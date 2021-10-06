Ситуация тяжёлая, как и состояние пациентов. Ковидная реанимация в Бийске переполнена

В ковидных госпиталях Бийска на лечении находятся 577 человек. Площадки для размещения заражённых переполнены, а в реанимации не хватает мест, пишет "Бийский рабочий".
Медики и городские власти предупреждают о том, что ситуация такая же тяжёлая, как и состояние пациентов, которые попадают в больницы. В ближайшее время будет решаться вопрос о том, чтобы ввести новые ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Ранее глава регионального Минздрава Дмитрий Попов рассказал о том, что 14 тысяч жителей Алтайского края, несмотря на пройдённую вакцинацию от COVID-19, всё-таки подхватили инфекцию. В общей сложности это около 2% от всех вакцинировавшихся в крае.
Комментарии
Медики и городские власти предупреждают о том, что ситуация такая же тяжёлая
Предупредите уже кто-нибудь губернатора, что это вовсе не последняя волна, и пора бы ковидных больниц построить.
И снова ковид пришёл неожиданно ?
6.10.2021 15:43
- гость -
Пора бы уже и раскачивающимся прививки поставить и, чем скорее, тем лучше!
Пора бы уже и раскачивающимся прививки
Не раньше чем бункерный дедок наденет маску