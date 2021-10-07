Избитого приезжими в метро москвича наградят медалью "Доблесть и отвага"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить необходимые документы для награждения медалью "Доблесть и отвага" Романа Ковалёва, которого избили трое приезжих из Дагестана в вагоне московского метро 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Конфликт с уроженцами Дагестана, приехавшими в Москву на заработки, произошёл 6 октября. Буйная компания в одном из вагонов вела себя очень шумно. Мужчины кричали и матерились так, что их брань слышали почти все пассажиры. Одна из девушек решила сделать им замечание, но в ответ получила оскорбления.

25-летний Роман решил вступиться за девушку, но как только он подошёл к грубиянам, его тут же ударили в затылок, после чего продолжили избивать. Даже после того как Роман упал, его били ногами по голове. Всё это время люди, которые находились в вагоне, не попытались помочь молодому человеку. Когда поезд остановился, дагестанцы скрылись в неизвестном направлении.

Спустя некоторое время злоумышленников задержали. Отмечается, что один из них пытался отбиваться от правоохранителей ножом, а другой достал газовый баллончик. В полиции все трое "бойцов" стали раскаиваться в содеянном. Один заявил, что он просто "не подпускал людей ради их безопасности", а ещё один задержанный сказал, что пытался разнять драку.

Роман попал в больницу с множественными травмами лица. Молодой человек признался, что из-за этого он долго не сможет ходить на работу, после чего пользователи социальных сетей попытались помочь ему материально.

Как отмечается в ведомстве, молодой человек проявил "активную гражданскую позицию и смелость", и, невзирая на численное превосходство, не остался в стороне и заступился за девушку.

Кроме того, Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Теперь нападавшим грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что автомобилисты в Краснодаре избили группу кавказцев за то, что они начали танцевать лезгинку посреди проезжей части. Один из участников драки разлил на "танцоров" перцовый баллончик.