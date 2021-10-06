Начальника тюремной больницы в Саратовской области уволили после скандала с пытками

Начальник тюремной больницы в Саратовской области, а также трое сотрудников регионального ведомства уволены по отрицательным мотивам. Об этом сообщает ТАСС.

Решение об увольнении сотрудников принял глава ФСИН России Александр Калашников. Кроме того, ФСИН также направила документы на увольнение начальника регионального управления ведомства Алексея Федотова.

Напомним, ранее ФСИН начала служебную проверку после сообщений о пытках в тюремной туберкулёзной больнице в Саратовской области. Видеозапись, на которой показаны издевательства над заключённым, опубликовали правозащитники проекта Gulagu.net.

Судя по видеоролику (публиковать мы его не можем по этическим соображениям), одного из заключённых привязали к кровати. Мужчина, стоящий рядом, насиловал его палкой, похожей на ручку от швабры, и не останавливался, несмотря на крики и сопротивление со стороны жертвы.