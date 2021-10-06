НАТО выслала 10 российских дипломатов из миссии в Брюсселе

НАТО сократила дипломатическую миссию России в Брюсселе с 20 до 10 человек. Как сообщает "Интерфакс", лидеры стран Североатлантического Альянса решили лишить аккредитации восьмерых "незаявленных сотрудников российской разведки", а также упразднить должности ещё двух.

Причина такого решения – "враждебная деятельность" России, "убийства и шпионаж", в странах – членах альянса.

В свою очередь, постпредство России при НАТО не стало комментировать данные о высылке дипломатов.

Напомним, в прошлый раз НАТО высылала россиян из миссии в Брюсселе в 2018 году – это произошло на фоне скандала с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль. Аккредитацию тогда отозвали у семи сотрудников, ещё трое не смогли её получить.

Ранее сенаторы США попросили президента Джо Байдена выслать из страны 300 российских дипломатов. Возможной причиной мог стать отказ России увеличить число сотрудников американского посольства в Москве. Российские власти в ответ заявили, что такого количества дипломатов в Вашингтоне нет, а сенаторы по ошибке посчитали сотрудников, работающих в постпредстве при ООН.