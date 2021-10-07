Диетолог предупредила о вреде телятины для людей с больными суставами

Диетолог Светлана Фус рассказала об опасности телятины для людей с больными суставами. Её слова приводит РИА Новости.
По данным специалиста, страдающим полиартритом, подагрой и другими заболеваниями лучше сократить потребление этого мяса до двух раз в неделю или вовсе отказаться от него. Дело в том, что оно способствует накоплению мочевой кислоты, а содержащиеся в нём аминокислоты лейцин и аргинин обладают инсулиногенным действием.
Тем не менее телятина довольно полезна за счёт малого количества холестерина, жиров и большого количества меди, железа, цинка и витамина B12. А потому этот продукт можно смело включать в рацион детей и пожилых людей.
Ранее американский диетолог Кэтрин Брукинг рассказала о продуктах питания, которые помогают справиться с головной болью.
Комментарии
сократить потребление этого мяса до двух раз в неделю
как бы сначала увеличить количество потребления до двух раз в месяц!?
зато падагрой не страдаем)))
У нас всё вредным и дорогим становится, что в Китай продать можно, только пальмовое масло всё закупают и закупают, русские вымирают, нас без войны уничтожают.
Вредно ВСЕ! хватит жрать!.
Ваш ПФ
09:51
Может на работу пойдёшь?