Диетолог предупредила о вреде телятины для людей с больными суставами

Диетолог Светлана Фус рассказала об опасности телятины для людей с больными суставами. Её слова приводит РИА Новости.

По данным специалиста, страдающим полиартритом, подагрой и другими заболеваниями лучше сократить потребление этого мяса до двух раз в неделю или вовсе отказаться от него. Дело в том, что оно способствует накоплению мочевой кислоты, а содержащиеся в нём аминокислоты лейцин и аргинин обладают инсулиногенным действием.

Тем не менее телятина довольно полезна за счёт малого количества холестерина, жиров и большого количества меди, железа, цинка и витамина B12. А потому этот продукт можно смело включать в рацион детей и пожилых людей.

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