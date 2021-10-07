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Новости

Диетолог предупредила о вреде телятины для людей с больными суставами

, ИА "Амител"
Тем не менее это очень полезный продукт
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Диетолог Светлана Фус рассказала об опасности телятины для людей с больными суставами. Её слова приводит РИА Новости.

По данным специалиста, страдающим полиартритом, подагрой и другими заболеваниями лучше сократить потребление этого мяса до двух раз в неделю или вовсе отказаться от него. Дело в том, что оно способствует накоплению мочевой кислоты, а содержащиеся в нём аминокислоты лейцин и аргинин обладают инсулиногенным действием.

Тем не менее телятина довольно полезна за счёт малого количества холестерина, жиров и большого количества меди, железа, цинка и витамина B12. А потому этот продукт можно смело включать в рацион детей и пожилых людей.

Ранее американский диетолог Кэтрин Брукинг рассказала о продуктах питания, которые помогают справиться с головной болью.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

7.10.2021 09:51
- гость -

сократить потребление этого мяса до двух раз в неделю

как бы сначала увеличить количество потребления до двух раз в месяц!?
зато падагрой не страдаем)))

7.10.2021 10:31
Вадим

У нас всё вредным и дорогим становится, что в Китай продать можно, только пальмовое масло всё закупают и закупают, русские вымирают, нас без войны уничтожают.

7.10.2021 10:37
- гость -

Вредно ВСЕ! хватит жрать!.
Ваш ПФ

7.10.2021 10:44
- гость -

09:51
Может на работу пойдёшь?

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