонид Ильич не дожил). А то бы ни один его визит или награждения нельзя было показывать

6.10.2021 13:52
- гость -

Вот когда бункерный дедушка мальчиков целует и это всё по ящику показывают, то "Ветераны России" этого не замечают.

6.10.2021 13:59
- гость -

6.10.2021 13:52
- гость - Этожесовсемдругоедело (с)

6.10.2021 14:02
- гость -

6.10.2021 13:42
- гость -

Леонид Ильич бы и ветеранов расцеловал.

6.10.2021 14:06
гiсть

не думал, что "Ветераны России" смотрят этот шлак

6.10.2021 14:09
- гость -

Сколько Ветераны предотвратили пошлятины в интернете? Или как и какой то забытый всеми депутат решили хайпануть на этом?

6.10.2021 14:11
- гость -

Ну тогда фильм "Здравствуйте я ваша тётя" тоже необходимо запретить.
Справедливости ради Дорохов женщину играл

6.10.2021 14:32
- гость -

Думу давно пора закрыть! Вот где ЛГБТ

6.10.2021 14:38
- гость -

"Здравствуйте я ваша тётя" тоже необходимо запретить
эээ. не подавайте им идей.. а то как в Ну погоди сигареты замазали

6.10.2021 14:41
- гость -

а уже спрашивали что если бы там были 2 целующиеся девушки кипишь бы был?

6.10.2021 14:43
- гость -

>++++ 13-34 И ТОГДА ПЛЮСОМ ПУСТЬ ДУМУ ЗАКРЫВАЮТ - ничего не изменится

6.10.2021 14:46
- гость -

А как же традиционные троекратные поцелуи Брежнева? Что же вам везде голубые мерещатся?

6.10.2021 15:02
Алекс

"Ветеранам России" может пора заняться проблемами ветеранов и пенсионеров. Или там уже проблемы все решены?

6.10.2021 17:08
- гость -

У "Ветеранам России" не Масляков главный??)))

6.10.2021 17:26
Ырыс

"Ветераны" запатентовали мужской поцелуй как собственный бренд?

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