Ситуация тяжёлая, как и состояние пациентов. Ковидная реанимация в Бийске переполнена

В ковидных госпиталях Бийска на лечении находятся 577 человек. Площадки для размещения заражённых переполнены, а в реанимации не хватает мест, пишет "Бийский рабочий".

Медики и городские власти предупреждают о том, что ситуация такая же тяжёлая, как и состояние пациентов, которые попадают в больницы. В ближайшее время будет решаться вопрос о том, чтобы ввести новые ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Ранее глава регионального Минздрава Дмитрий Попов рассказал о том, что 14 тысяч жителей Алтайского края, несмотря на пройдённую вакцинацию от COVID-19, всё-таки подхватили инфекцию. В общей сложности это около 2% от всех вакцинировавшихся в крае.